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Real Madrid Juventus 2018 BuffonGetty Images
Michael Baldoin

L'unico vero rimpianto di Buffon: "La reazione al rigore concesso in Real Madrid-Juventus nel 2018, non ho avuto un atteggiamento maturo"

Un commento anche sulla Nazionale dopo il mancato accesso al Mondiale: "Il momento è difficile ma è una opportunità per ripartire e crescere, ripartendo dalle fondamenta, senza scorciatoie. Noi italiani siamo i migliori a fare gruppo nelle difficoltà".

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Inizia una nuova fase della vita per Gianluigi Buffon, dopo l’addio al ruolo di Capo Delegazione della Nazionale italiana.

Il suo futuro resta ancora da definire, ma nel frattempo l’ex numero uno di Italia e Juventus ha presentato la sua biografia “Cadere, rialzarsi, cadere, rialzarsi” a Londra, nella chiesa di St Martin-in-the-Fields, a Trafalgar Square, a pochi passi dalla National Gallery.

Nel corso dell’evento, le cui parole sono state riportate integralmente da Repubblica, l’ex portiere ha ripercorso alcuni step importanti della sua carriera e il suo percorso in Nazionale.

  • "CERCARE IL LIMITE È ANCHE IL LIMITE DI ME STESSO"

    "Nella carriera sono un po’ stato la cavia di me stesso anche con folle incoscienza, che mi ha accompagnato sempre. Come quando da ragazzino una volta mi ero messo a cavalcioni sul balcone di casa all’ultimo piano, e le braccia di mia madre mi hanno strappato da qualcosa di spiacevole. Perché cercare il limite è stato anche il limite di me stesso"

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  • "RIFAREI TUTTO MA HO UN SOLO RIMPIANTO: L'ESPULSIONE CONTRO IL REAL MADRID"

    "Rifarei tutto quello che ho fatto. Tutto. Sono felice di aver vinto, ma anche di aver perso. Mi spiace solamente per i tifosi, non per me. Anzi un rimpianto c’è, e non è né aver rifiutato Manchester United, Arsenal e City, e nemmeno il non aver giocato con Zidane, Messi e Ronaldo il brasiliano. Piuttosto, quella mia reazione, ed espulsione, dopo il rigore concesso al Real Madrid nel 2018, al 93’ contro la Juve: non ho avuto un atteggiamento maturo, da capitano. Invece, bisogna accettare la sconfitta, anche nell’ingiustizia"

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  • "PREMESSE TERRIBILI NEL 2006, MA LIPPI CI HA PROTETTO"

    "Mondiale 2006? Le premesse erano terribili, con Calciopoli, ma abbiamo vinto perché Lippi ci ha protetto, e poi eravamo davvero tutti fratelli in quella squadra, avendo giocato insieme sin dalle giovanili della Nazionale"

  • "MOMENTO DIFFICILE PER LA NAZIONALE, MA È UN'OPPORTUNITÀ PER RIPARTIRE"

    "Nazionale? Il momento è difficile ma è una opportunità per ripartire e crescere, ripartendo dalle fondamenta, senza scorciatoie. Noi italiani siamo i migliori a fare gruppo nelle difficoltà"

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  • "L'ESORDIO IN SERIE A RESTA IL GIORNO PIÙ FELICE"

    "Il mio esordio in Parma-Milan, 19 novembre 1995, a 17 anni. Lo giuro, il mio unico obiettivo era fare una partita in serie A. Solo una. Poi, a fine gara, prendo il treno per tornare a casa come sempre, un viaggio di tre ore ascoltando Jovanotti, e vedo che i passeggeri mi acclamano, mi abbracciano. Lì ho sentito di essere diventato un altro"