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Runjaic UdineseGetty Images
Stefano Silvestri

Runjaic rischia l'esonero? La decisione dell'Udinese e cosa succede dopo la disfatta contro il Lecce

Serie A
Udinese
Udinese vs Lecce
K. Runjaic

I friulani hanno perso la quinta partita consecutiva, offrendo una prestazione da dimenticare dall'inizio alla fine: cosa può succedere ora per quanto riguarda la panchina.

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Una disfatta totale. Una prestazione imbarazzante, incommentabile dall'inizio alla fine. E un risultato che, paradossalmente ma non troppo, sta addirittura stretto al Lecce.

L'Udinese ha perso 3-0 in casa, ma avrebbe potuto subire un passivo molto più pesante se i salentini, autori comunque di una prestazione strepitosa, non avessero sprecato una lunga serie di occasioni davanti a Okoye durante il corso della partita.

I riflettori si posano ora su Kosta Runjaic, come è normale che sia in una situazione del genere. L'ex allenatore del Legia Varsavia è a rischio esonero? Cosa succede dopo il clamoroso tris al passivo del Bluenergy Stadium.


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  • RUNJAIC VERSO L'ESONERO?

    La risposta, come è facile immaginare, è sì: Runjaic rischia l'esonero. Anzi, si può affermare che lo scenario di un addio alla panchina dell'Udinese è diventato particolarmente concreto.

    Secondo Sky Sport, valutazioni sono in corso da parte della dirigenza bianconera dopo la sconfitta contro il Lecce. Nelle prossime ore si avranno delle novità, ma la sensazione netta è che l'avventura in Friuli di Runjaic possa anche arrivare alla conclusione poco più di due anni dopo il suo ingaggio.

    Sempre secondo Sky, in ogni caso, nessuna decisione sul futuro dell'allenatore verrà presa a caldo sull'onda emotiva del disastro contro il Lecce.

  • UNA PRESTAZIONE DA INCUBO

    Il ritiro degli ultimi giorni è servito a poco, se non a nulla: l'Udinese ha dato vita contro il Lecce alla più brutta prestazione stagionale, nonché una delle più negative degli ultimi anni.

    La squadra di Di Francesco ha spadroneggiato in campo, segnando due volte nel primo tempo con Gaspar e N'Dri e chiudendo i conti nel finale con Siebert. Ma in mezzo ha sprecato di tutto e di più: con Geubbels in primis, ma anche con Paco Esteban (palo). Se fosse finita 5 o 6-0 per i pugliesi, nessuno avrebbe avuto nulla da ridire.

    L'Udinese è apparsa invece non solo senza idee di gioco e in balia dell'avversario, ma completamente sfiduciata e svagata. I bianconeri hanno abusato degli errori tecnici, lasciato spazi immensi per le ripartenze leccesi e creato pochissimo, illudendosi di aver riaperto la partita solo quando Piotrowski ha trovato il teorico 1-2 nella ripresa, rete però annullata per fuorigioco.

    Tutto lo stadio ha fischiato a più riprese i propri giocatori durante la gara, al termine del primo tempo e della partita. I cori con l'invito a tirar fuori gli attributi si sono sprecati. E la curva ha deciso di andarsene in segno di protesta prima del 90'.

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  • CINQUE SCONFITTE DI FILA

    Udinese-Lecce, però, non è che la classica goccia che ha fatto traboccare l'altrettanto classico vaso. Un vaso ormai colmo da parecchio tempo.

    Per i friulani si tratta infatti della quinta sconfitta consecutiva in campionato: prima del Lecce, Davis e compagni erano stati battuti in sequenza dalla Lazio, dall'Inter, dal Cagliari e dal Torino. Due ko accettabili i primi, dolorosissimi gli altri due. Dopo il bel pari dell'esordio col Como e il successo di Monza, il vuoto.

    Una striscia negativa che non solo potrebbe ora portare all'esonero di Runjaic, ma che al contempo lascia l'Udinese a quota 4, in piena lotta per non retrocedere assieme a una serie di altre squadre da parte destra della classifica.

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