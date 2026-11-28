Agit Kabayel difenderà per la prima volta il titolo mondiale dei pesi massimi del World Boxing Council (WBC) questo sabato contro lo sfidante imbattuto Nelson Hysa.

DAZN detiene i diritti di trasmissione in tutto il mondo della riunione che comprende Kabayel-Hysa a Düsseldorf, in Germania, promossa congiuntamente dalla Queensberry Promotions di Frank Warren e dalla Gold Star Promotions di Spencer Brown.

Il programma principale inizierà alle 19:00 CET, mentre l'ingresso sul ring dei protagonisti dell'incontro principale è previsto per le 23:00 ora locale.

Quando si disputa Kabayel-Hysa? Data, orari e diretta streaming

Data Sabato 28 novembre 2026 Inizio del programma principale 19:00 CET / 18:00 GMT / 13:00 EST / 11:00 PST Ingresso sul ring previsto per Kabayel-Hysa 23:00 CET / 22:00 GMT / 17:00 EST / 14:00 PST Sede Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf, Germania Diretta streaming DAZN (in tutto il mondo)

Kabayel-Hysa: presentazione dell'incontro

Agit Kabayel difenderà il titolo mondiale WBC dei pesi massimi contro Nelson Hysa alla Merkur Spiel-Arena di Düsseldorf, in Germania, sabato 28 novembre 2026.

Sarà la prima difesa del titolo per Kabayel, diventato campione mondiale WBC a pieno titolo a giugno dopo la decisione del campione mondiale unificato dei pesi massimi Oleksandr Usyk, ucraino, di rinunciare ai suoi titoli mondiali WBA, WBC e IBF.

Con la conquista del titolo, Kabayel è diventato il primo tedesco campione mondiale di pugilato dei pesi massimi dai tempi del leggendario Max Schmeling, nel 1932, e il primo campione mondiale di pugilato di origine curda.

Kabayel ha conquistato il titolo mondiale WBC ad interim dei pesi massimi, allora vacante, contro il cinese Zhilei Zhang a Riad, in Arabia Saudita, nel febbraio 2025, difendendolo poi una volta contro il pugile polacco Damian Knyba a Oberhausen, in Germania, a gennaio.

Il pugile tedesco è imbattuto in 27 incontri, con 19 vittorie per KO, e vanta successi di rilievo contro Derek Chisora, Kevin Johnson e Frank Sanchez.

Anche l'albanese Nelson Hysa arriverà imbattuto nella casa del Fortuna Düsseldorf, club di Bundesliga: il suo bilancio è di 25 vittorie in altrettanti incontri, 23 delle quali per KO.

Hysa ha combattuto l'ultima volta ad agosto, difendendo il titolo WBO Global dei pesi massimi con una vittoria per KO al secondo round contro Thomas Narmo nel programma che precedeva Moses Itauma-Filip Hrgovic alla O2 Arena di Londra, in Inghilterra. Spera di diventare il primo pugile albanese campione mondiale dei pesi massimi.

Kabayel-Hysa: gli incontri del programma

Sono previsti numerosi incontri nella parte principale del programma che precede Agit Kabayel-Nelson Hysa alla Merkur Spiel-Arena di Düsseldorf, in Germania.

Il britannico Aloys Youmbi Jr affronterà il pugile kazako-tedesco Artur Mann nella categoria dei pesi massimi leggeri, mentre il serbo Gleb Bakshiw sfiderà il tedesco Serhat Parlak in un incontro dei pesi medi.

Non mancherà un confronto tra pugili dalla grande potenza nei pesi massimi: il tedesco Granit Shala affronterà l'islandese Kolbeinn Kristinsson.