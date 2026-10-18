Runjaic rischia l'esonero? La decisione dell'Udinese e cosa succede dopo la disfatta contro il Lecce

Una disfatta totale. Una prestazione imbarazzante, incommentabile dall'inizio alla fine. E un risultato che, paradossalmente ma non troppo, sta addirittura stretto al Lecce.
L'Udinese ha perso 3-0 in casa, ma avrebbe potuto subire un passivo molto più pesante se i salentini, autori comunque di una prestazione strepitosa, non avessero sprecato una lunga serie di occasioni davanti a Okoye durante il corso della partita.
I riflettori si posano ora su Kosta Runjaic, come è normale che sia in una situazione del genere. L'ex allenatore del Legia Varsavia è a rischio esonero? Cosa succede dopo il clamoroso tris al passivo del Bluenergy Stadium.
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