Perché la Roma ha ceduto Romano al Cagliari: valutazione già quadruplicata, sarà un rimpianto come Frattesi?

Alessandro Romano, in pratica, è sulla bocca di tutti sin dallo scorso 22 agosto. Da quando, cioè, con quella botta mancina da fuori area contro il Parma ha regalato in extremis i tre punti al Cagliari.
Diciamocela tutta: prima di allora, in pochi lo conoscevano. Tra il grande pubblico, almeno. Mentre le sue qualità erano già emerse nell'ambiente calcio, tra gli addetti ai lavori. Ed è per questo che, col senno di poi ma forse anche di prima, la scelta della Roma di cederlo al Cagliari non può non stupire.
Stupisce dopo la chiamata di Roberto Mancini, successiva all'italianizzazione di Romano, nato in Svizzera da nostri connazionali. E stupisce ancora di più pensando che questa sera, contro il Belgio, il giovane Alessandro sarà il regista titolare dell'Italia.
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