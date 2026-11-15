Come vedere Albacete-Celta Fortuna con una VPN

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Presentazione della partita

LaLiga2 - Game Week 14 16 nov 2026 - 14:30 Estadio Carlos Belmonte

L'Albacete ospita il Celta Fortuna all'Estadio Carlos Belmonte in una sfida di Segunda Division tra una delle squadre più in forma del campionato e una formazione che cerca di interrompere un periodo difficile.

L'Albacete di Joseba Etxeberria arriva alla partita con quattro vittorie nelle ultime cinque gare tra campionato e coppa, una serie che ha risollevato il morale nell'ambiente e confermato la sua capacità di essere una presenza di rilievo nella seconda serie.

L'ultima vittoria in Segunda Division è arrivata in trasferta contro il Leganes: un 3-1 che ha messo in mostra sia la pericolosità offensiva della squadra sia la sua capacità di fare risultato lontano da casa. Tornato al Carlos Belmonte, l'Albacete sarà fiducioso di poter mantenere questo slancio.

Il Celta Fortuna, allenato da Fredi Alvarez, ha faticato maggiormente a trovare continuità di risultati. La squadra riserve del club galiziano occupa il 17° posto in classifica e ha vinto soltanto una delle ultime cinque partite di campionato, anche se il pareggio contro il Cordoba ha dimostrato che può conquistare punti contro avversarie di metà classifica.

La differenza di forma attuale rende l'Albacete il netto favorito, anche se l'imprevedibilità del Celta Fortuna, testimoniata dal 4-1 sul Real Sociedad B ottenuto nelle prime fasi della stagione, significa che gli ospiti non possono essere del tutto sottovalutati.

Per sapere come vedere in diretta questa partita di Segunda Division, continua a leggere.

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