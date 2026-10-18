Runjaic rischia l'esonero? La decisione dell'Udinese e cosa succede dopo la disfatta contro il Lecce

Il ritiro degli ultimi giorni è servito a poco, se non a nulla: l'Udinese ha dato vita contro il Lecce alla più brutta prestazione stagionale, nonché una delle più negative degli ultimi anni.

La squadra di Di Francesco ha spadroneggiato in campo, segnando due volte nel primo tempo con Gaspar e N'Dri e chiudendo i conti nel finale con Siebert. Ma in mezzo ha sprecato di tutto e di più: con Geubbels in primis, ma anche con Paco Esteban (palo). Se fosse finita 5 o 6-0 per i pugliesi, nessuno avrebbe avuto nulla da ridire.

L'Udinese è apparsa invece non solo senza idee di gioco e in balia dell'avversario, ma completamente sfiduciata e svagata. I bianconeri hanno abusato degli errori tecnici, lasciato spazi immensi per le ripartenze leccesi e creato pochissimo, illudendosi di aver riaperto la partita solo quando Piotrowski ha trovato il teorico 1-2 nella ripresa, rete però annullata per fuorigioco.

Tutto lo stadio ha fischiato a più riprese i propri giocatori durante la gara, al termine del primo tempo e della partita. I cori con l'invito a tirar fuori gli attributi si sono sprecati. E la curva ha deciso di andarsene in segno di protesta prima del 90'.