Andrea Ajello

Saelemaekers: "Allegri ti cambia la testa, il Como mi ricorda il Barcellona del 2010"

Alexis Saelemaekers ha parlato di come Allegri lo ha migliorato, del Como di Fabregas e anche dell'accoglienza in Roma-Milan: "Mi è dispiaciuto".

Uno dei giocatori più importanti nella stagione del Milan è sicuramente Alexis Saelemaekers, imprescindibile per Massimiliano Allegri. Il belga ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport dove ha toccato più argomenti.

Saelemaekers ha elogiato il suo allenatore spiegando in cosa è riuscito a migliorare la squadra: "Ti insegna la cattiveria agonistica". 

L'ex Bologna è tornato però anche sull'ultima partita, giocata contro la Roma e in particolare su come è stato accolto dai suoi ex tifosi. 

  • "ROMA? MI È DISPIACIUTA L'ACCOGLIENZA"

    "Mi è dispiaciuto tanto essere accolto così all’Olimpico", commenta Saelemaekers sui fischi ricevuti contro la Roma.

     Il belga, ex giallorosso, ha spiegato: "Posso capire i tifosi, ma quando gioco per una squadra non mi risparmio mai, per questo non ho niente da rimproverarmi. Alla Roma ho dato tantissimo e ricevuto tantissimo, in estate abbiamo preso altre strade perché sono maturate alcune situazioni".

  • "ALLEGRI INSEGNA LA 'CATTIVERIA'"

    Su Allegri e quello che porta alla squadra: "Lui insegna la cattiveria, quella agonistica, e a mantenere alta la concentrazione. Sempre. Quando invita alla calma è perché vuole che ragioniamo. Fin dal primo giorno si lavora per vincere. Con lui si cresce dal punto di vista mentale perché ti porta a dare il 100 per cento in ogni istante, in ogni occasione e in ogni situazione, anche quando la partita costringe la squadra a subire. Non ha bisogno di spingerci ad abbassarci ad esempio: ci dà gli strumenti per affrontare tutti i momenti. Chiede di giocare ogni palla perché da ogni palla può nascere qualcosa di importante". 


    "Ripete spesso che il risultato può dipendere da un solo episodio... Allegri ti cambia la testa".

  • "IL COMO MI RICORDA IL BARCELLONA"

    Saelemaekers mostra grande apprezzamento per il Como di Cesc Fabregas facendo un paragone con una delle squadre più forti che siano mai esistite: "Mi ha colpito. Fa un calcio di possesso che è bellissimo. C’è tanta tecnica. Con le dovute proporzioni, mi ricorda il Barcellona 2010".

  • "VAR? A VOLTE SI RIMANE A TERRA PIÙ A LUNGO"

    "Se in area ti senti toccare, il più delle volte non resti in piedi, vai giù. Lo vedi fare agli altri e lo fai anche tu", le parole del belga che in merito al VAR e cosa 'comporta': "Talvolta si rimane a terra più a lungo aspettando che venga richiamata l’attenzione dell’arbitro. Non è che in quei momenti stai troppo a pensare...Il Var ha corretto e migliorato alcune decisioni arbitrali, ma non è ancora perfetto. Molti contatti vengono valutati in modo sbagliato al video". 

