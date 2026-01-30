Saelemaekers: "Allegri ti cambia la testa, il Como mi ricorda il Barcellona del 2010"

Su Allegri e quello che porta alla squadra: "Lui insegna la cattiveria, quella agonistica, e a mantenere alta la concentrazione. Sempre. Quando invita alla calma è perché vuole che ragioniamo. Fin dal primo giorno si lavora per vincere. Con lui si cresce dal punto di vista mentale perché ti porta a dare il 100 per cento in ogni istante, in ogni occasione e in ogni situazione, anche quando la partita costringe la squadra a subire. Non ha bisogno di spingerci ad abbassarci ad esempio: ci dà gli strumenti per affrontare tutti i momenti. Chiede di giocare ogni palla perché da ogni palla può nascere qualcosa di importante".





"Ripete spesso che il risultato può dipendere da un solo episodio... Allegri ti cambia la testa".

