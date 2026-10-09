Stankovic debutta da titolare con l'Inter? Perché contro il Parma può essere l'occasione giusta

Di certo ciò che non manca è la fiducia di Chivu nei confronti di Stankovic. Il tecnico conosce benissimo il giovane talento nerazzurro per averlo già allenato nella formazione Primavera.

Il serbo può essere impiegato sia da play che da mezzala, rappresentando un'alternativa che potrebbe tornare utile già a partire dalla sfida casalinga contro il Parma.

"Sappiamo tutti quanto è importante Calhanoglu, siamo tutti curiosi di vedere Stankovic in quel ruolo. Come vogliamo vedere Sucic, Mkhitaryan, Barella. E' arrivato il momento di Stankovic? Ale è entrato due volte, poteva giocare di più? Si. Magari la colpa è mia perché con lui ho un rapporto che mi lega da molti anni, l'ho tenuto in braccio da bambino, ho lavorato con lui nel settore giovanile, l'ho visto crescere.

E' consapevole del fatto che è capitato in una squadra evoluta, con pressione e ambizione. Non è che ci fosse bisogno di raccontargli tutto questo. Lavora seriamente per far vedere che a questo livello ci sa stare e ci sa fare. Sono contento che l'autostima e la fiducia che dimostra tutti i giorni lo porterà prima o poi a far vedere a tutti di che pasta è fatto. E' un giocatore dell'Inter, siamo contenti e il più presto possibile farà vedere le sue qualità e i suoi errori perché nessuno è perfetto qua" ha dichiarato Chivu alla vigilia.