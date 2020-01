5 talenti che esordiranno in Serie A nel 2020

Da Alessio Riccardi a Daniel Maldini, passando per Bobby Duncan, Flavio Bianchi e Nicolò Fagioli: 5 talenti pronti a debuttare in Serie A nel 2020.

Il 2019 è stato un anno ricco di giovani talenti che sono esplosi nel nostro calcio. Basti pensare a Sebastiano Esposito o Amad Traoré, primo classe 2002 a segnare in . Ma che anno sarà il 2020 per i calciatori in rampa di lancio in Serie A? Proseguendo sulla scia degli ultimi anni, sicuramente brillante, non c'è dubbio.

In ormai si è sempre più attenti alla "coltivazione" del talento, soprattutto nostrano, ed in generale gli allenatori hanno dimostrato meno paura nel lanciare anche in Serie A giovani calciatori. Tra tutti, questi quattro giocatori che stiamo per elencarvi, sono quelli che aspettano con più imminenza, almeno secondo le aspettative, il loro personale debutto nel massimo campionato.

DANIEL MALDINI (MILAN)

Daniel Maldini è sicuramente il giocatore che ha meno bisogno di presentazioni, tra questi quattro. Figlio d'arte, il papà Paolo adesso è dirigente proprio del . Con la maglia rossonera Daniel ha già giocato nelle amichevoli estive, sotto la guida di Giampaolo. Mentre per la prima volta è stato convocato in panchina in Serie A da Pioli, per la partita contro il . Si tratta di un brillante trequartista, con una spiccata propensione al dribbling ed un destro molto preciso. Si tratta di un classe 2001, 18 anni li ha compiuti nel corso del 2019 ed il 2020 potrebbe essere l'anno del suo debutto nel nostro campionato.

ALESSIO RICCARDI (ROMA)

Alessio Riccardi ha la stessa età di Daniel Maldini. Il talento della pronto a debuttare in Serie A sulle orme dell'idolo Francesco Totti. Riccardi ama giocare da centrocampista centrale o da ala destra. Il classe 2001 è finito in panchina in una sola partita di campionato dei giallorossi, quella contro il Milan dello scorso ottobre, poi sono tornati tutti i giocatori infortunati a disposizione di Fonseca e Riccardi è ritornato a fare il protagonista in Primavera. Riccardi, inoltre, è anche un giocatore chiave della Nazionale Under 19, pronto a scalare tutte le prossime tappe della carriera tricolore.

BOBBY DUNCAN (FIORENTINA)

L'unico straniero di questa piccola lista di talenti è lui: Bobby Duncan. La in estate ha realizzato un colpo a sorpresa, prelevandolo dal , visto che la concorrenza non mancava. Il calciatore inglese, cugino tra l'altro di Steven Gerrard, non ci ha messo molto a conquistare la formazione Primavera della Viola, segnando una doppietta al suo esordio contro il . Si tratta di un attaccante di 18 anni, ben messo fisicamente e con un tiro molto potente, soprattutto rispetto ai suoi coetanei. L'ex Liverpool ha già giocato anche due partite con l' Under 19, segnando anche due goal. Con Montella non ha trovato spazio in Serie A; chissà se Iachini troverà un posto per lui nel corso di questa stagione...

FLAVIO BIANCHI (GENOA)

Anche Flavio Bianchi è un attaccante. Con la maglia del , nella categoria Primavera, ha già ampiamente dimostrato di saper segnare in tutti i modi e di saper trascinare la propria squadra, non solo tecnicamente ma anche caratterialmente. Nella scorsa stagione ha vinto il titolo di miglior giocatore del Torneo di Viareggio. Per via di qualche infortunio, in questa stagione ha giocato invece solo 8 gare totali tra campionato e coppa, segnando però 9 goal complessivamente. Con l'arrivo di Davide Nicola sulla panchina della prima squadra, e con Pinamonti e Favilli che faticano a trovare la via del goal, nel corso della seconda parte di stagione il classe 2000 Bianchi potrebbe avere la sua chance.

NICOLO' FAGIOLI (JUVENTUS)

Tutti lo descrivono come un predestinato, ancor prima di debuttare in Serie A. Di Nicolò Fagioli (scovato nel vivaio della nel 2017) se ne parla un gran bene e la Primavera ringrazia, visto che con le sue giocate si sta mettendo in mostra e allo stesso tempo è divenuto uno dei pilastri dei 'baby' bianconeri. Lo scorso aprile un'aritmia cardiaca lo ha costretto a rallentare l'ascesa e riposare, poi rieccolo nuovamente in pista a sciorinare talento. Un anno fa - gennaio 2019 - la prima convocazione con la di Allegri nel match con la , ma fu soltanto panchina: chissà che questa non possa essere l'annata giusta per stappare lo champagne e sentire il profumo del prato verde insieme a CR7 e compagni.