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Stroppa VeneziaGetty Images
Stefano Silvestri

Ufficiale, Stroppa esonerato dal Venezia dopo il ko con l'Atalanta: da Zanetti a Nicola, chi sarà il sostituto

Serie A
Venezia
G. Stroppa

I lagunari hanno annunciato ufficialmente il cambio in panchina dopo sconfitte su sei, l'ultima contro l'Atalanta: licenziato l'allenatore della promozione.

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Sei sconfitte su sei, l'ultimo posto in solitaria, con zero vittorie e zero punti conquistati: il Venezia ha riapprocciato come peggio non avrebbe potuto la Serie A dopo la promozione.

A pagare, come spesso accade in questi casi, è stato così l'allenatore. Ovvero Giovanni Stroppa. Di nuovo al centro dei discorsi dopo la sconfitta contro l'Atalanta, così come era già accaduto prima della sosta, l'ex allenatore di Crotone, Monza e Cremonese è stato ufficialmente esonerato la mattina seguente.


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  • IL COMUNICATO DEL VENEZIA

    "Il Venezia FC comunica di aver sollevato Giovanni Stroppa dall’incarico di allenatore della Prima Squadra - ha annunciato il club veneto in un comunicato - Sotto la sua guida tecnica, il Club ha conquistando la promozione in Serie A nella stagione 2025/26, raggiunta al termine di un campionato di Serie BKT vissuto da protagonista. 

    Il club arancioneroverde desidera ringraziare Giovanni Stroppa e il suo staff per il lavoro svolto, la professionalità, la dedizione e l’impegno dimostrati nel corso della loro esperienza in arancioneroverde".

    Stroppa era già stato considerato a rischio allontanamento prima della sosta per gli impegni delle Nazionali: in quel frangente, però, la dirigenza aveva infine deciso di confermare la fiducia all'allenatore della promozione.

  • NICOLA IL FAVORITO

    Il nome più caldo, che peraltro il Venezia si era già tenuto da parte in caso di nuovi risultati negativi, è quello di Davide Nicola.

    Nicola è il "mister salvezza della Serie A". Soprattutto quando prende le squadre a campionato in corso. Memorabili le imprese collezionate prima sulla panchina del Crotone e poi su quella della Salernitana, entrambe praticamente spacciate al momento della sua nomina.

    Nicola è però reduce da una stagione sfortunata: dopo un grande avvio non è più riuscito a tenere le redini della Cremonese, venendo esonerato e guardando i grigiorossi retrocedere con Marco Giampaolo.

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  • IN CORSA ANCHE L'EX ZANETTI

    Secondo quanto rivelato da Sky Sport già dopo Atalanta-Venezia, un altro nome forte per la sostituzione di Stroppa è quello di Paolo Zanetti, pure lui attualmente senza squadra.

    L'allenatore vicentino è una vecchia conoscenza dell'ambiente lagunare: ha infatti guidato il Venezia dal 2020 al 2022, conquistando la promozione in A nel 2021 ma venendo esonerato meno di un anno dopo con la squadra all'ultimo posto nella massima serie.

    L'ultima esperienza in panchina di Zanetti è stata al Verona: è stato esonerato nello scorso campionato, ancora una volta con la squadra all'ultimo posto, dopo aver portato l'Hellas alla salvezza nella stagione precedente.

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  • LE PAROLE DI STROPPA DOPO LA PARTITA

    Anche Stroppa sapeva bene come le sue ore fossero ormai contate. Lui stesso non aveva dribblato l'argomento nella conferenza stampa post partita di Atalanta-Venezia:

    "Indipendentemente da quella che sarà la decisione, ringrazio la società per la fiducia. Poi è chiaro che uno deve prendere delle decisioni, ma sono convinto che questa squadra con il lavoro quotidiano possa risollevarsi: sento positività nei ragazzi, bisogna andare avanti".

    L'allenatore del Venezia aveva parlato del tema anche a DAZN:

    "Fiducia? Non dovete chiederlo a me. I risultati sono penalizzanti, io lavoro per quello che posso dare alla squadra, che mi sembra molto viva. Penso che il mio lavoro sia fatto al meglio, mi prendo tutte le responsabilità. Vedo come lavora la squadra e merita molto di più".

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