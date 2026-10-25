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Solet UdineseGetty Images
Stefano Silvestri

Quando torna Solet dall'infortunio: in tribuna contro il Milan, la situazione verso Parma-Udinese

Fantacalcio
Udinese
Serie A
O. Solet

Il difensore bianconero non ha recuperato da un guaio muscolare rimediato in settimana, non riuscendo a mettersi a disposizione di Runjaic: come sta.

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Oumar Solet si è fermato. L'ennesima brutta notizia per un'Udinese che da tempo, dopo un buon avvio di campionato, ha completamente perso la rotta da seguire.

L'ex difensore del Salisburgo non è nemmeno in panchina in occasione del posticipo del Bluenergy Stadium contro il Milan. E dunque non è riuscito a mettersi a disposizione di Runjaic, dovendo accomodarsi in tribuna.

Quando torna dunque Solet? Come sta e la situazione verso Parma-Udinese e le prossime partite della formazione friulana.


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  • L'INFORTUNIO DI SOLET

    Solet ha rimediato un infortunio di tipo muscolare negli scorsi giorni, durante la settimana. Un guaio teoricamente di poco conto, se è vero che l'Udinese non ha nemmeno emesso un bollettino ufficiale sulle sue condizioni.

    In un primo momento sembrava che il francese potesse andare quantomeno in panchina contro il Milan, in modo da essere utilizzato da Runjaic in caso di emergenza, quantomeno nel secondo tempo o nella parte finale della gara. Ma così non è stato.

    Solet ha alzato bandiera bianca e non si è potuto mettere a disposizione del proprio allenatore per il posticipo. E così è andato a sedersi sulle tribune del Bluenergy Stadium.

  • QUANDO TORNA SOLET

    L'infortunio non ha dunque consentito a Solet di sfidare il Milan, facendogli perdere la terza partita di campionato dopo quelle contro Inter e Cagliari. Ma, come detto, non sembra essere particolarmente serio.

    Il centrale dell'Udinese potrebbe così tornare a disposizione già dalla prossima partita: quella che i bianconeri disputeranno in casa del Parma mercoledì 28 ottobre, valida per il primo turno infrasettimanale della Serie A 2026/27.

    La presenza di Solet al Tardini, in ogni caso, non è garantita al 100%: solo nei prossimi giorni si potrà avere maggiore chiarezza sulle effettive condizioni del calciatore.

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  • LE PAROLE DI RUNJAIC

    A portare ottimismo in questo senso, nel senso cioè di un recupero di Solet per Parma-Udinese, è stato proprio Kosta Runjaic nella conferenza stampa della vigilia.

    "Solet ha avuto un problemino muscolare - ha detto sabato l'allenatore dell'Udinese - vedremo se domani ci sarà, altrimenti cercheremo di prepararlo per la gara contro il Parma".

    Già privo della stella Alaba, a sua volta infortunatosi dopo aver esordito in Serie A contro il Lecce, Runjaic contro il Milan ha schierato un terzetto difensivo formato da Abankwah, Kabasele e Palma.

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