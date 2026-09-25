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Alessandro Romano Roma Cagliari HICGOAL
Stefano Silvestri

Perché la Roma ha ceduto Romano al Cagliari: valutazione già quadruplicata, sarà un rimpianto come Frattesi?

Serie A
Roma
Cagliari
A. Romano

Il centrocampista chiamato da Mancini esordirà dal primo minuto contro il Belgio ed è uno degli uomini copertina del campionato. Ma una motivazione per il suo addio c'è.

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Alessandro Romano, in pratica, è sulla bocca di tutti sin dallo scorso 22 agosto. Da quando, cioè, con quella botta mancina da fuori area contro il Parma ha regalato in extremis i tre punti al Cagliari.

Diciamocela tutta: prima di allora, in pochi lo conoscevano. Tra il grande pubblico, almeno. Mentre le sue qualità erano già emerse nell'ambiente calcio, tra gli addetti ai lavori. Ed è per questo che, col senno di poi ma forse anche di prima, la scelta della Roma di cederlo al Cagliari non può non stupire.

Stupisce dopo la chiamata di Roberto Mancini, successiva all'italianizzazione di Romano, nato in Svizzera da nostri connazionali. E stupisce ancora di più pensando che questa sera, contro il Belgio, il giovane Alessandro sarà il regista titolare dell'Italia.


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  • L'ACCORDO CON IL CAGLIARI

    L'accordo tra il Cagliari e la Roma si è concretizzato tra la fine di giugno e l'inizio di luglio. E non si è trattato di una "semplice" operazione in prestito, come potrebbe essere plausibile pensando che Romano è un classe 2006.

    No: di fatto, la Roma lo ha davvero lasciato andare al Cagliari. Nel comunicato con l'annuncio, il club sardo ha confermato come l'operazione sia andata a buon fine "con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni sportive".

    Romano, insomma, a meno che queste condizioni non si verifichino verrà acquistato a titolo definitivo dal Cagliari al termine della stagione. Senza che la Roma si sia tenuta un diritto di riacquisto. Il costo? Basso, per uno che si prepara a giocare dal primo minuto in Nazionale: 5 milioni di euro fissi, più un altro milione e mezzo di bonus.

    Per Romano è pronto un contratto piuttosto lungo con il Cagliari: cinque anni a partire da luglio 2027, dunque fino al 30 giugno del 2032.

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  • PERCHÉ LA ROMA LO HA CEDUTO

    Perché, dunque, tutto questo? Perché la Roma ha accettato a cuor leggero di disfarsi di un calciatore che aveva già dato un saggio delle proprie qualità nelle giovanili giallorosse, prima del prestito semestrale in Serie B con lo Spezia?

    La risposta sta in una parola, come spiegato dalla Gazzetta dello Sport: plusvalenze. La Roma aveva bisogno di realizzarne una nelle prime settimane del mercato estivo, per rispettare i "soliti" paletti imposti al club dall'UEFA, e l'occasione si è presentata quando il Cagliari si è fatto avanti per avere Romano.

    La formula, prestito con obbligo di riscatto, è stata accettata dai giallorossi proprio per questo motivo. Diversamente da quanto accaduto ad altri club, che avevano proposto un prestito con diritto di riscatto.

    Anche Romano ha accettato di buon grado la soluzione: l'affondo del Cagliari gli ha fatto capire di avere di fronte a sé un club pronto a puntare forte sulle sue qualità, facendolo crescere all'interno della propria rosa senza rispedirlo a Roma per fine prestito al termine della stagione.

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  • Frattesi Bologna LazioGetty Images

    UN ALTRO FRATTESI?

    Certo, dal punto di vista puramente calcistico è un'operazione che la Roma rischia di dover rimpiangere per lungo tempo. E il motivo risiede, appunto, nelle prestazioni collezionate fin qui da Romano.

    Il centrocampista preso nel 2022 dalle giovanili del Winterthur si è conquistato immediatamente un posto nell'undici di partenza di Fabio Pisacane, uno che notoriamente non ha paura a lanciare i giovani: del resto viene dalla Primavera del Cagliari ed è stato promosso in prima squadra anche per questo motivo.

    Romano ha fatto il resto: ha segnato e deciso con un gran goal la gara d'esordio a Parma, si è confermato nelle successive, ha giocato cinque volte su cinque e quasi sempre per tutti i 90 minuti. Solo a Udine, prima della sosta, è stato richiamato in panchina nel finale.

    La decisione della Roma di disfarsi di Romano ricorda la cessione di Davide Frattesi al Sassuolo, nell'estate del 2021. I giallorossi avrebbero cercato più volte, ma senza successo, di riportarlo a casa negli anni successivi. Poi Frattesi a Roma c'è tornato, sì: ma per giocare con la Lazio.

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  • VALUTAZIONE QUADRUPLICATA

    E se la Roma volesse trattare in un secondo momento con il Cagliari per riavere Romano, in un'operazione slegata da quella conclusa pochi mesi fa? Potrebbe, certo. Ma dal punto di vista economico sarebbe un mezzo suicidio.

    La valutazione del centrocampista si è chiaramente innalzata dopo le prime giornate di campionato e la convocazione di Mancini. Quei 5 milioni, bonus esclusi, sono già un ricordo: oggi si parla già di 15, se non 20. In pratica, il costo potenziale del suo cartellino è quadruplicato nello spazio di poche partite.

    Anche l'Inter è stata già segnalata sulle tracce di Romano. Ma la lista dei club alla finestra rischia di aumentare di giorno in giorno. Dipenderà anche da quel che accadrà stasera contro il Belgio, all'Olimpico, nella "sua" Roma: la città della squadra che ha deciso di fare a meno di lui.

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