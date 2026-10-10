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Sucic Inter ParmaGetty Images
Stefano Silvestri

Sucic spacca in due Inter-Parma da mezzala destra: cosa cambia ora e cosa succede contro il Bruges

Serie A
Inter
Inter vs Parma Calcio 1913
P. Sucic

Il centrocampista croato, di nuovo titolare dopo più di un mese dall'ultima volta, ha segnato d'astuzia l'1-0. Lanciando al contempo un messaggio a Chivu.

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All'improvviso, ecco Petar Sucic. Ha aperto lui il tabellino di Inter-Parma, lui ha spaccato in due una partita che poi non ha mai avuto storia.

Era uno degli osservati speciali, l'ex centrocampista della Dinamo Zagabria. Non giocava titolare da un mese e anche di più, è stato schierato da Chivu, non ha tradito. E da qui vuole ripartire.

Insomma, è stato un pomeriggio speciale. Per un'Inter che per una volta non ha sofferto e non è andata in doppio svantaggio, ma anche per Sucic. Che ora non ha intenzione di fermarsi.


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  • PRESTAZIONE E GOAL

    Sucic è stato schierato mezzala destra da Chivu, lui che all'Inter ha agito praticamente sempre dalla parte opposta. E non ha fatto pentire Chivu della propria scelta.

    Concentratissimo e determinato a far bene, il croato è andato a segno di rapina. Dopo 13 minuti ha rubato palla in pressing offensivo a un Keita clamorosamente disattento, battendo Corvi per la prima volta e scacciando ogni paura per un'Inter che, in precedenza, aveva rischiato grosso con Touré.

    Positiva anche la prestazione di Sucic, che ha fatto la mezzala nel vero senso del termine: ha corso tanto (più di tutti, attorno ai 12 chilometri), si è inserito, ha recuperato palloni. Ha fatto parte, insomma, di quell'ingranaggio perfetto che sono stati i nerazzurri al rientro dalla sosta.

  • TITOLARE DOPO UN MESE

    L'ultima volta in cui Sucic era stato schierato da Chivu dal primo minuto risaliva al 5 settembre, un sabato. Il sabato di Inter-Napoli 3-2. Un mese e qualche giorno fa.

    Quel tardo pomeriggio non aveva fatto particolarmente bene, il croato. E non a caso era stato sostituito dal nuovo acquisto Jones tra primo e secondo tempo, assistendo dalla panchina prima al doppio vantaggio partenopeo e poi alla strepitosa rimonta interista.

    Da quel momento, Sucic il campo lo ha visto con il contagocce, subentrando nell'ultima mezz'ora contro Real Madrid e Roma. Contro l'Udinese, invece, è rimasto seduto in panchina dall'inizio alla fine.

    Nemmeno con la maglia della Croazia, nelle tre settimane di Nations League, Sucic ha fatto particolarmente bene. Né a livello di prestazioni, né di risultati della propria Nazionale, battuta due volte su due dalla Spagna e addirittura per 7-0 dall'Inghilterra.

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  • Sucic InterGetty Images

    LE PAROLE SULLO SCARSO MINUTAGGIO

    Proprio dal ritiro della Croazia, negli scorsi giorni, Sucic ha rilasciato una dichiarazione sul minutaggio ricevuto fin qui all'Inter che, almeno da qualcuno, è stata considerata piuttosto sibillina.

    "Queste sono cose di cui preferirei parlare in un altro momento - ha detto - Lotterò e darò il massimo per il club, poi vedremo cosa succederà tra due-tre mesi".

    Negli stessi giorni il connazionale Zvonimir Boban, uno dei più grandi di sempre della Croazia, nutriva qualche dubbio sull'effettivo senso della permanenza di Sucic all'Inter.

    "Credo debba avere più spazio nell'Inter, è un giocatore completo, straordinario, che ha tanta classe, tanto coraggio. È evidente che non si senta a suo agio. Se continua così non so quanto senso abbia che resti lì. È una delle migliori mezzali al mondo".

    Parole a cui hanno fatto seguito quelle di Chivu nella conferenza stampa di vigilia di Inter-Parma:

    “Io le opinioni le commento poco, Boban è un grande e so anche perché ha detto queste cose. Non voglio dare troppa attenzione all’andamento di Petar. L’anno scorso è stato tra i primi tre per minutaggio. L’importante è quello che mi dà il giocatore in campo. Non mi risulta che Petar sia stato tra i primi tre per minutaggio. L’importante è quello che mi dà il giocatore in campo. Non mi risulta che Petar sia stato dimenticato in panchina, ha avuto la possibilità di entrare. È ancora un po’ indietro di condizione, non creiamo polemiche dove non ci sono".

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  • COME CAMBIA LA SUA GESTIONE

    Sucic sarà titolare contro il Bruges martedì sera, quindi? Difficile dirlo ora. Di certo, la bella prestazione contro il Parma ha messo più di una pulce nell'orecchio di Chivu.

    Quel che è certo è che Sucic, nel caso, non farà la mezzala destra: contro i belgi tornerà Nicolò Barella, risparmiato da Chivu in campionato dopo le fatiche con la Nazionale ma pronto a riprendersi il posto nella seconda partita della Fase Campionato di Champions League.

    E poi? E poi, starà a Sucic confermarsi. Se una rondine non fa primavera, una rete a una squadra di bassa classifica della Serie A non può bastare. Serve continuità per prendersi il posto lasciato vacante da Jones: lì c'è Zielinski e c'è pure Mkhitaryan, anche lui positivo col Parma. La lotta è aperta.

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