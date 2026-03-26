Squadra del Brasile ai Mondiali 2026: quali giocatori saranno convocati da Ancelotti?

Il Brasile, senza dubbio una delle squadre di calcio più popolari al mondo, continua a essere una potenza da non sottovalutare nel panorama calcistico mondiale.

Giocatori leggendari come Pelé, Garrincha, Ronaldo Nazario, Ronaldinho e Rivaldo hanno tutti indossato la maglia gialla del Brasile e la Seleção ha vinto la Coppa del Mondo cinque volte, più di qualsiasi altra nazione.

Tuttavia, negli ultimi anni non ha dato il meglio di sé, specialmente ai Mondiali, dove le sue prestazioni nelle ultime edizioni sono state deludenti. È stata eliminata nei quarti di finale e negli ottavi di finale rispettivamente nel 2006 e nel 2010, ma è stata l’edizione del 2014 a portare la più grande umiliazione, per di più in casa propria. Il Brasile è stato umiliato dalla Germania con una sconcertante sconfitta per 7-1 nelle semifinali al Maracanã. I tedeschi hanno poi vinto il torneo battendo l’Argentina in finale.

Nel 2018 il Brasile era tra i favoriti con una rosa forte, ma è stato nuovamente deluso dopo essere stato eliminato dal Belgio nei quarti di finale. I Mondiali del 2022 hanno portato più o meno lo stesso risultato, con la Croazia che ha eliminato il Brasile in una drammatica serie di rigori, ancora una volta nei quarti di finale.

Anche le loro prestazioni nelle qualificazioni CONMEBOL per i Mondiali del 2026 non sono state convincenti. Tuttavia, con un vincitore seriale come Carlo Ancelotti al timone e alcuni dei talenti più entusiasmanti d’Europa in rosa, c’è una rinnovata speranza tra i fedeli del Joga Bonito.

Ma sarà sufficiente per porre finalmente fine a un digiuno durato 24 anni? GOAL dà uno sguardo ai giocatori a loro disposizione per l’evento clou del 2026 negli Stati Uniti, in Messico e in Canada.