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Virgil Van Dijk HDGetty
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Perché Van Dijk al Milan è un sogno (quasi) impossibile: quanto guadagna al Liverpool, i costi proibitivi dell'ingaggio

Calciomercato
Milan
V. van Dijk
Liverpool

Secondo "La Gazzetta dello Sport" il Mister X per la difesa del nuovo Milan targato Amorim-Cardinale sarebbe Virgil Van Dijk: l'ostacolo principale è rappresentato dall'ingaggio stellare del fuoriclasse del Liverpool e della Nazionale olandese.

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A volte ritornano. A undici anni di distanza da quell'estate in cui in spopolava su ogni testata sportiva, è riapparso Mister X a turbare i sogni dei tifosi del Milan, che improvvisamente si ritrovano a fantasticare sulle rinnovate ambizioni del Diavolo. Sono settimane che nell'ambiente rossonero circola l'identikit del grande obiettivo di mercato di Gerry Cardinale, consapevole della necessità di rinforzare il reparto difensivo con un innesto di spessore, di trovare un nuovo leader per la retroguardia rossonera: un profilo di primissimo piano, d'esperienza, di comprovata esperienza internazionale. In poche parole, un top player.

E secondo quanto riportato dalla "Gazzetta dello Sport" il nome su cui il Milan starebbe lavorando a fari spenti da settimane è quello di Virgil Van Dijk, uno dei più forti difensori dell'ultimo decennio. Un sogno, nato un paio di mesi fa su suggerimento di Zlatan Ibrahimovic, che sembra però estremamente difficile da realizzare.

  • Virgil van Dijk Liverpool 2025-26Getty

    QUANTO GUADAGNA VAN DIJK AL LIVERPOOL

    L'ostacolo principale è rappresentato evidentemente dall'ingaggio fantasmagorico che il Liverpool riconosce attualmente al suo capitano: Van Dijk, legato ai Reds da un contratto fino al 30 giugno 2027, dopo il rinnovo biennale firmato nell'aprile del 2025, guadagna 350mila sterline alla settimana, l'equivalente di oltre 21 milioni di euro l'anno lordi, ed è di fatto, dopo l'addio di Salah, il secondo giocatore più pagato della Premier League dopo Erling Haaland.

    Con i bonus l'ingaggio di Van Dijk può arrivare a superare i 25 milioni di euro, una cifra assolutamente inavvicinabile non solo per il Milan, ma per qualsiasi club italiano.


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  • Leao MilanGetty Images

    I GIOCATORI PIÙ PAGATI AL MILAN

    Attualmente il giocatore più pagato della rosa rossonera è Rafael Leao, che guadagna, tra parte fissa e bonus, circa 7 milioni di euro netti, cifra attorno alla quale si aggirano anche gli emolumenti del nuovo numero 9 rossonero, Gonçalo Ramos, e che rappresenta il benchmark di riferimento anche per le richieste di Christian Pulisic nella trattativa per il rinnovo del contratto dell'attaccante statunitense.


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  • VAN DIJK FUORI DAI PARAMETRI DEL MILAN

    Rispetto ai 7 milioni di Leao, Van Dijk, al netto delle tasse, percepisce oltre il doppio al Liverpool, circa 14,5-15 milioni di euro l'anno: servirebbe dunque un grande sforzo da parte di Cardinale per avvicinarsi allo stipendio garantito dai Reds, o un sacrificio importante da parte dell'olandese per rientrare nei parametri rossoneri.

  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    QUANTO COSTA VAN DIJK

    Per quanto riguarda il cartellino, non dovrebbero esserci distanze insormontabili: la valutazione di mercato dell'olandese è di circa 15 milioni di euro, ovviamente fortemente condizionata dall'età del giocatore (che compirà 35 anni tra pochi giorni) e dalla scadenza del contratto fissata per il 30 giugno 2027. Un accordo tra Liverpool e Milan potrebbe arrivare anche a cifre inferiori, qualora il giocatore dovesse manifestare la sua volontà di lasciare Anfield per chiudere la carriera a San Siro.

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  • Tunisia v Netherlands: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    LA STAGIONE DI VAN DIJK

    Nonostante le difficoltà del Liverpool, che è riuscito ad entrare in Champions League soltanto grazie al bonus del quinto posto a disposizione della Premier League, la stagione di Van Dijk, dal punto di vista personale, è stata estremamente positiva. Ha giocato dal primo minuto tutte le 38 partite di Premier dei Reds, realizzando ben 6 goal, il suo massimo in carriera in un singolo campionato.

    Ai Mondiali è stato tra i migliori difensori della fase a gironi, facendosi trovare però impreparato in occasione del goal di Diop nei sedicesimi di finale contro il Marocco.