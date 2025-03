Scandalo in Messico per Cuauhtémoc Blanco: l'ex stella della Nazionale accusato di tentato stupro dalla sorellastra

Cuauhtémoc Blanco, ex giocatore ed oggi deputato, si difende dalle accuse: "È una vendetta politica contro di me".

La leggenda del calcio Messicano, Cuauhtémoc Blanco, che vanta oltre 100 partite con la Nazionale e 39 goal, è stato accusato di tentato stupro da parte della sorellastra, Nidia Fabiola.

Blanco è oggi deputato dopo essere stato governatore dello Stato di Morelos, la cui procura ha chiesto la revoca dell'immunità. Un'accusa da cui l'uomo di 52 anni si difende in maniera netta e chiara, sottolineando come tutta la vicenda sarebbe nata per motivi politici e sarebbe in particolare una "vendetta" orchestrata dall'ex procuratore di Morelos, Uriel Carmona.

Nonostante sia stata negata la revoca dell'immunità, Blanco si è presentato in Procura rispondendo alle domande degli inquirenti e cercando di fare chiarezza su quanto avvenuto. L'episodio risalirebbe al dicembre del 2023 e dopo sei mesi c'è stata la denuncia della donna.