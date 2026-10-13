Ufficiale la squalifica di Malen: perché l'attaccante della Roma è stato fermato per una sola giornata

"Fallo grave" non significa fallo antisportivo o commesso in maniera violenta con l'intenzione di far male all'avversario, però. Ed è per questo che Malen, com'era del resto prevedibile, rimarrà fermo solamente per una partita.

In questo caso è stato dunque applicato l'Articolo 9 comma 7 del regolamento, che parla appunto di fallo grave ma con l'intenzione di andare sul pallone. Pallone che, non a caso, è stato sfiorato dall'ex giocatore dell'Aston Villa nel momento della scivolata verso Kaiki.

Malen sarebbe stato squalificato per due giornate se fosse stato applicato l'Articolo 39 comma 2 del regolamento, che parla di condotta gravemente antisportiva con vigoria sproporzionata e pericolo per l'avversario. Ma non è questo il caso.