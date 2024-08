"Welcome to Milanismo": la terza maglia del Milan è grigia con dettagli color menta e grape

Il Milan ha presentato la nuova terza maglia per il 2024/2025: "Una miscela di innovazione e tradizione". Debutterà sabato a Parma.

Ecco anche la terza maglia del Milan. Ovvero la divisa che la squadra di Paulo Fonseca indosserà in situazioni particolari durante la stagione, tra campionato e coppe.

PUMA, sponsor tecnico del club rossonero, e il Milan stesso l'hanno annunciata ufficialmente in mattinata. Il lancio è d'effetto: "Welcome to Milanismo". Così come sono d'effetto le tonalità scelte per la casacca in questione: grigio, menta e viola grape.

Il Milan indosserà per la prima volta la sua nuova terza maglia sabato, a Parma, in occasione della seconda giornata di Serie A.