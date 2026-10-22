Perché Pio Esposito non è nemmeno entrato in Inter-Shakhtar: tornerà titolare contro la Fiorentina?

Impattante durante la sosta, in difficoltà al rientro del campionato. Il doppio destino di Pio Esposito, tra Nazionale e Inter, è diventato questo.
Il centravanti arriva da una notte dal significato doppio pure questa. Perché sì, i nerazzurri di Chivu hanno vinto una partita fondamentale contro lo Shakhtar Donetsk, ma lui se l'è guardata interamente dalla panchina.
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