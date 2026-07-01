Perché Van Dijk al Milan è un sogno (quasi) impossibile: quanto guadagna al Liverpool, i costi proibitivi dell'ingaggio

A volte ritornano. A undici anni di distanza da quell'estate in cui in spopolava su ogni testata sportiva, è riapparso Mister X a turbare i sogni dei tifosi del Milan, che improvvisamente si ritrovano a fantasticare sulle rinnovate ambizioni del Diavolo. Sono settimane che nell'ambiente rossonero circola l'identikit del grande obiettivo di mercato di Gerry Cardinale, consapevole della necessità di rinforzare il reparto difensivo con un innesto di spessore, di trovare un nuovo leader per la retroguardia rossonera: un profilo di primissimo piano, d'esperienza, di comprovata esperienza internazionale. In poche parole, un top player.
E secondo quanto riportato dalla "Gazzetta dello Sport" il nome su cui il Milan starebbe lavorando a fari spenti da settimane è quello di Virgil Van Dijk, uno dei più forti difensori dell'ultimo decennio. Un sogno, nato un paio di mesi fa su suggerimento di Zlatan Ibrahimovic, che sembra però estremamente difficile da realizzare.