Perché Scamacca è in tribuna per Italia-Irlanda del Nord: scelta tecnica o l'attaccante è infortunato?

Oltre alle scelte fatte pochi giorni fa su chi convocare e no per il ritiro dell'Italia impegnata ai playoff Mondiali, Rino Gattuso ha dovuto anche decidere chi tra i giocatori a disposizione non portare neanche in panchina per la semifinale contro l'Irlanda del Nord.
Non tutti i giocatori che sono stati convocati infatti saranno in distinta per il match di questa sera al Gewiss Stadium. Il commissario tecnico ha lasciato fuori cinque azzurri che non saranno quindi né in campo né in panchina.
Tra questi anche Gianluca Scamacca; ma perché l'attaccante dell'Atalanta andrà in tribuna? Scelta tecnica o un problema fisico?