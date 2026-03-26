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Squadra del Brasile ai Mondiali 2026: quali giocatori saranno convocati da Ancelotti?

Coppa del Mondo
Brasile

Tutto quello che c'è da sapere sulla rosa del Brasile per i Mondiali FIFA 2026.

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Il Brasile, senza dubbio una delle squadre di calcio più popolari al mondo, continua a essere una potenza da non sottovalutare nel panorama calcistico mondiale.

Giocatori leggendari come Pelé, Garrincha, Ronaldo Nazario, Ronaldinho e Rivaldo hanno tutti indossato la maglia gialla del Brasile e la Seleção ha vinto la Coppa del Mondo cinque volte, più di qualsiasi altra nazione.

Tuttavia, negli ultimi anni non ha dato il meglio di sé, specialmente ai Mondiali, dove le sue prestazioni nelle ultime edizioni sono state deludenti. È stata eliminata nei quarti di finale e negli ottavi di finale rispettivamente nel 2006 e nel 2010, ma è stata l’edizione del 2014 a portare la più grande umiliazione, per di più in casa propria. Il Brasile è stato umiliato dalla Germania con una sconcertante sconfitta per 7-1 nelle semifinali al Maracanã. I tedeschi hanno poi vinto il torneo battendo l’Argentina in finale.

Nel 2018 il Brasile era tra i favoriti con una rosa forte, ma è stato nuovamente deluso dopo essere stato eliminato dal Belgio nei quarti di finale. I Mondiali del 2022 hanno portato più o meno lo stesso risultato, con la Croazia che ha eliminato il Brasile in una drammatica serie di rigori, ancora una volta nei quarti di finale.

Anche le loro prestazioni nelle qualificazioni CONMEBOL per i Mondiali del 2026 non sono state convincenti. Tuttavia, con un vincitore seriale come Carlo Ancelotti al timone e alcuni dei talenti più entusiasmanti d’Europa in rosa, c’è una rinnovata speranza tra i fedeli del Joga Bonito.

Ma sarà sufficiente per porre finalmente fine a un digiuno durato 24 anni? GOAL dà uno sguardo ai giocatori a loro disposizione per l’evento clou del 2026 negli Stati Uniti, in Messico e in Canada.

  • Brazil v Colombia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    PORTIERI

    La situazione dei portieri del Brasile è sempre stata interessante. Sebbene Alisson del Liverpool sia il titolare indiscusso tra i pali, la Seleção ha potuto contare anche sull’ex portiere del Manchester City Ederson Moraes, un portiere eccezionale, soprattutto con i piedi. Ederson gioca ora in Turchia con il Fenerbahçe, ma rimane un’ottima alternativa in caso di necessità. Il Brasile ha anche Bento, Hugo Souza e Weverton che potrebbero fungere da riserve ai Mondiali.

    GiocatoreClub 
    Alisson BeckerLiverpool
    Ederson MoraesManchester City
    BentoAl Nassr
    Hugo SouzaCorinthians
    WevertonPalmeiras
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  • Brazil v Paraguay - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    DIFENSORI

    La difesa brasiliana offre un mix di veterani esperti e giovani talenti emergenti. La presenza di Marquinhos al centro della difesa sarà un fattore chiave per guidare la retroguardia della Seleção nel torneo del prossimo anno, mentre l’ex Juventus Alex Sandro rimane una valida opzione come terzino sinistro, con Carlos Augusto dell’Inter a fornire un affidabile supporto.

    La stella dell'Arsenal Gabriel Magalhaes si presenterà ai Mondiali dopo una stagione dominante con l'Arsenal e dovrebbe affiancare Marquinhos al centro della difesa. Tuttavia, Vanderson del Monaco dovrebbe saltare il torneo per infortunio, il che significa che Wesley Franca potrebbe prendere il suo posto come terzino destro.

