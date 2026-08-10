Spalletti non cambia strategia: "Sul mercato stesse idee che avevamo prima delle amichevoli"

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, parla ai microfoni di Sky alla vigilia dell'amichevole con il Palermo, in programma domani a Perth, in Australia, alle ore 12 italiane. Fra campo e mercato, le parole del tecnico bianconero.





Su Filippo Inzaghi, allenatore del Palermo, e sui rosanero: "Diventerà un allenatore top, come lo è stato da calciatore. E' una persona che sa usare bene le caratteristiche per cercare di portare a casa più possibile. Il Palermo ha tanti giocatori che hanno esperienza di Serie A, sarà una partita difficile".