Verona-Como 0-1, pagelle e tabellino: Douvikas decisivo, Diao pimpante, Bowie spreca, Edmundsson pasticcia

Il Como sbanca il Bentegodi, batte 1-0 il Verona e scrive la storia.

La formazione lombarda, infatti, rimane saldamente aggrappato al treno Champions League ma soprattutto è aritmeticamente certa di disputare una coppa europea nella prossima stagione: il goal decisivo porta la firma di Douvikas, al 14° centro stagionale, che porta i lariani momentaneamente al quinto posto a -3 dalla Juventus.

Nella prima frazione i padroni di casa tengono bene il campo al cospetto di un Como piuttosto impalpabile: gli scaligeri non capitalizzano una grande occasione capitata a Bowie che da due passi manda alto di testa. La squadra di Sammarco recrimina poi per un paio di episodi in area avversaria: l'ancata di Carlos su Suslov viene considerata lecita, così come la deviazione col braccio dello stesso difensore centrale pochi minuti più tardi.

Nella ripresa Fabregas scuote i suoi inserendo subito Baturina e Caqueret al posto di Jesus Rodriguez e Perrone: la formazione lombarda alza progressivamente i giri del motore e a venti minuti dalla fine piazza il colpo da tre punti: lancio lungo dalle retrovie, Douvikas sfugge alla marcatura di Edmundsson e insacca alle spalle di Montipò. Un goal dal peso specifico enorme. Dal dolce sapore d'Europa. In attesa di capire in quale competizione continentale sarà chiamato a misurarsi il Como nell'annata sportiva 2026/27.