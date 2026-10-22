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Pio Esposito InterGetty Images
Stefano Silvestri

Perché Pio Esposito non è nemmeno entrato in Inter-Shakhtar: tornerà titolare contro la Fiorentina?

Serie A
Inter
Inter vs Fiorentina
F. Esposito

Il centravanti nerazzurro, che non sta vivendo un gran momento di forma, è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti: le sensazioni verso la partita di domenica.

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Impattante durante la sosta, in difficoltà al rientro del campionato. Il doppio destino di Pio Esposito, tra Nazionale e Inter, è diventato questo.

Il centravanti arriva da una notte dal significato doppio pure questa. Perché sì, i nerazzurri di Chivu hanno vinto una partita fondamentale contro lo Shakhtar Donetsk, ma lui se l'è guardata interamente dalla panchina.


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  • Chivu InterGetty Images

    LE SCELTE DI CHIVU

    In assenza di Lautaro Martinez infortunato, Chivu ha scelto Bonny come partner di Thuram in attacco. Ed è una scelta che, alla vigilia, poteva considerarsi piuttosto prevedibile.

    L'ex parmense, a differenza di Esposito, sta infatti vivendo un momento di forma particolarmente positivo. Prima dello Shakhtar aveva punito il Bologna, vedendosi pure annullare un'altra rete in precedenza. E prima ancora aveva segnato anche al Bruges: goal inutile, ma bellissimo.

    Nel corso della partita, poi, Chivu ha effettuato i cinque cambi a disposizione. Ma si è "dimenticato" di Esposito, inserendo in campo altri giocatori: Zielinski, Sucic, Diouf, Luis Henrique e Mkhitaryan.

  • "VOLEVO METTERLO, POI..."

    Perché, dunque, Esposito non è entrato in campo contro lo Shakhtar? Per colpa di... Bastoni. O meglio: della sua espulsione a una ventina di minuti dalla fine.

    A spiegarlo dopo la partita è stato lo stesso Chivu: l'allenatore romeno ha rivelato che l'idea iniziale era quella di inserire Pio, ma l'inferiorità numerica lo ha costretto a un ripensamento dal punto di vista tattico.

    "Volevo farlo entrare - ha detto Chivu - ma quando siamo rimasti in dieci abbiamo tenuto in campo Thuram per attaccare palla nello spazio”.

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  • Bonny InterGetty Images

    BONNY NON SI CONFERMA

    A "vantaggio" di Esposito, se così si può dire, c'è la prestazione del concorrente Bonny. Che no, per una volta non è stata positiva.

    Di buono, il francese ha fatto pochino: un assist nel primo tempo per Thuram, che ha costretto Riznyk a una gran parata e non molto altro. Un suo destro troppo centrale, nella ripresa, ha fatto solo il solletico al portiere dello Shakhtar.

    Bonny, alla fine, è stato tolto a un quarto d'ora dalla fine per far entrare Mkhitaryan. E proprio l'armeno ha estratto dal cilindro lo splendido assist che ha mandato in porta Carlos Augusto, autore dell'1-0 finale.

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  • E CONTRO LA FIORENTINA?

    Esposito, ora, si tiene in caldo una maglia da titolare contro la Fiorentina, nell'anticipo di mezzogiorno e mezzo di domenica. Se la giocherà presumibilmente con Bonny, a meno che Chivu non voglia far rifiatare Thuram.

    Di certo, una chance per Pio ci sarà. O dal primo minuto, o a gara in corso. Ma le possibilità che stavolta sia lui a entrare nelle scelte iniziali di Chivu, questa volta, sono decisamente più alte rispetto alla sfida infrasettimanale contro lo Shakhtar. Anche perché mercoledì ha pur sempre riposato per tutta la partita.

    La Fiorentina, poi, porta piuttosto bene ad Esposito. Come tante altre squadre di Serie A, va detto. Lo scorso anno è stato proprio Pio a trovare il momentaneo 1-0 al Franchi, prima del pareggio viola di Ndour. Ma gli indizi su una sua titolarità domenica sono altri.

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