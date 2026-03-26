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Scamacca ItaliaGetty Images
Andrea Ajello

Perché Scamacca è in tribuna per Italia-Irlanda del Nord: scelta tecnica o l'attaccante è infortunato?

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Italia
G. Scamacca
Italia vs Irlanda del Nord
Irlanda del Nord

A disposizione di Gattuso per sfidare l'Irlanda del Nord nei playoff non ci sarà Gianluca Scamacca: l'attaccante dell'Atalanta è stato escluso dai convocati.

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Oltre alle scelte fatte pochi giorni fa su chi convocare e no per il ritiro dell'Italia impegnata ai playoff Mondiali, Rino Gattuso ha dovuto anche decidere chi tra i giocatori a disposizione non portare neanche in panchina per la semifinale contro l'Irlanda del Nord.


Non tutti i giocatori che sono stati convocati infatti saranno in distinta per il match di questa sera al Gewiss Stadium. Il commissario tecnico ha lasciato fuori cinque azzurri che non saranno quindi né in campo né in panchina.


Tra questi anche Gianluca Scamacca; ma perché l'attaccante dell'Atalanta andrà in tribuna? Scelta tecnica o un problema fisico?

  • GLI ATTACCANTI A DISPOSIZIONE DI GATTUSO PER ITALIA-IRLANDA DEL NORD

    I due titolari in attacco contro l'Irlanda del Nord saranno Moise Kean e Mateo Retegui. Il centravanti della Fiorentina ha vinto il ballottaggio con Francesco Pio Esposito che siederà in panchina.


    Gattuso però nel reparto offensivo avrà a disposizione anche Giacomo Raspadori. Due soluzioni quindi dalla panchina per il commissario tecnico che non avrà invece Scamacca.

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  • SCAMACCA FUORI PER SCELTA TECNICA?

    Tre centravanti più Raspadori, questo il reparto d'attacco dell'Italia tra titolari e panchina contro l'Irlanda del Nord. Scamacca partiva dietro nelle gerarchie e al massimo sarebbe andato in panchina.

    L'esclusione però dai convocati per la semifinale non è dettata da una scelta tecnica.

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  • SCAMACCA NON HA RECUPERATO

    L'assenza di Scamacca tra i convocati è legata ad un problema muscolare che l'attaccante si porta dietro da qualche giorno e che l'ha costretto a saltare l'ultima partita di campionato.

    Gattuso aveva chiarito le sue condizioni fisiche: "Ha un problema all'adduttore e lo valutiamo giorno dopo giorno". L'attaccante dell'Atalanta però non ha recuperato ancora dal problema e quindi rimarrà fuori.

  • SCAMACCA RECUPERA PER L'EVENTUALE FINALE?

    La speranza di Scamacca e dell'Italia è che l'attaccante possa eventualmente recuperare per la finale che gli azzurri giocherebbero contro la vincente tra Bosnia e Galles. Vorrebbe dire intanto che la Nazionale di Gattuso è riuscita a qualificarsi in finale.


    L'ex Sassuolo aveva provato già ad esserci contro l'Irlanda del Nord; per l'eventuale finale avrebbe possibilità di rientrare tra i convocati e andare in panchina.

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