Quando torna la Juventus ad allenarsi dopo il Mondiale per Club: ad agosto ritiro in Germania, il programma

La Juventus è andata in vacanza dopo il Mondiale negli Stati Uniti: la squadra di Tudor sarà l'ultima a iniziare la preparazione.

Sarà un'estate non come le altre per la Juventus, o meglio, già è stato così visto che i bianconeri hanno terminato la stagione ad inizio luglio a causa del Mondiale per Club, che ha visto la squadra di Igor Tudor giocare fino al 1 luglio, quando è avvenuta l'eliminazione agli ottavi con il Real Madrid.

La Juventus avrà quindi meno tempo rispetto alle altre squadre italiane (ad eccezione dell'Inter) di preparare la prossima stagione visto che ovviamente adesso i giocatori saranno in vacanza per qualche settimana come da contratto.

Ma quando si riapriranno i cancelli della Continessa per gli allenamenti? Di seguito tutto il programma della Juventus prima dell'inizio del campionato.