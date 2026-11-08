Il ct della Nazionale Roberto Mancini ha deciso di aggiungere il nominativo di Federico Gatti alla lista dei calciatori convocati per i prossimi due impegni di Nations League contro Francia (12 novembre a Milano) e Belgio (15 novembre a Bruxelles). Nelle scorse, lo staff tecnico azzurro aveva preso atto dell'indisponibilità del romanista Gianluca Mancini per un problema muscolare e aveva provveduto a rimpiazzarlo col giovane dell'Udinese Matteo Palma.
Roberto Mancini ne convoca un altro: anche Federico Gatti disponibile per le sfide della Nazionale contro Francia e Belgio
PERCHE' E' STATO CHIAMATO
Federico Gatti andrà dunque ad infoltire il numero dei difensori a disposizione di Roberto Mancini e già nelle prossime ore raggiungerà il centro sportivo di Coverciano, dove l'Italia inizierà da domani a preparare gli ultimi due impegni del girone di Nations League, in cui è ancora in corsa per la conquista di un posto nei quarti di finale della primavera 2027.
LA LISTA AGGIORNATA
Ecco la lista aggiornata dei convocati della Nazionale per le sfide contro Francia e Belgio:
Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Juventus);
Difensori: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Matteo Palma (Udinese), Marco Palestra (Chelsea), Giorgio Scalvini (Atalanta), Federico Gatti (Juventus);
Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Riccardo Cassano (Como), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Simone Lontani (Parma), Niccolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Como), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham);
Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Alphadjo Cisse (Milan), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Luca Koleosho (Paris FC), Mattia Liberali (Como), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese).
TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?
Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.