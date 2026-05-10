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Douvikas ComoGetty Images
Michael Di Chiaro

Verona-Como 0-1, pagelle e tabellino: Douvikas decisivo, Diao pimpante, Bowie spreca, Edmundsson pasticcia

Serie A
Hellas Verona vs Como
Hellas Verona
Como

Il Verona resiste per oltre un'ora, poi va al tappeto sul lampo di Douvikas: Como certo di un posto in Europa e ancora in corsa per la Champions.

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Il Como sbanca il Bentegodi, batte 1-0 il Verona e scrive la storia.

La formazione lombarda, infatti, rimane saldamente aggrappato al treno Champions League ma soprattutto è aritmeticamente certa di disputare una coppa europea nella prossima stagione: il goal decisivo porta la firma di Douvikas, al 14° centro stagionale, che porta i lariani momentaneamente al quinto posto a -3 dalla Juventus.

Nella prima frazione i padroni di casa tengono bene il campo al cospetto di un Como piuttosto impalpabile: gli scaligeri non capitalizzano una grande occasione capitata a Bowie che da due passi manda alto di testa. La squadra di Sammarco recrimina poi per un paio di episodi in area avversaria: l'ancata di Carlos su Suslov viene considerata lecita, così come la deviazione col braccio dello stesso difensore centrale pochi minuti più tardi.

Nella ripresa Fabregas scuote i suoi inserendo subito Baturina e Caqueret al posto di Jesus Rodriguez e Perrone: la formazione lombarda alza progressivamente i giri del motore e a venti minuti dalla fine piazza il colpo da tre punti: lancio lungo dalle retrovie, Douvikas sfugge alla marcatura di Edmundsson e insacca alle spalle di Montipò. Un goal dal peso specifico enorme. Dal dolce sapore d'Europa. In attesa di capire in quale competizione continentale sarà chiamato a misurarsi il Como nell'annata sportiva 2026/27.

  • PAGELLE VERONA

    Suslov (6) inscena una gara di sacrificio ma non basta. Bowie (5) non replica la prova di Torino e, al contrario, si divora un'occasione importante nel primo tempo. Male Edmundsson (5): marcatura troppo blanda in occasione del goal di Douvikas.

    VOTI VERONA:Montipò 6; Edmundsson 5, Nelsson 6, Valentini 6; Belghali 6 (81' Vermesan sv), Akpa Akpro 6 (81' Aguiar sv), Gagliardini 6, Bernede 5.5 (63' Lovric 6), Frese 5.5; Bowie 5, Suslov 6

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  • PAGELLE COMO

    Douvikas (7) segna un goal storico che iscrive il Como all'Europa. Nico Paz (6) viaggia a intermittenza, Diao (6.5) pimpante. Bocciati Perrone (5.5), Jesus Rodriguez (5.5) e Vojvoda (5.5): Fabregas li toglie tutti e tre all'intervallo.

    VOTI COMO: Butez 6; Vojvoda 5.5 (46' Smolcic 6), Kempf 6, Diego Carlos 6, Valle 6 (36' Moreno 6); Da Cunha 6.5, Perrone 5.5 (46' Caqueret 6); Diao 6.5 (81' Van der Brempt sv), Nico Paz 6, Jesus Rodriguez 5.5 (46' Baturina 6); Douvikas 7.

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  • TABELLINO VERONA-COMO

    VERONA-COMO 0-1

    Marcatori: 70' Douvikas

    VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Valentini; Belghali (81' Vermesan), Akpa Akpro (81' Aguiar), Gagliardini, Bernede (63' Lovric), Frese; Bowie, Suslov. All. Sammarco

    COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda (46' Smolcic), Kempf, Diego Carlos, Valle (36' Moreno); Da Cunha, Perrone (46' Caqueret); Diao (81' Van der Brempt), Nico Paz, Jesus Rodriguez (46' Baturina); Douvikas. All. Fabregas

    Arbitro: Di Bello

    Ammoniti: Sammarco, Caqueret, Fabregas, Frese

    Espulsi: -

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