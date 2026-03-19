Probabili formazioni Atalanta-Verona: chi gioca titolare e le ultime su De Ketelaere, Scamacca, Krstovic, Zalewski, Samardzic, Suslov e Orban

Archiviata la campagna europea con l’eliminazione dalla Champions League agli ottavi di finale contro il Bayern Monaco, l’Atalanta torna a pensare al campionato.
La formazione nerazzurra, settima in graduatoria, cerca un posto in Europa: per farlo però sarà necessario riprendere il cammino e conquistare una vittoria che manca ormai da tre giornate.
A caccia di punti salvezza invece il Verona, ultimo in classifica e chiamato alla rimonta per non salutare la categoria.
Chi gioca titolare in Atalanta-Verona? Le ultime sulle scelte di formazione dei due allenatori.