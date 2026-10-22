Questo Carlos Augusto mette in dubbio Dimarco? Le possibili scelte future di Chivu all'Inter

Il goal contro lo Shakhtar Donetsk è solo l'ultimo punto da analizzare in una serata in cui Carlos Augusto ha definito, una volta per tutte, la sua posizione in questa Inter. E questo dovrebbe far riflettere.

Perché la rete che ha deciso la sfida di Champions League è bella, sia per il pensiero rapportato alla costruzione che per la conclusione: elegante, efficace.

C'è della preparazione mentale e atletica, dietro: poi c'è tutto il resto. Una gara iniziata da braccetto e terminata da quinto: l'ennesima grande prova che a questo punto pone un interrogativo. Questo Carlos Augusto mette in dubbio Federico Dimarco?