Zhegrova alla Lazio? Non convocato per Juventus-Parma: ma c'è anche l'opzione Al-Ittihad

Zhegrova non è stato convocato da Luciano Spalletti per il match di questa sera con il Parma all'Allianz Stadium.
Un segnale importante per quanto riguarda il suo addio a Torino, che ormai sembra solo questione di ore.
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Zhegrova non è stato convocato da Luciano Spalletti per il match di questa sera con il Parma all'Allianz Stadium.
Un segnale importante per quanto riguarda il suo addio a Torino, che ormai sembra solo questione di ore.
L’operazione potrebbe essere impostata sulla formula del prestito senza obbligo di riscatto, soluzione che avrebbe già trovato il gradimento della Juventus. A rendere l’affare compatibile con i parametri biancocelesti c’è anche l’ingaggio del 27enne kosovaro, attestato intorno ai 2,5 milioni di euro.
La Lazio, dunque, resta alla finestra. Prima di affondare il colpo per Zhegrova, però, il club biancoceleste dovrà definire una cessione in attacco. Una volta liberato spazio nel reparto, potrà partire l’assalto all’esterno della Juventus.
Sarri ha individuato in Zhegrova la possibile alternativa a Gustav Isaksen sulla fascia destra e, all’occorrenza, come soluzione sulla fascia opposta per Mattia Zaccagni.
Zhegrova, mancino naturale e abile nell’uno contro uno, potrebbe rappresentare così un’ulteriore pedina per completare il reparto offensivo. Il suo eventuale arrivo potrebbe coincidere con l’ultimo innesto nel settore avanzato, anche alla luce della crescente concorrenza intorno ad Harder.
A spingere verso il profilo dell’esterno kosovaro c’è inoltre la conoscenza già maturata del calcio italiano: 20 presenze nella scorsa stagione, compresa quella di domenica a Frosinone, nella prima giornata di campionato, quando è entrato nella ripresa al posto di Conceicao.
C'è stato anche un sondaggio dell’Al-Ittihad per Edon Zhegrova, che però non è l’unico profilo presente nella lista del club saudita. Lo scrive Romeo Agresti, che riferisce dell'interesse del club di Gedda per il classe 1999 kosovaro
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