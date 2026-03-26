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Polonia-Albania è in gara secca o andata e ritorno? Regolamento e funzionamento della semifinale playoff Mondiale
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NESSUN RITORNO
Chi vince la partita odierna tra Polonia e Albania si qualifica in finale playoff. Non è infatti previsto un match di ritorno a campi invertiti: questa sera chi vince, dopo tempi regolamentari, supplementari o rigori, giocherà la partita per andare al Mondiale.
Nello stesso percorso playoff di Polonia e Albania sono presenti anche Ucraina e Svezia, che ospiteranno in casa la vincente dell'altro match.
L'Ucraina, qualora passasse il turno, giocherà in Spagna, mentre la Svezia effettivamente in casa.
POLONIA-ALBANIA, LE FORMAZIONI UFFICIALI
POLONIA (3-4-3): Grabara; Kedziora, Bednarek, Kiwior; Cash, Szymanski, Zielinski, Skoras; Kaminski, Lewandowski, Rozga. Ct. Urban.
ALBANIA (4-3-1-2): Strakosha; Hysaj, Ajeti, Djimsiti, Mitaj; Asllani, Laci, Bajrami; Shehu; Uzuni, Hoxha. Ct. Sylvinho.
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COME VEDERE POLONIA-ALBANIA IN TV
Polonia-Albania non è trasmessa integralmente in diretta tv e streaming questa sera, ma bensì solamente all'interno di Diretta Gol.
Su Sky, Sky Go e NOW, Polonia-Albania sarà disponibile live con diversi collegamenti al pari delle altre gare, con possibilità di vedere live le migliori azioni e naturalmente i goal dell'incontro di Varsavia.
Il canale scelto per Diretta Gol è il numero 202, ovvero Sky Sport Calcio.
TUTTE LE PARTITE DELLE 20:45
SPAREGGI A
Italia-Irlanda del Nord
Galles-Bosnia Herzegovina
SPAREGGI B
Ucraina-Svezia
Polonia-Albania
SPAREGGI C
Slovacchia-Kosovo
Nell'unico match giocato alle 18:00 la Turchia ha guadagnato l'accesso alla finale battendo 1-0 la Romania: giocherà l'ultimo atto dei playoff in Slovacchia o Kosovo.
SPAREGGI D
Danimarca-Macedonia del Nord
Repubblica Ceca-Irlanda
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