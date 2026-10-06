"Presto al livello di Vieri e Toni": ma questo Pio Esposito può tornare in panchina all'Inter?

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Dalla lunga sosta per le nazionali sono finora arrivate solo buone notizie per l'Inter.
Una di queste riguarda sicuramente lo stato di forma di Pio Esposito, ovvero uno dei grandi protagonisti in azzurro.
Il giovane attaccante italiano si è messo in mostra confermando la sua crescita inarrestabile tanto che Roberto Mancini, al termine dell'ultima gara contro la Turchia, ha scomodato paragoni pesanti.
E allora la domanda sorge spontanea: questo Pio Esposito può ancora essere solo un'alternativa all'Inter?