L'unico vero rimpianto di Buffon: "La reazione al rigore concesso in Real Madrid-Juventus nel 2018, non ho avuto un atteggiamento maturo"

"Rifarei tutto quello che ho fatto. Tutto. Sono felice di aver vinto, ma anche di aver perso. Mi spiace solamente per i tifosi, non per me. Anzi un rimpianto c’è, e non è né aver rifiutato Manchester United, Arsenal e City, e nemmeno il non aver giocato con Zidane, Messi e Ronaldo il brasiliano. Piuttosto, quella mia reazione, ed espulsione, dopo il rigore concesso al Real Madrid nel 2018, al 93’ contro la Juve: non ho avuto un atteggiamento maturo, da capitano. Invece, bisogna accettare la sconfitta, anche nell’ingiustizia"