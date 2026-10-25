Quando torna Solet dall'infortunio: in tribuna contro il Milan, la situazione verso Parma-Udinese

Solet ha rimediato un infortunio di tipo muscolare negli scorsi giorni, durante la settimana. Un guaio teoricamente di poco conto, se è vero che l'Udinese non ha nemmeno emesso un bollettino ufficiale sulle sue condizioni.

In un primo momento sembrava che il francese potesse andare quantomeno in panchina contro il Milan, in modo da essere utilizzato da Runjaic in caso di emergenza, quantomeno nel secondo tempo o nella parte finale della gara. Ma così non è stato.

Solet ha alzato bandiera bianca e non si è potuto mettere a disposizione del proprio allenatore per il posticipo. E così è andato a sedersi sulle tribune del Bluenergy Stadium.