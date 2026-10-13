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Malen espulso Como RomaGetty Images
Stefano Silvestri

Ufficiale la squalifica di Malen: perché l'attaccante della Roma è stato fermato per una sola giornata

Serie A
Roma
Como vs Roma
Como
D. Malen

Dopo l'espulsione di Como il Giudice Sportivo ha squalificato per un turno l'attaccante della Roma, che salterà solamente il Genoa: il motivo.

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Donyell Malen è stato squalificato per una sola giornata di campionato. Dunque non due o addirittura di più, come si era arrivati a ipotizzare dopo l'espulsione di Como.

A comunicare l'entità dello stop a cui dovrà andare incontro l'attaccante della Roma è stato il Giudice Sportivo, con il classico comunicato contenente le sanzioni per i giocatori di Serie A al termine del weekend di campionato.

Ma perché Malen salterà solo la partita del prossimo fine settimana, tornando a disposizione di Gasperini in quella successiva?


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  • "FALLO GRAVE"

    A spiegare la motivazione dell'espulsione diretta di Malen, avvenuta all'inizio del secondo tempo di Como-Roma, è stato proprio il Giudice Sportivo all'interno del comunicato.

    In esso si legge che l'olandese è stato squalificato per una giornata "per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco".

  • COSA DICE IL REGOLAMENTO

    "Fallo grave" non significa fallo antisportivo o commesso in maniera violenta con l'intenzione di far male all'avversario, però. Ed è per questo che Malen, com'era del resto prevedibile, rimarrà fermo solamente per una partita.

    In questo caso è stato dunque applicato l'Articolo 9 comma 7 del regolamento, che parla appunto di fallo grave ma con l'intenzione di andare sul pallone. Pallone che, non a caso, è stato sfiorato dall'ex giocatore dell'Aston Villa nel momento della scivolata verso Kaiki.

    Malen sarebbe stato squalificato per due giornate se fosse stato applicato l'Articolo 39 comma 2 del regolamento, che parla di condotta gravemente antisportiva con vigoria sproporzionata e pericolo per l'avversario. Ma non è questo il caso.

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  • QUALE PARTITA SALTA MALEN

    Malen salterà solamente una partita, dunque: quella che la Roma disputerà all'Olimpico contro il Genoa, in anticipo, sabato 17 ottobre. L'olandese rientrerà in campo nel weekend successivo, sabato 24 ottobre in casa del Napoli.

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  • GLI ALTRI SQUALIFICATI

    Oltre a Malen, sono due i giocatori squalificati dopo la sesta giornata di Serie A. Entrambi sono stati espulsi, entrambi salteranno solamente il settimo turno tornando a disposizione in quello successivo.

    Si tratta di Eljif Elmas e di Lorenzo Lucchesi, rispettivamente esterno dell'Atalanta e difensore del Monza: il primo ha commesso un fallo di gioco grave sul veneziano Helgason, proprio come Malen, mentre il secondo è stato cacciato direttamente per aver fermato in maniera irregolare una chiara occasione da goal del laziale Noslin.

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