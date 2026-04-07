Quanto vale Baturina, il prossimo gioiello del Como dopo Nico Paz: il prezzo e chi lo vuole sul mercato

Nell'ultima sessione di mercato, a gennaio scorso, il Leeds si era presentato dal Como con un'offerta che, bonus compresi, sfiorava i 30 milioni di euro: la risposta è stata secca, non se ne parla. Non volevano privarsi a metà stagione di un giocatore che sarebbe stato utile anche nella seconda parte del campionato e che tra qualche mese potrebbe valere anche di più. Baturina in Italia piace all'Inter e in passato era stato contattato anche da Torino e Fiorentina, tra i club interessati all'estero ci sono il Manchester United e ancora l'Arsenal, che già si era fatto avanti in estate quando poi il giocatore ha scelto il Como.



