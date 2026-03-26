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Uzuni Polonia AlbaniaGetty Images
Francesco Schirru

Polonia-Albania è in gara secca o andata e ritorno? Regolamento e funzionamento della semifinale playoff Mondiale

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Polonia vs Albania
Polonia
Albania

Polonia e Albania si giocano l'accesso alla finalissima, che metterà un posto nel Mondiale 2026: il momento degli spareggi è arrivato.

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  • NESSUN RITORNO

    Chi vince la partita odierna tra Polonia e Albania si qualifica in finale playoff. Non è infatti previsto un match di ritorno a campi invertiti: questa sera chi vince, dopo tempi regolamentari, supplementari o rigori, giocherà la partita per andare al Mondiale.

    Nello stesso percorso playoff di Polonia e Albania sono presenti anche Ucraina e Svezia, che ospiteranno in casa la vincente dell'altro match.

    L'Ucraina, qualora passasse il turno, giocherà in Spagna, mentre la Svezia effettivamente in casa.

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  • POLONIA-ALBANIA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

    POLONIA (3-4-3): Grabara; Kedziora, Bednarek, Kiwior; Cash, Szymanski, Zielinski, Skoras; Kaminski, Lewandowski, Rozga. Ct. Urban.

    ALBANIA (4-3-1-2): Strakosha; Hysaj, Ajeti, Djimsiti, Mitaj; Asllani, Laci, Bajrami; Shehu; Uzuni, Hoxha. Ct. Sylvinho.

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  • COME VEDERE POLONIA-ALBANIA IN TV

    Polonia-Albania non è trasmessa integralmente in diretta tv e streaming questa sera, ma bensì solamente all'interno di Diretta Gol.

    Su Sky, Sky Go e NOW, Polonia-Albania sarà disponibile live con diversi collegamenti al pari delle altre gare, con possibilità di vedere live le migliori azioni e naturalmente i goal dell'incontro di Varsavia.

    Il canale scelto per Diretta Gol è il numero 202, ovvero Sky Sport Calcio.

  • TUTTE LE PARTITE DELLE 20:45

    SPAREGGI A

    Italia-Irlanda del Nord

    Galles-Bosnia Herzegovina

    SPAREGGI B

    Ucraina-Svezia

    Polonia-Albania

    SPAREGGI C

    Slovacchia-Kosovo

    Nell'unico match giocato alle 18:00 la Turchia ha guadagnato l'accesso alla finale battendo 1-0 la Romania: giocherà l'ultimo atto dei playoff in Slovacchia o Kosovo.

    SPAREGGI D

    Danimarca-Macedonia del Nord

    Repubblica Ceca-Irlanda


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