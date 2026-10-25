Quando torna Solet dall'infortunio: in tribuna contro il Milan, la situazione verso Parma-Udinese

Oumar Solet si è fermato. L'ennesima brutta notizia per un'Udinese che da tempo, dopo un buon avvio di campionato, ha completamente perso la rotta da seguire.
L'ex difensore del Salisburgo non è nemmeno in panchina in occasione del posticipo del Bluenergy Stadium contro il Milan. E dunque non è riuscito a mettersi a disposizione di Runjaic, dovendo accomodarsi in tribuna.
Quando torna dunque Solet? Come sta e la situazione verso Parma-Udinese e le prossime partite della formazione friulana.
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