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Pio Esposito Toni Vieri Italy GOAL HDGOAL
Lelio Donato

"Presto al livello di Vieri e Toni": ma questo Pio Esposito può tornare in panchina all'Inter?

Serie A
Inter
Inter vs Parma Calcio 1913
Parma Calcio 1913

La lunga sosta restituisce a Chivu un Pio Esposito in grande forma che, secondo Roberto Mancini, arriverà in poco tempo al livello di Toni e Vieri: può ancora essere solo un'alternativa all'Inter?

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Dalla lunga sosta per le nazionali sono finora arrivate solo buone notizie per l'Inter.

Una di queste riguarda sicuramente lo stato di forma di Pio Esposito, ovvero uno dei grandi protagonisti in azzurro.

Il giovane attaccante italiano si è messo in mostra confermando la sua crescita inarrestabile tanto che Roberto Mancini, al termine dell'ultima gara contro la Turchia, ha scomodato paragoni pesanti.

E allora la domanda sorge spontanea: questo Pio Esposito può ancora essere solo un'alternativa all'Inter?

  • "PIO COME VIERI E TONI"

    Pio Esposito peraltro torna ad Appiano non eccessivamente spremuto dato che, pur scendendo in campo in tutte le quattro partite dell'Italia in Nations League, è stato gestito con grande intelligenza da Mancini.

    Nell'ultima gara contro la Turchia, ad esempio, l'attaccante dell'Inter è subentrato solo nella mezz'ora finale. Cosa che non gli ha comunque impedito di segnare ancora migliorando ulteriormente la sua media realizzativa in azzurro.

    Così al termine della partita Mancini in conferenza stampa si è lasciato andare ad un paragone importante: "Esposito ha fame di goal, di giocare. E' straordinario in questo. In un paio d'anni può diventare un centravanti che fa giocare la squadra tranquillamente, come lo erano Vieri, Toni e giocatori così.

    Non somiglia a Vieri per caratteristiche, forse più a Toni, ma per le qualità tecniche e per le caratteristiche che ha può diventare davvero un grande attaccante" ha dichiarato il Ct azzurro.

  • NUMERI SUPER IN NAZIONALE

    Il rendimento offerto da Pio Esposito, sia con l'Inter che soprattutto in Nazionale, d'altronde è di quelli da top assoluto.

    L'attaccante nerazzurro ha già segnato ben sette goal in appena tredici presenze con l'Italia, di cui quattro nelle ultime sei a conferma di una crescita continua.

    Numeri che hanno permesso a Esposito addirittura di essere accostato a un'icona assoluta del nostro calcio come Giuseppe Meazza, ovvero che aveva segnato almeno sette reti in azzurro a questa età.

    La sensazione, insomma, è quella di trovarsi ad un bomber generazionale. Una prima punta d'area di rigore che alla nostra Nazionale mancava da tempo.

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  • LA GESTIONE ALL'INTER

    All'Inter però attualmente Pio Esposito non può ancora essere considerato un titolarissimo.

    Davanti a lui, d'altronde, ci sono due attaccanti che stanno scrivendo pagine importanti della storia nerazzurra come Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

    Ad oggi scalzare uno dei due nelle gerarchie di Chivu appare dunque complicato. Anche se il tecnico nutre grande fiducia in Pio Esposito e gli sta concedendo sempre maggiore minutaggio.

    L'attaccante italiano è infatti partito titolare in quattro delle prime cinque giornate di questo campionato anche a causa dei problemi fisici di Thuram.

    Ma nei big-match contro Roma e Real Madrid, Chivu ha preferito puntare su Lautaro-Thuram mentre Esposito ha collezionato appena un minuto.

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  • FUTURO BLINDATO

    La crescita di Pio Esposito, ovviamente, è stata notata anche in giro per l'Europa tanto che sulle sue tracce si erano già messi alcuni top club.

    Proprio per questo motivo l'Inter ha provveduto a blindare il suo giovanissimo attaccante. Esposito ha appena rinnovato il contratto con la società nerazzurra fino al 30 giugno 2032.

    Contestualmente è stato alzato notevolmente anche il suo ingaggio, più che raddoppiato rispetto all'accordo precedente con Pio Esposito che guadagnerà circa 3 milioni di euro netti a stagione bonus compresi.

    Il futuro insomma sarà a tinte nerazzurre come ribadito più volte dal presidente Marotta: "L'Inter non vuole vendere e non fa del player trading la sua attività principale. Esposito proviene dal settore giovanile e lo custodiamo come un tesoro. Tutto può avvenire nel futuro ma sarà un futuro lontano".

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