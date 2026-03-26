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Arda Guler Turchia RomaniaGetty Images
Francesco Schirru

Turchia-Romania pari, cosa succede? Il regolamento se la semifinale playoff dei Mondiali finisce 0-0, 1-1 o 2-2

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Turchia vs Romania
Romania
Turchia

La prima semifinale dei playoff Mondiali è il match tra Turchia e Romania: chi vince approda in finale, contro una tra Slovacchia e Kosovo.

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  • DOVE VEDERE TURCHIA-ROMANIA IN TV

    La partita tra Turchia e Romania delle 18:00 si può vedere in diretta tv e streaming solo con un abbonamento a Sky o NOW.

    Turchia-Romania è in particolare disponibile live sul canale Sky Sport Calcio, il numero 202 di Sky, Sky Go e NOW.

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  • SUPPLEMENTARI E RIGORI

    Se Turchia-Romania si conclude 0-0, 1-1, 2-2 e via dicendo al 90', allora si giocano due tempi supplementari. In caso di ulteriore parità dopo gli extra da 15 minuti ciascuno si calciano i rigori per determinare la prima qualificata alla finalissima dei playoff Mondiali.

    Di scena in gara secca, non ci sarà un ritorno per determinare la qualificata alla partita contro Slovacchia o Kosovo, che si affrontano questa sera alle 20:45.

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  • LA FINALE IN TRASFERTA

    Chi tra Turchia e Romania passerà al turno successivo, ovvero la finale, dovrà giocarlo in trasferta.

    Il sorteggio di qualche mese fa ha determinato che Slovacchia o Kosovo ospiteranno in casa la finale per determinare la qualificata al Mondiale 2026.

    Come la semifinale, anche la finale degli spareggi è in gara secca e non avrà un match di ritorno.

  • LE GARE DELLE 20:45

    SPAREGGI A

    Italia-Irlanda del Nord

    Galles-Bosnia Herzegovina

    SPAREGGI B

    Ucraina-Svezia

    Polonia-Albania

    SPAREGGI C

    Slovacchia-Kosovo

    SPAREGGI D

    Danimarca-Macedonia del Nord

    Repubblica Ceca-Irlanda


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