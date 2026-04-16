L'unico vero rimpianto di Buffon: "La reazione al rigore concesso in Real Madrid-Juventus nel 2018, non ho avuto un atteggiamento maturo"

Inizia una nuova fase della vita per Gianluigi Buffon, dopo l’addio al ruolo di Capo Delegazione della Nazionale italiana.
Il suo futuro resta ancora da definire, ma nel frattempo l’ex numero uno di Italia e Juventus ha presentato la sua biografia “Cadere, rialzarsi, cadere, rialzarsi” a Londra, nella chiesa di St Martin-in-the-Fields, a Trafalgar Square, a pochi passi dalla National Gallery.
Nel corso dell’evento, le cui parole sono state riportate integralmente da Repubblica, l’ex portiere ha ripercorso alcuni step importanti della sua carriera e il suo percorso in Nazionale.