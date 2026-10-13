Ufficiale la squalifica di Malen: perché l'attaccante della Roma è stato fermato per una sola giornata

Donyell Malen è stato squalificato per una sola giornata di campionato. Dunque non due o addirittura di più, come si era arrivati a ipotizzare dopo l'espulsione di Como.
A comunicare l'entità dello stop a cui dovrà andare incontro l'attaccante della Roma è stato il Giudice Sportivo, con il classico comunicato contenente le sanzioni per i giocatori di Serie A al termine del weekend di campionato.
Ma perché Malen salterà solo la partita del prossimo fine settimana, tornando a disposizione di Gasperini in quella successiva?
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