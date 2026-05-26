Roland Garros, dove vedere Sinner oggi in tv e streaming: a che ora gioca il tennista italiano

Questa sera Jannik Sinner inaugura il suo percorso al Roland Garros, torneo che rappresenta ancora l’unico Slam assente dalla sua bacheca.

Il numero uno del mondo torna sulla terra rossa parigina dopo la finale persa nella passata edizione contro Carlos Alcaraz e farà il suo esordio questa sera contro il francese Clement Tabur.

Per Sinner sarà anche il debutto nella caccia alla trentesima vittoria consecutiva. Dopo alcuni giorni di pausa e preparazione, l’altoatesino ritrova il campo affrontando un avversario mai incontrato prima nel circuito.

Tutte le informazioni utili per seguire Jannik Sinner al Roland Garros: orari e date e dove guardare le gare in TV e streaming.