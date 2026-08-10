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SpallettiGetty Images
Gianluca Minchiotti

Spalletti non cambia strategia: "Sul mercato stesse idee che avevamo prima delle amichevoli"

Juventus
L. Spalletti

Le parole del tecnico bianconero alla vigilia del test con il Palermo, in programma a Perth.

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Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, parla ai microfoni di Sky alla vigilia dell'amichevole con il Palermo, in programma domani a Perth, in Australia, alle ore 12 italiane. Fra campo e mercato, le parole del tecnico bianconero.


Su Filippo Inzaghi, allenatore del Palermo, e sui rosanero: "Diventerà un allenatore top, come lo è stato da calciatore. E' una persona che sa usare bene le caratteristiche per cercare di portare a casa più possibile. Il Palermo ha tanti giocatori che hanno esperienza di Serie A, sarà una partita difficile".

  • 1GATTI

    "Gatti non partirà dall'inizio, ha un affaticamento. Poi si vedrà a partita in corso, ma sarà un ragionamento sui 20 minuti o mezzora".


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  • 2MERCATO

    "Sul mercato abbiamo le stesse idee che avevamo all'inizio, anche dopo queste partite le idee sono le stesse. Si va avanti per la nostra strada".


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  • 3DI GREGORIO E PERIN

    "Di Gregorio ha fatto delle parate meritevoli nel primo tempo, poi è stato sfortunato sul secondo goal. Contro il Palermo gioca Perin, come programmato. Hanno fatto un tempo a testa con il Chelsea, poi Di Gregorio 90 contro l'Inter e Perin 90 contro il Palermo".


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