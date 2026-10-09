Stankovic debutta da titolare con l'Inter? Perché contro il Parma può essere l'occasione giusta

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Cristian Chivu ha annunciato un robusto turnover in vista di Inter-Parma.
Quello che attende la squadra nerazzurra nelle prossime settimane d'altronde è un vero e proprio tour de force, dunque il tecnico avrà bisogno di dosare le energie.
Cosa che la rosa messa a sua disposizione dalla società gli permette senza troppi timori. E contro il Parma potrebbe finalmente vedersi dal 1' anche uno dei giocatori nerazzurri di cui si parla di più ma che finora ha trovato pochissimo spazio.
Stiamo ovviamente parlando di Aleksandar Stankovic che spera in una maglia da titolare nell'anticipo della sesta giornata.