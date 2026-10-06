"Presto al livello di Vieri e Toni": ma questo Pio Esposito può tornare in panchina all'Inter?

Pio Esposito peraltro torna ad Appiano non eccessivamente spremuto dato che, pur scendendo in campo in tutte le quattro partite dell'Italia in Nations League, è stato gestito con grande intelligenza da Mancini.

Nell'ultima gara contro la Turchia, ad esempio, l'attaccante dell'Inter è subentrato solo nella mezz'ora finale. Cosa che non gli ha comunque impedito di segnare ancora migliorando ulteriormente la sua media realizzativa in azzurro.

Così al termine della partita Mancini in conferenza stampa si è lasciato andare ad un paragone importante: "Esposito ha fame di goal, di giocare. E' straordinario in questo. In un paio d'anni può diventare un centravanti che fa giocare la squadra tranquillamente, come lo erano Vieri, Toni e giocatori così.

Non somiglia a Vieri per caratteristiche, forse più a Toni, ma per le qualità tecniche e per le caratteristiche che ha può diventare davvero un grande attaccante" ha dichiarato il Ct azzurro.