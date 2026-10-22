Perché Pio Esposito non è nemmeno entrato in Inter-Shakhtar: tornerà titolare contro la Fiorentina?

A "vantaggio" di Esposito, se così si può dire, c'è la prestazione del concorrente Bonny. Che no, per una volta non è stata positiva.

Di buono, il francese ha fatto pochino: un assist nel primo tempo per Thuram, che ha costretto Riznyk a una gran parata e non molto altro. Un suo destro troppo centrale, nella ripresa, ha fatto solo il solletico al portiere dello Shakhtar.

Bonny, alla fine, è stato tolto a un quarto d'ora dalla fine per far entrare Mkhitaryan. E proprio l'armeno ha estratto dal cilindro lo splendido assist che ha mandato in porta Carlos Augusto, autore dell'1-0 finale.