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Stankovic Inter FuturoGetty GOAL
Lelio Donato

Stankovic debutta da titolare con l'Inter? Perché contro il Parma può essere l'occasione giusta

Serie A
Inter
Inter vs Parma Calcio 1913
Parma Calcio 1913

Calhanoglu è appena rientrato dall'infortunio, Jones si è fermato per un problema fisico: Inter-Parma può essere l'occasione per vedere finalmente Aleksandar Stankovic dal 1'.

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Cristian Chivu ha annunciato un robusto turnover in vista di Inter-Parma.

Quello che attende la squadra nerazzurra nelle prossime settimane d'altronde è un vero e proprio tour de force, dunque il tecnico avrà bisogno di dosare le energie.

Cosa che la rosa messa a sua disposizione dalla società gli permette senza troppi timori. E contro il Parma potrebbe finalmente vedersi dal 1' anche uno dei giocatori nerazzurri di cui si parla di più ma che finora ha trovato pochissimo spazio.

Stiamo ovviamente parlando di Aleksandar Stankovic che spera in una maglia da titolare nell'anticipo della sesta giornata.

  • LE CONDIZIONI DI CALHANOGLU

    Hakan Calhanoglu ha recuperato dall'ultimo infortunio muscolare accusato prima della sosta.

    Il turco, dunque, sarà regolarmente a disposizione per Inter-Parma di sabato 10 ottobre ma va gestito con cautela in vista dei tanti impegni che attendono i nerazzurri.

    Chivu alla vigilia della gara ha parlato delle condizioni di Calhanoglu: "Hakan ha iniziato anche lui lunedì, si allena da una settimana senza vincoli. Lui voleva andare in Nazionale ma era infortunato, ha recuperato in 3 settimane ed erano quelle le tempistiche. Quando si giocava Italia-Turchia, sono stato io a non concedergli il giorno libero. Era il primo allenamento e abbiamo bisogno di Calha".

    Proprio per questo contro il Parma potrebbe partire dalla panchina, anche perché l'Inter giocherà ogni tre giorni da qui a inizio novembre. E le alternative a centrocampo di certo non mancano.

  • L'INFORTUNIO DI CURTIS JONES

    Il centrocampista inglese, non convocato dalla sua Nazionale, quasi certamente sarebbe partito titolare contro il Parma anche per proseguire il suo processo di inserimento.

    Curtis Jones però si è fermato proprio pochi giorni prima la sfida contro il Parma. L'ex Liverpool ha accusato un risentimento muscolare all'adduttore che lo terrà fuori una ventina di giorni.

    Salterà dunque non solo Inter-Parma ma anche le successive gare contro Club Bruges, Bologna, Shakhtar, Fiorentina e Venezia.

    Al suo posto dovrebbe giocare uno tra Zielinski, Sucic e Mkhitaryan ma il polacco potrebbe agire anche in regia per sostituire Calhanoglu.

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  • STANKOVIC CERCA SPAZIO

    Inter-Parma potrebbe dunque essere l'occasione giusta per vedere Aleksandar Stankovic in campo da titolare con l'Inter per la prima volta in questa stagione.

    Il serbo, dopo un pre-campionato da protagonista, sta trovando pochissimo spazio ed è il giocatore di movimento meno utilizzato da Chivu nelle prime cinque giornate fatta eccezione per Spence che però è stato finora sempre indisponibile causa infortunio.

    Per l'esattezza sono fin qui appena quindici i minuti trascorsi in campo da Stankovic nelle prime cinque giornate: sette nella prima giornata contro il Monza e altri otto contro l'Udinese.

    Una situazione peraltro comprensibile considerata le tante alternative a disposizione di Chivu nel reparto e che, se le cose non dovessero cambiare nei prossimi mesi, potrebbe portare a nuove considerazioni sul futuro di Stankovic che in estate ha voluto fortemente restare all'Inter per giocarsi le sue carte.

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  • LA FIDUCIA DI CHIVU

    Di certo ciò che non manca è la fiducia di Chivu nei confronti di Stankovic. Il tecnico conosce benissimo il giovane talento nerazzurro per averlo già allenato nella formazione Primavera.

    Il serbo può essere impiegato sia da play che da mezzala, rappresentando un'alternativa che potrebbe tornare utile già a partire dalla sfida casalinga contro il Parma.

    "Sappiamo tutti quanto è importante Calhanoglu, siamo tutti curiosi di vedere Stankovic in quel ruolo. Come vogliamo vedere Sucic, Mkhitaryan, Barella. E' arrivato il momento di Stankovic? Ale è entrato due volte, poteva giocare di più? Si. Magari la colpa è mia perché con lui ho un rapporto che mi lega da molti anni, l'ho tenuto in braccio da bambino, ho lavorato con lui nel settore giovanile, l'ho visto crescere.

    E' consapevole del fatto che è capitato in una squadra evoluta, con pressione e ambizione. Non è che ci fosse bisogno di raccontargli tutto questo. Lavora seriamente per far vedere che a questo livello ci sa stare e ci sa fare. Sono contento che l'autostima e la fiducia che dimostra tutti i giorni lo porterà prima o poi a far vedere a tutti di che pasta è fatto. E' un giocatore dell'Inter, siamo contenti e il più presto possibile farà vedere le sue qualità e i suoi errori perché nessuno è perfetto qua" ha dichiarato Chivu alla vigilia.

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