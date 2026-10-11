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US Sassuolo v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Lelio Donato

Rabiot è la chiave tattica di Amorim: il doppio ruolo contro il Sassuolo e un rendimento da top del campionato

Serie A
Milan
Sassuolo vs Milan
Sassuolo

Il francese ha interpretato un doppio ruolo tra primo e secondo tempo di Sassuolo-Milan, risultando una chiave fondamentale per il cambio tattico di Amorim. I numeri offensivi di Rabiot sono tra i migliori del campionato.

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Terzo pareggio nelle ultime quattro partite di campionato per il Milan.

I rossoneri stavolta hanno subito la rimonta degli avversari e non sono riusciti a difendere il goal del vantaggio firmato dal solito Adrien Rabiot contro il Sassuolo.

Il francese a Reggio Emilia è stato ancora decisivo, non solo a livello realizzativo ma anche sotto il profilo tattico, permettendo a Ruben Amorim di cambiare assetto a partita in corso.

Intanto i numeri di questo inizio di stagione vedono Rabiot tra i migliori di tutto il campionato. Confermando la sua importanza per il gioco dei rossoneri.

  • DOPPIO RUOLO CONTRO IL SASSUOLO

    Amorim ha inizialmente schierato il Milan a Reggio Emilia con la difesa a quattro, lasciando in panchina Luka Modric.

    A centrocampo quindi agiva Adrien Rabiot accanto a Musah. Una scelta che non ha pagato del tutto, consigliando al tecnico di cambiare già all'inizio della ripresa.

    L'allenatore portoghese ha quindi alzato Rabiot alle spalle di Ramos insieme a Pulisic, spostando Moreira sulla sinistra a tutta fascia e inserendo Modric al posto di Estupinan.

    Questo assetto ha permesso al Milan di rendersi maggiormente pericoloso e portato al goal del vantaggio, firmato proprio da Rabiot.

  • I NUMERI SUPER DI RABIOT

    I numeri di Rabiot in questo inizio di stagione sono clamorosi soprattutto a livello realizzativo.

    Per il francese, già precedentemente utilizzato sulla trequarti da Amorim, si tratta del secondo goal consecutivo dopo quello segnato contro il Lecce prima della pausa. E del terzo in campionato.

    A questo vanno aggiunti un paio di assist contro Torino e Lazio. La sensazione insomma è che anche quest'anno il Milan non possa fare a meno dell'energia, ma anche della qualità e dell'esperienza di Rabiot.

    Come riporta Opta d'altronde solo Donyell Malen ha partecipato a più marcature nelle prime sei giornate di campionato con Rabiot che ha raggiunto Marcus Thuram tra numero di goal e assist.

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  • UNA CHIAVE TATTICA

    Come dicevamo sopra non è la prima volta che Rabiot viene utilizzato da Amorim leggermente più alto.

    Una posizione in cui finora a dire il vero l'ex Juventus non aveva particolarmente convinto. Non c'è dubbio d'altronde che il francese preferisca partire da più lontano per liberare la sua corsa palla al piede e inserirsi in avanti.

    Allo stesso tempo questa soluzione, col passare della stagione, potrebbe diventare una chiave tattica importante a disposizione di Amorim per cambiare assetto anche a partita in corso. Proprio come accaduto contro il Sassuolo.

    Anche perché al momento Hutchinson non sembra ancora pronto mentre Diego Moreira sembra trovarsi meglio largo sulla fascia piuttosto che da trequartista.

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  • LE DICHIARAZIONI DOPO SASSUOLO-MILAN

    "L'ingresso di Modric dà delle caratteristiche diverse rispetto ad altri giocatori, col suo inserimento Rabiot deve fare un lavoro diverso. Ma non è una questione individuale bensì di squadra" ha chiarito Amorim a 'DAZN' parlando del cambio tattico operato tra primo e secondo tempo di Sassuolo-Milan.

    Mentre il francese, intervistato da 'Sky' al termine della partita, non ha nascosto la sua delusione per il pareggio di Reggio Emilia: "Sono due punti persi. Dopo il vantaggio abbiamo subito preso due rischi e ci ha salvato Mike, poi abbiamo preso goal su calcio piazzato, sono cose difficili da capire”.

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