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Jannik SinnerGetty Images
Alessandro De Felice

Roland Garros, dove vedere Sinner oggi in tv e streaming: a che ora gioca il tennista italiano

EXTRA

Nel primo turno dello Slam parigino, il tennista azzurro esordisce al Roland Garros 2026: tutte le informazioni per seguire il match contro il francese Clement Tabur, orario e dove guardarlo.

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Questa sera Jannik Sinner inaugura il suo percorso al Roland Garros, torneo che rappresenta ancora l’unico Slam assente dalla sua bacheca.

Il numero uno del mondo torna sulla terra rossa parigina dopo la finale persa nella passata edizione contro Carlos Alcaraz e farà il suo esordio questa sera contro il francese Clement Tabur.

Per Sinner sarà anche il debutto nella caccia alla trentesima vittoria consecutiva. Dopo alcuni giorni di pausa e preparazione, l’altoatesino ritrova il campo affrontando un avversario mai incontrato prima nel circuito.

Tutte le informazioni utili per seguire Jannik Sinner al Roland Garros: orari e date e dove guardare le gare in TV e streaming.

  • DOVE VEDERE SINNER IN TV E STREAMING OGGI

    Il Roland Garros, torneo parigino su terra rossa, è visibile in diretta TV ein esclusiva su Eurosport.

    Il match di Jannik Sinner e gli altri possono essere visibili in diretta streaming suHBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels.

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  • QUANDO GIOCA SINNER AL ROLAND GARROS

    Jannik Sinner scende in campo nel primo turno del Roland Garros 2026 questa sera, martedì 26 maggio, contro Clement Tabur, entrato in tabellone grazie ad una wild card concessa dagli organizzatori.

    L'inizio della sfida è programmato per le ore 20:15.

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  • CONTRO CHI GIOCA SINNER AL ROLAND GARROS: L'AVVERSARIO

    L'avversario di Jannik Sinner nel primo turno del Roland Garros è Clement Tabur, tennista francese numero 165 ATP.

    Cresciuto nel circuito Challenger, negli ultimi mesi ha vinto il torneo di Tallahassee e superato le qualificazioni a Ginevra. Grazie a una wild card giocherà il Roland Garros.

  • A CHE ORA GIOCA SINNER

    Jannik Sinner gioca al Roland Garros, nel primo turno, contro Clement Tabur martedì 26 maggio alle ore 20:15.

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