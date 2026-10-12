"Zhegrova è un giocatore da mezz'ora": cambia la Juventus, ma deve trovare continuità

E in tal senso le parole di Lele Adani dopo Cagliari-Juventus vanno al nocciolo della questione.

"Oggi il calcio è abbastanza fluido e non è sbagliato avere più idee, ma il problema è avere limiti. Zhegrova è un giocatore da mezz'ora, e che facciamo alla Juve possono esserci questi calciatori? Ci vogliono giocatori che siano pronti a fare i titolari, non giocatori da trenta minuti. Zhegrova è un calciatore funzionale per il sesto posto, ma il passo in avanti lo fai quando uno come lui ti fa tre partite consecutive".

Insomma, per essere veramente importante e decisivo per la Juventus, Zhegrova deve necessariamente fare quel passo in più, quello step di crescita a livello mentale, senza considerare i continui problemi fisici che lo hanno afflitto nelle ultime stagioni.

Il minutaggio sta crescendo, la strada sembra essere quella giusta, ma Zhegrova è quel classico giocatore che ci fa vivere un po' di illusioni quando becca la partita giusta. Ci fa credere che da solo può spaccare il mondo, ma la chiave è la continuità, quella che fino a questo punto non ha mai avuto alla Juventus.