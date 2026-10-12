Perché Vlasic non gioca Torino-Udinese: infortunio o scelta tecnica? Il motivo dell'assenza

Alla base dell'assenza di Vlasic dall'undici titolare del Torino non sono segnalati infortuni di sorta. Né, ovviamente, il giocatore croato è squalificato.

Si tratta dunque di una scelta tecnica di Abate, che ha deciso di fare a meno di uno dei giocatori più tecnici presenti nella propria rosa. Il motivo ha a che fare con quello che è successo nelle ultime settimane.

Vlasic è reduce da una prestazione decisamente negativa in casa del Bologna prima della sosta: in quell'occasione Abate lo ha tolto dal campo a poco più di 20 minuti dalla fine, inserendo Oristanio al suo posto. E anche l'inizio di stagione del capitano granata non era stato eccezionale, così come i risultati della sua squadra.

Non solo: Vlasic è reduce anche dagli impegni con la propria Nazionale. Con la maglia della Croazia in Nations League ha collezionato 71 minuti nell'ultima partita contro la Spagna, dopo aver giocato un tempo in quella precedente contro l'Inghilterra. Anche per questo Abate lo fa rifiatare.