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Perché Van Dijk al Milan è un sogno (quasi) impossibile: quanto guadagna al Liverpool, i costi proibitivi dell'ingaggio Calciomercato Milan V. van Dijk Liverpool

Secondo "La Gazzetta dello Sport" il Mister X per la difesa del nuovo Milan targato Amorim-Cardinale sarebbe Virgil Van Dijk: l'ostacolo principale è rappresentato dall'ingaggio stellare del fuoriclasse del Liverpool e della Nazionale olandese.

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