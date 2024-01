Salernitana-Roma dove vederla: DAZN, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Salernitana alla disperata ricerca di punti contro la Roma di Daniele De Rossi: dove vedere la partita in tv e streaming e le formazioni.

Salernitana-Roma è il posticipo del lunedì che chiude la ventiduesima giornata di Serie A. Il massimo campionato italiano, insomma, è entrato pienamente nel vivo e si prepara a entrare nel rettilineo finale della stagione.

Per questo la Salernitana di Filippo Inzaghi, ultima in classifica, non può più perdere tempo: i granata sono reduci dal disastroso 1-2 interno contro il Genoa e sono alla disperata caccia di punti che possano consentire loro di tornare a credere nella salvezza.

Dalla parte opposta c'è la Roma di Daniele De Rossi, alla seconda uscita da allenatore giallorosso dopo l'esordio vincente contro il Verona all'Olimpico: una buona occasione per dare continuità al proprio lavoro e ai propri risultati.

Di seguito le informazioni principali su Salernitana-Roma: dove si gioca, dove vedere la partita in tv e streaming e le formazioni.