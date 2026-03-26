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Turchia-Romania pari, cosa succede? Il regolamento se la semifinale playoff dei Mondiali finisce 0-0, 1-1 o 2-2
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DOVE VEDERE TURCHIA-ROMANIA IN TV
La partita tra Turchia e Romania delle 18:00 si può vedere in diretta tv e streaming solo con un abbonamento a Sky o NOW.
Turchia-Romania è in particolare disponibile live sul canale Sky Sport Calcio, il numero 202 di Sky, Sky Go e NOW.
SUPPLEMENTARI E RIGORI
Se Turchia-Romania si conclude 0-0, 1-1, 2-2 e via dicendo al 90', allora si giocano due tempi supplementari. In caso di ulteriore parità dopo gli extra da 15 minuti ciascuno si calciano i rigori per determinare la prima qualificata alla finalissima dei playoff Mondiali.
Di scena in gara secca, non ci sarà un ritorno per determinare la qualificata alla partita contro Slovacchia o Kosovo, che si affrontano questa sera alle 20:45.
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LA FINALE IN TRASFERTA
Chi tra Turchia e Romania passerà al turno successivo, ovvero la finale, dovrà giocarlo in trasferta.
Il sorteggio di qualche mese fa ha determinato che Slovacchia o Kosovo ospiteranno in casa la finale per determinare la qualificata al Mondiale 2026.
Come la semifinale, anche la finale degli spareggi è in gara secca e non avrà un match di ritorno.
LE GARE DELLE 20:45
SPAREGGI A
Italia-Irlanda del Nord
Galles-Bosnia Herzegovina
SPAREGGI B
Ucraina-Svezia
Polonia-Albania
SPAREGGI C
Slovacchia-Kosovo
SPAREGGI D
Danimarca-Macedonia del Nord
Repubblica Ceca-Irlanda
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