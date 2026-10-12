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Vlasic TorinoGetty Images
Stefano Silvestri

Perché Vlasic non gioca Torino-Udinese: infortunio o scelta tecnica? Il motivo dell'assenza

Fantacalcio
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Torino vs Udinese
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N. Vlasic

Il nome del trequartista croato non compare nell'undici di partenza scelto da Abate: in campo Oristanio dal primo minuto. La motivazione.

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Nikola Vlasic non gioca Torino-Udinese. Non dall'inizio, almeno. Questa è la vera sorpresa nella formazione titolare scelta da Ignazio Abate per il secondo posticipo del lunedì.

Il nome del fantasista croato non compare nell'undici di partenza del Torino contro i friulani. Né nella posizione di seconda punta, né di mezzala, né di trequartista.

Perché dunque Vlasic non gioca Torino-Udinese? Il motivo dell'assenza.


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  • LE FORMAZIONI DI TORINO-UDINESE

    Queste sono le formazioni ufficiali di Torino e Udinese per la partita delle 20.45:

    TORINO (3-5-1-1): Perri; Comuzzo, Coco, Rodriguez; Belghali, Oristanio, Mandragora, Bragança, Cacciamani; Adams, Simeone. All. Abate

    UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Solet, Ebosse; Vojvoda, Zarraga, Karlstrom, Kamara; Chakvetadze, Ekkelenkamp; Unai Gomez. All. Runjaic

  • PERCHÉ VLASIC NON GIOCA TORINO-UDINESE

    Alla base dell'assenza di Vlasic dall'undici titolare del Torino non sono segnalati infortuni di sorta. Né, ovviamente, il giocatore croato è squalificato.

    Si tratta dunque di una scelta tecnica di Abate, che ha deciso di fare a meno di uno dei giocatori più tecnici presenti nella propria rosa. Il motivo ha a che fare con quello che è successo nelle ultime settimane.

    Vlasic è reduce da una prestazione decisamente negativa in casa del Bologna prima della sosta: in quell'occasione Abate lo ha tolto dal campo a poco più di 20 minuti dalla fine, inserendo Oristanio al suo posto. E anche l'inizio di stagione del capitano granata non era stato eccezionale, così come i risultati della sua squadra.

    Non solo: Vlasic è reduce anche dagli impegni con la propria Nazionale. Con la maglia della Croazia in Nations League ha collezionato 71 minuti nell'ultima partita contro la Spagna, dopo aver giocato un tempo in quella precedente contro l'Inghilterra. Anche per questo Abate lo fa rifiatare.

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  • CHANCE PER ORISTANIO

    Al posto di Vlasic, nella posizione di mezzala destra ma con la possibilità di spostarsi anche tra le linee, giocherà proprio Gaetano Oristanio: colui che ha sostituito il compagno a Bologna prima della sosta.

    Oristanio non ha praticamente giocato fino a questo momento: i 22 minuti più recupero del Dall'Ara sono gli unici messi assieme in campionato. L'ex parmense per il resto è sceso in campo solamente contro il Monza in Coppa Italia, gara che ha segnato l'eliminazione granata dalla competizione.

    A Bologna, però, Oristanio si è dimostrato brillante dando ragione alla scelta di Abate di mandarlo in campo. Con tanto di recriminazioni, per quel fallo da rigore di Heggem non fischiato ai suoi danni di cui tanto si è parlato.

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