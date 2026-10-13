Ufficiale, Stroppa esonerato dal Venezia dopo il ko con l'Atalanta: da Zanetti a Nicola, chi sarà il sostituto

Sei sconfitte su sei, l'ultimo posto in solitaria, con zero vittorie e zero punti conquistati: il Venezia ha riapprocciato come peggio non avrebbe potuto la Serie A dopo la promozione.
A pagare, come spesso accade in questi casi, è stato così l'allenatore. Ovvero Giovanni Stroppa. Di nuovo al centro dei discorsi dopo la sconfitta contro l'Atalanta, così come era già accaduto prima della sosta, l'ex allenatore di Crotone, Monza e Cremonese è stato ufficialmente esonerato la mattina seguente.
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