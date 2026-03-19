Probabili formazioni Atalanta-Verona: chi gioca titolare e le ultime su De Ketelaere, Scamacca, Krstovic, Zalewski, Samardzic, Suslov e Orban

Raffaele Palladino può contare sull’intera rosa a disposizione e sono tanti i dubbi di formazione: in difesa spazio al trio Scalvini, Dijmsiti e Kolasinac, ma attenzione a possibili novità; mentre sugli esterni Zappacosta e Bernasconi dovrebbero partire dal primo minuto. In mezzo Pasalic è favorito per affiancare De Roon, ma Ederson chiede spazio. Per il ruolo di trequartisti Zalewski e Samardzic sono in leggero vantaggio su De Ketelaere, per il ruolo di prima punta solito dubbio tra Scamacca e Krstovic.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Dijmsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. All. Palladino.