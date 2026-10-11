Rabiot è la chiave tattica di Amorim: il doppio ruolo contro il Sassuolo e un rendimento da top del campionato

"L'ingresso di Modric dà delle caratteristiche diverse rispetto ad altri giocatori, col suo inserimento Rabiot deve fare un lavoro diverso. Ma non è una questione individuale bensì di squadra" ha chiarito Amorim a 'DAZN' parlando del cambio tattico operato tra primo e secondo tempo di Sassuolo-Milan.

Mentre il francese, intervistato da 'Sky' al termine della partita, non ha nascosto la sua delusione per il pareggio di Reggio Emilia: "Sono due punti persi. Dopo il vantaggio abbiamo subito preso due rischi e ci ha salvato Mike, poi abbiamo preso goal su calcio piazzato, sono cose difficili da capire”.