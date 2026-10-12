Perché Vlasic non gioca Torino-Udinese: infortunio o scelta tecnica? Il motivo dell'assenza

Nikola Vlasic non gioca Torino-Udinese. Non dall'inizio, almeno. Questa è la vera sorpresa nella formazione titolare scelta da Ignazio Abate per il secondo posticipo del lunedì.
Il nome del fantasista croato non compare nell'undici di partenza del Torino contro i friulani. Né nella posizione di seconda punta, né di mezzala, né di trequartista.
Perché dunque Vlasic non gioca Torino-Udinese? Il motivo dell'assenza.
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