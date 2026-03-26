Polonia-Albania è in gara secca o andata e ritorno? Regolamento e funzionamento della semifinale playoff Mondiale

Chi vince la partita odierna tra Polonia e Albania si qualifica in finale playoff. Non è infatti previsto un match di ritorno a campi invertiti: questa sera chi vince, dopo tempi regolamentari, supplementari o rigori, giocherà la partita per andare al Mondiale.

Nello stesso percorso playoff di Polonia e Albania sono presenti anche Ucraina e Svezia, che ospiteranno in casa la vincente dell'altro match.

L'Ucraina, qualora passasse il turno, giocherà in Spagna, mentre la Svezia effettivamente in casa.