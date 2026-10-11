Rabiot è la chiave tattica di Amorim: il doppio ruolo contro il Sassuolo e un rendimento da top del campionato

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Terzo pareggio nelle ultime quattro partite di campionato per il Milan.
I rossoneri stavolta hanno subito la rimonta degli avversari e non sono riusciti a difendere il goal del vantaggio firmato dal solito Adrien Rabiot contro il Sassuolo.
Il francese a Reggio Emilia è stato ancora decisivo, non solo a livello realizzativo ma anche sotto il profilo tattico, permettendo a Ruben Amorim di cambiare assetto a partita in corso.
Intanto i numeri di questo inizio di stagione vedono Rabiot tra i migliori di tutto il campionato. Confermando la sua importanza per il gioco dei rossoneri.