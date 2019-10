Agnelli applaude l'Inter: "È una concorrente, ha una squadra valida"

L' può mettere in difficoltà la e minare il suo dominio sulla che dura da ormai 8 anni. Questa è stata l'indicazione delle prime 7 giornate di campionato e questo è anche il pensiero di Andrea Agnelli.

Dal palco del 'Leaders Sport Business Summit' al Twickenham Stadium di Londra, il numero uno bianconero ha voluto applaudire la squadra di Antonio Conte, riconoscendola come una valida rivale per lo Scudetto dopo anni di dominio bianconero. Ricordando, però, che i valori emergono a fine campionato.

"Penso che l'Inter una concorrente per lo Scudetto. Domenica è stata una bella partita, una gara solida. L'Inter ha una squadra valida. Se si ha la squadra più forte emerge dopo 38 partite. L'unica eccezione è la Premier League. I campionati sono monopolizzati. Vogliamo riformare le competizioni europee anche per questo. Scontento del dominio della Juventus? Non mi lamento troppo, ma è questo che la gente vuole vedere?"