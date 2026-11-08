Roberto Mancini ne convoca un altro: anche Federico Gatti disponibile per le sfide della Nazionale contro Francia e Belgio

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Il ct della Nazionale Roberto Mancini ha deciso di aggiungere il nominativo di Federico Gatti alla lista dei calciatori convocati per i prossimi due impegni di Nations League contro Francia (12 novembre a Milano) e Belgio (15 novembre a Bruxelles). Nelle scorse, lo staff tecnico azzurro aveva preso atto dell'indisponibilità del romanista Gianluca Mancini per un problema muscolare e aveva provveduto a rimpiazzarlo col giovane dell'Udinese Matteo Palma.