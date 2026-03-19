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Scamacca AtalantaGetty Images
Nino Caracciolo

Probabili formazioni Atalanta-Verona: chi gioca titolare e le ultime su De Ketelaere, Scamacca, Krstovic, Zalewski, Samardzic, Suslov e Orban

Atalanta e Verona si affrontano nella 30ª giornata di Serie A: le ultime sulle scelte degli allenatori e le formazioni.

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Archiviata la campagna europea con l’eliminazione dalla Champions League agli ottavi di finale contro il Bayern Monaco, l’Atalanta torna a pensare al campionato.

La formazione nerazzurra, settima in graduatoria, cerca un posto in Europa: per farlo però sarà necessario riprendere il cammino e conquistare una vittoria che manca ormai da tre giornate.

A caccia di punti salvezza invece il Verona, ultimo in classifica e chiamato alla rimonta per non salutare la categoria.

Chi gioca titolare in Atalanta-Verona? Le ultime sulle scelte di formazione dei due allenatori.

  • PROBABILE FORMAZIONE ATALANTA

    Raffaele Palladino può contare sull’intera rosa a disposizione e sono tanti i dubbi di formazione: in difesa spazio al trio Scalvini, Dijmsiti e Kolasinac, ma attenzione a possibili novità; mentre sugli esterni Zappacosta e Bernasconi dovrebbero partire dal primo minuto. In mezzo Pasalic è favorito per affiancare De Roon, ma Ederson chiede spazio. Per il ruolo di trequartisti Zalewski e Samardzic sono in leggero vantaggio su De Ketelaere, per il ruolo di prima punta solito dubbio tra Scamacca e Krstovic.

    ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Dijmsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. All. Palladino.

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  • PROBABILE FORMAZIONE VERONA

    Sono due i dubbi principali per Sammarco: Belghali è in vantaggio su Oyegoke per giocare dal primo minuto come esterno di destra del centrocampo a cinque, mentre in mezzo Suslov insidia Harroui. In attacco spazio a Bowie al fianco di Orban: a loro il compito di provare a far male alla difesa nerazzurra.

    VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Valentini; Belghali, Akpa-Akpro, Gagliardini, Harroui, Frese; Bowie, Orban. All. Sammarco.

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