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Carlos Augusto Dimarco GOAL GFX HDGetty GOAL
Antonio Torrisi

Questo Carlos Augusto mette in dubbio Dimarco? Le possibili scelte future di Chivu all'Inter

Serie A
Inter

Il brasiliano continua a offrire prestazioni da Top assoluto in un momento in cui i nerazzurri si interrogano sul percorso da seguire.

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Il goal contro lo Shakhtar Donetsk è solo l'ultimo punto da analizzare in una serata in cui Carlos Augusto ha definito, una volta per tutte, la sua posizione in questa Inter. E questo dovrebbe far riflettere.

Perché la rete che ha deciso la sfida di Champions League è bella, sia per il pensiero rapportato alla costruzione che per la conclusione: elegante, efficace.

C'è della preparazione mentale e atletica, dietro: poi c'è tutto il resto. Una gara iniziata da braccetto e terminata da quinto: l'ennesima grande prova che a questo punto pone un interrogativo. Questo Carlos Augusto mette in dubbio Federico Dimarco?

  • L'ENNESIMA CONFERMA

    Da quando è iniziata la stagione Carlos Augusto non ha fatto altro che strappare applausi e convincere non solo i tifosi, ma anche Cristian Chivu: i 4 goal in 7 gare tra Serie A e Champions League, con 2 assist pesanti come quello per Marcus Thuram contro il Napoli, sono solo dati statistici.

    La vera prova della crescita definitiva del brasiliano riguarda le prestazioni. L'ex Monza sta giocando benissimo, sia difensivamente, che offensivamente.

    Se in passato si è spesso discusso dell'ambiguità del giocatore tra le due fasi, questo potrebbe essere arrivato a una svolta definitiva nel suo percorso calcistico. E adesso veniamo al dunque.

  • CARLOS AUGUSTO TITOLARE AL POSTO DI DIMARCO?

    Questo Carlos Augusto mette in dubbio Federico Dimarco, quindi? Ovviamente il tema è più complesso.

    Il brasiliano è un "jolly tattico" molto più dell'italiano, ovviamente: la partita contro lo Shakhtar è il perfetto esempio di quanto stiamo dicendo. Parte da braccetto nei tre centrali, continua da quinto di sinistra dopo l'uscita dal campo di Dimarco e fa tutta la fascia quando l'Inter rimane in dieci per l'espulsione di Alessandro Bastoni.

    Questo dice molto, ma non risolve il dubbio. Dimarco è ancora uno dei migliori laterali, e non solo del campionato italiano, e rimane il titolare designato. Quando dovrà rifiatare, però, Chivu sa già che trova un Carlos Augusto forse addirittura più in forma dell'italiano.

    In ottica futura, chiaramente, il discorso può cambiare: l'Inter se lo gode, però. Questa versione del giocatore ex Monza è definitiva.

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