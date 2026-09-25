Perché la Roma ha ceduto Romano al Cagliari: valutazione già quadruplicata, sarà un rimpianto come Frattesi?

L'accordo tra il Cagliari e la Roma si è concretizzato tra la fine di giugno e l'inizio di luglio. E non si è trattato di una "semplice" operazione in prestito, come potrebbe essere plausibile pensando che Romano è un classe 2006.

No: di fatto, la Roma lo ha davvero lasciato andare al Cagliari. Nel comunicato con l'annuncio, il club sardo ha confermato come l'operazione sia andata a buon fine "con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni sportive".

Romano, insomma, a meno che queste condizioni non si verifichino verrà acquistato a titolo definitivo dal Cagliari al termine della stagione. Senza che la Roma si sia tenuta un diritto di riacquisto. Il costo? Basso, per uno che si prepara a giocare dal primo minuto in Nazionale: 5 milioni di euro fissi, più un altro milione e mezzo di bonus.

Per Romano è pronto un contratto piuttosto lungo con il Cagliari: cinque anni a partire da luglio 2027, dunque fino al 30 giugno del 2032.