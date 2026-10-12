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Como 1907 v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Marco Trombetta

Una o due, quante giornate di squalifica rischia Malen dopo l'espulsione contro il Como: cosa dice il regolamento

Serie A
Roma
Como vs Roma
Como
D. Malen

La squalifica di Malen dipenderà dal referto dell'arbitro Fabbri: cosa prevede il regolamento in questi casi.

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L'espulsione di Donyell Malen contro il Como è stato il caso del weekend in Serie A.

Il cartellino rosso sventolato dall'arbitro Fabbri all'olandese è stato catalogato come decisione corretta, ma il vero tema adesso è la durata della squalifica di Malen.


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  • "E' ENTRATO VERAMENTE MALISSIMO"

    Luca Marelli, a DAZN, ha commentato così la decisione dell'arbitro Fabbri.

    "Rosso corretto. Malen sfiora il pallone con la parte interna del piede destro. Però è entrato veramente malissimo, con il piede sollevato sopra la caviglia, il ginocchio teso, in velocità. Ci sono tutti gli elementi per il cartellino rosso: c'è il ginocchio vicino, grande velocità e i tacchetti esposti. Decisione corretta, intervento veramente pericoloso".

    Adesso dipenderà tutto dal Giudice Sportivo in base a quanto ci sarà scritto sul referto arbitrale.

  • UNA GIORNATA A MALEN SE...

    Verrà applicato l'Articolo 9 comma 7 del regolamento.

    Che tradotto significa aver valutato l'intervento di Malen su Kaiki come un grave fallo di gioco, duro, ma comunque attuato con l'intenzione di contendere il pallone.

    In tal caso la pena è minima e Malen verrebbe squalificato per una sola giornata, saltando il Genoa e rientrando la settimana successiva contro il Napoli.

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  • DUE GIORNATE A MALEN SE...

    Verrà applicato l'Articolo 39 comma 2 del regolamento.

    Se per Fabbri il fallo di Malen dovesse rientrare nei casi di condotta gravemente antisportiva, con vigoria sproporzionata e pericolo per l'avversario, allora l'olandese verrebbe punito con due giornate.

    In tal caso salterebbe non solo il Genoa, ma anche il Napoli.

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  • UNA O DUE GIORNATE A MALEN? LO SCENARIO PIU' PROBABILE

    La prima opzione, ossia quella della singola giornata di squalifica, è probabilmente quella che verrà applicata dal Giudice Sportivo.

    Perché è vero che il fallo di Malen è brutto, con il piede a martello che avrebbe potuto causare un brutto infortunio a Kaiki, ma è anche vero che l'attaccante della Roma sfiora il pallone prima di colpire l'avversario.

    Un intervento scomposto, sì, ma con l'intenzione di prendere la palla e non di far male all'avversario.

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