    Sarà interessante vedere come Carlo Ancelotti utilizzerà questi giocatori. La difesa permeabile del Brasile è stata un fattore determinante nelle prestazioni deludenti nelle recenti edizioni dei Mondiali e dovrà rafforzarsi se la squadra vuole arrivare in fondo al torneo.

    GiocatoreClub
    MarquinhosPSG
    Lucas BeraldoPSG
    AlexsandroLille
    Roger IbanezAl-Ahli
    Leo OrtizFlamengo
    DaniloFlamengo
    Eder MilitaoReal Madrid
    Carlos AugustoInter
    Alex SandroFlamengo
    WesleyFlamengo
    Yan CoutoDortmund
    Gleison BremerJuventus
    Alex TellesBotafogo
    Gabriel MagalhaesArsenal
    Murillo Nottingham Forest
    Guilherme AranaAtletico Mineiro
    Douglas SantosZenit
    Wesley FrancaRoma
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    CENTROCAMPISTI

    Proprio come la difesa, anche il centrocampo del Brasile è un mix di giovani talenti e stelle esperte. Bruno Guimaraes, del Newcastle United, si è affermato come uno dei migliori centrocampisti della Premier League e come giocatore chiave della nazionale. Sotto la guida di Ancelotti, Guimaraes potrebbe diventare uno dei protagonisti del Brasile ai Mondiali del prossimo anno.

    La stella del Manchester United Casemiro è un altro centrocampista della Premier League che potrebbe avere un ruolo significativo nella corsa del Brasile ai Mondiali. Avendo già giocato sotto la guida di Ancelotti al Real Madrid, Casemiro è uno dei membri chiave della rosa.

    Lucas Paqueta è stato uno dei migliori giocatori del Brasile durante l'edizione 2022 del torneo, ma il suo posto in squadra potrebbe essere in dubbio dopo che è stato escluso dalla rosa per le amichevoli pre-Mondiali contro Francia e Croazia.

    Anche giocatori come Douglas Luiz, Gerson ed Ederson sono opzioni degne di nota per la rosa della Seleção in vista dei Mondiali.

    GiocatoreClub
    Bruno GuimaraesNewcastle United
    CasemiroManchester United
    EdersonAtalanta
    Andrey SantosChelsea
    GersonFlamengo
    Andreas PereiraFulham
    JoelintonNewcastle United
    Douglas LuizJuventus
    Lucas PaquetáWest Ham United
    Matheus PereiraCruzeiro
    Raphael VeigaPalmeiras
    Joao GomesWolves
    Gabriel SaraGalatasaray
    FabinhoAl-Ittihad
  • Brazil v Paraguay - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    ATTACCANTI

    È in attacco che il Brasile si dimostra semplicemente eccezionale.

    La Seleção vanta numerose opzioni in attacco, tra cui alcune delle stelle più importanti d'Europa. Vinicius Junior ha già conquistato diversi titoli con Carlo Ancelotti al Real Madrid, tra cui due trofei di Champions League. È stato proprio sotto la guida di Ancelotti che Vinicius ha trovato la sua forma migliore, e da allora ha offerto prestazioni costanti.

    Nel frattempo, Raphinha del Barcellona sta vivendo il momento migliore della sua carriera sotto la guida di Hansi Flick e spera di poter replicare prestazioni simili con la Seleção ai Mondiali.

    Tuttavia, è Neymar ad aver fatto notizia alla vigilia del torneo. L'ex stella del Barcellona e del PSG ha lottato con gli infortuni nelle ultime stagioni, il che lo ha portato a tornare al Santos, il club della sua infanzia. Neymar è tornato in campo, ma permangono dubbi sulla sua forma fisica ed è stato escluso dalla rosa di Ancelotti per le amichevoli di marzo contro Francia e Croazia.

