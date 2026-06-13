Storico in Stati Uniti-Paraguay, il VAR fa invertire un cartellino giallo per la prima volta: da Ream passa ad Almiron

Al minuto 53', l'ottavo minuto del secondo tempo, il centrocampista paraguayano Almiron è scappato nei pressi della linea di fondo in dribbling nei confronti dell'americano Ream cadendo a terra dopo il tentativo di contrasto. L'arbitro olandese Makkelie ha fischiato fallo ed estratto il cartellino giallo per il difensore degli USA. Pochi secondi dopo, richiamato dal Var, l'arbitro ha fermato l'azione (sbagliando perché la palla era già stata battuta ed era tornata in gioco violando il protocollo) ed è andato al monitor per una "on field review". Dalla visione dei filmati Makkelie è tornato in campo con una certezza: Ream non ha fatto fallo ed è stato Almiron a simulare.