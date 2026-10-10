Sucic spacca in due Inter-Parma da mezzala destra: cosa cambia ora e cosa succede contro il Bruges

Proprio dal ritiro della Croazia, negli scorsi giorni, Sucic ha rilasciato una dichiarazione sul minutaggio ricevuto fin qui all'Inter che, almeno da qualcuno, è stata considerata piuttosto sibillina.

"Queste sono cose di cui preferirei parlare in un altro momento - ha detto - Lotterò e darò il massimo per il club, poi vedremo cosa succederà tra due-tre mesi".

Negli stessi giorni il connazionale Zvonimir Boban, uno dei più grandi di sempre della Croazia, nutriva qualche dubbio sull'effettivo senso della permanenza di Sucic all'Inter.

"Credo debba avere più spazio nell'Inter, è un giocatore completo, straordinario, che ha tanta classe, tanto coraggio. È evidente che non si senta a suo agio. Se continua così non so quanto senso abbia che resti lì. È una delle migliori mezzali al mondo".

Parole a cui hanno fatto seguito quelle di Chivu nella conferenza stampa di vigilia di Inter-Parma:

“Io le opinioni le commento poco, Boban è un grande e so anche perché ha detto queste cose. Non voglio dare troppa attenzione all’andamento di Petar. L’anno scorso è stato tra i primi tre per minutaggio. L’importante è quello che mi dà il giocatore in campo. Non mi risulta che Petar sia stato tra i primi tre per minutaggio. L’importante è quello che mi dà il giocatore in campo. Non mi risulta che Petar sia stato dimenticato in panchina, ha avuto la possibilità di entrare. È ancora un po’ indietro di condizione, non creiamo polemiche dove non ci sono".