Una o due, quante giornate di squalifica rischia Malen dopo l'espulsione contro il Como: cosa dice il regolamento

L'espulsione di Donyell Malen contro il Como è stato il caso del weekend in Serie A.
Il cartellino rosso sventolato dall'arbitro Fabbri all'olandese è stato catalogato come decisione corretta, ma il vero tema adesso è la durata della squalifica di Malen.
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