    Anche altre opzioni come Matheus Cunha e Joao Pedro sono validi candidati e potrebbero svolgere ruoli chiave nel sistema di Ancelotti, mentre Igor Thiago ha fatto valere le sue ragioni per un posto in squadra dopo una brillante stagione con il Brentford. Anche l’entusiasmante talento Endrick è da tenere d’occhio dopo aver impressionato in prestito in Francia in seguito al trasferimento dal Real Madrid a gennaio.

    Altrove, Richarlison sta affrontando una corsa contro il tempo per dimostrare la sua forma fisica in tempo per il torneo, mentre Rodrygo è stato escluso a causa di un infortunio al legamento crociato anteriore.

    GiocatoreClub
    NeymarSantos
    RaphinhaBarcellona
    Vinicius JrReal Madrid
    Matheus CunhaManchester United
    RicharlisonTottenham
    Joao PedroBrighton
    Estevao WillianChelsea
    EvanilsonBournemouth
    Gabriel JesusArsenal
    Gabriel MartinelliArsenal
    SavinhoManchester City
    AntonyManchester United
    Igor Jesus Botafogo
    PaulinhoPalmeiras
    Pepe Porto
    Luiz HenriqueZenit 
    Igor Paixão Feyenoord
    EndrickReal Madrid
    BrentfordBrentford
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    I FUORICLASSE BRASILIANI

    Il Brasile vanta alcuni grandi nomi nella rosa per i Mondiali del 2026, giocatori che potrebbero rivelarsi decisivi nel percorso della squadra durante la competizione del prossimo anno. Determinato a spezzare una maledizione che dura da decenni, Ancelotti non mancherà certo di opzioni di alto livello.

    Il difensore centrale del PSG Marquinhos ha recentemente guidato la squadra francese alla conquista del triplete e sta giocando al massimo del suo livello. Con la sua esperienza e le sue doti di leadership, Marquinhos avrà un ruolo fondamentale nel guidare la difesa del Brasile ai Mondiali.

    Altre stelle come Vinicius Junior e Raphinha dovranno dare il massimo in attacco per la Seleção. Con Ancelotti al timone, entrambi i giocatori saranno ottimisti riguardo alle loro prestazioni sul palcoscenico più importante di tutti.

    Nel frattempo, se Neymar riuscirà a riconquistare il suo posto nella formazione brasiliana, sarà senza dubbio il protagonista, capace di decidere le partite da solo con la sua abilità offensiva e il suo talento. I tifosi brasiliani sperano di assistere al ritorno della loro star iconica, ma ci sono ancora enormi punti interrogativi sulla sua partecipazione con il Brasile.

  • Brazil v Paraguay - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    PROBABILE FORMAZIONE TITOLARE DEL BRASILE AL MONDIALE

    Tra i pali del Brasile, Alisson dovrebbe mantenere il suo posto nella formazione titolare come portiere titolare della squadra di Ancelotti ai Mondiali. Ederson dovrebbe continuare a ricoprire il ruolo di riserva.

    In difesa, Ancelotti ha sempre preferito una linea a quattro e dovrebbe adottare un sistema simile con la Seleção ai Mondiali. Marquinhos e Gabriel sono attualmente la coppia di centrali preferita, mentre Wesley Franca potrebbe sostituire l'infortunato Vanderson come terzino destro. Alex Sandro del Flamengo dovrebbe giocare sulla sinistra.

    A centrocampo, Bruno Guimaraes e Casemiro sono considerati imprescindibili e saranno fondamentali per controllare il ritmo e garantire la stabilità difensiva del Brasile. Rimangono dubbi sulla presenza di Neymar, ma Carlo Ancelotti ha a disposizione diverse opzioni in attacco. Vinicius Jr, Willian Estevao, Matheus Cunha e Raphinha potrebbero tutti partire titolari in un attacco ricco di stelle.

    Probabile formazione del Brasile (4-2-4): Alisson; Wesley Franca, Gabriel, Marquinhos, Sandro; Guimaraes, Casemiro; Vinicius, Estevao, Cunha, Raphinha.
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