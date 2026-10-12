Una o due, quante giornate di squalifica rischia Malen dopo l'espulsione contro il Como: cosa dice il regolamento

La prima opzione, ossia quella della singola giornata di squalifica, è probabilmente quella che verrà applicata dal Giudice Sportivo.

Perché è vero che il fallo di Malen è brutto, con il piede a martello che avrebbe potuto causare un brutto infortunio a Kaiki, ma è anche vero che l'attaccante della Roma sfiora il pallone prima di colpire l'avversario.

Un intervento scomposto, sì, ma con l'intenzione di prendere la palla e non di far male all'avversario.