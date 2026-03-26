Perché Scamacca è in tribuna per Italia-Irlanda del Nord: scelta tecnica o l'attaccante è infortunato?

La speranza di Scamacca e dell'Italia è che l'attaccante possa eventualmente recuperare per la finale che gli azzurri giocherebbero contro la vincente tra Bosnia e Galles. Vorrebbe dire intanto che la Nazionale di Gattuso è riuscita a qualificarsi in finale.





L'ex Sassuolo aveva provato già ad esserci contro l'Irlanda del Nord; per l'eventuale finale avrebbe possibilità di rientrare tra i convocati e andare in panchina.