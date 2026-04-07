All'inizio qualcuno aveva storto il naso: "Chi è questo Baturina?! Non gioca mai…". In realtà Cesc Fabregas lo teneva lì da parte, lontano dai riflettori, aspettando il momento giusto per lanciarlo. Le potenzialità le vedeva tutti i giorni in allenamento, le qualità le conosceva da tempo e sapeva che sarebbe stata solo questione di tempo. Oggi quel Martin Baturina che ha incantato tutti in Croazia con la maglia della Dinamo Zagabria lo conoscono tutti anche in Serie A, nella squadra dove fino a poco fa Nico Paz dominava su tutti si è preso la copertina proprio nei mesi decisivi del campionato.
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Quanto vale Baturina, il prossimo gioiello del Como dopo Nico Paz: il prezzo e chi lo vuole sul mercato
IL PREZZO DI BATURINA
Il Como è in corsa per un posto nella prossima Champions League anche grazie ai gol e alle giocate di Baturina, il trequartista classe 2003 nato a Zurigo ma di nazionalità croata, che con Fabregas si è adattato anche a giocare sia davanti alla difesa - ma è decisamente meglio più avanti - che da falso nove. Il club biancoblu, che molto probabilmente in estate farà tornare Nico Paz al Real Madrid - è pronto a lanciare un altro gioiello per il quale ha superato la concorrenza di alcuni top club europei tra i quali l'Arsenal. Baturina ha il contratto in scadenza a giugno 2030 e oggi la valutazione del giocatore si aggira intorno ai 30 milioni di euro.
CHI VUOLE BATURINA
Nell'ultima sessione di mercato, a gennaio scorso, il Leeds si era presentato dal Como con un'offerta che, bonus compresi, sfiorava i 30 milioni di euro: la risposta è stata secca, non se ne parla. Non volevano privarsi a metà stagione di un giocatore che sarebbe stato utile anche nella seconda parte del campionato e che tra qualche mese potrebbe valere anche di più. Baturina in Italia piace all'Inter e in passato era stato contattato anche da Torino e Fiorentina, tra i club interessati all'estero ci sono il Manchester United e ancora l'Arsenal, che già si era fatto avanti in estate quando poi il giocatore ha scelto il Como.
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