Sucic spacca in due Inter-Parma da mezzala destra: cosa cambia ora e cosa succede contro il Bruges

All'improvviso, ecco Petar Sucic. Ha aperto lui il tabellino di Inter-Parma, lui ha spaccato in due una partita che poi non ha mai avuto storia.
Era uno degli osservati speciali, l'ex centrocampista della Dinamo Zagabria. Non giocava titolare da un mese e anche di più, è stato schierato da Chivu, non ha tradito. E da qui vuole ripartire.
Insomma, è stato un pomeriggio speciale. Per un'Inter che per una volta non ha sofferto e non è andata in doppio svantaggio, ma anche per Sucic. Che ora non ha intenzione di fermarsi.
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