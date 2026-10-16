Perché Josep Martinez titolare in Bologna-Inter e perché Provedel: la delicatissima scelta di Chivu

Josep Martinez l’ha rifatto. Di nuovo ha sbagliato in Champions League, di nuovo un suo errore ha condotto dritto verso una sconfitta, la seconda nelle prime due partite della Fase Campionato. E se il giorno dopo il 3-4 contro il Bruges è stato delicato, non è che i successivi siano molto meglio.

Il mirino dell’Inter è già puntato verso la partita di campionato a Bologna, campo teoricamente complicato. E nell’ambiente nerazzurro si discute del possibile cambio in porta: Martinez lascerà il posto a Ivan Provedel, come si sta vociferando non solo dal post Bruges, ma anche dalle settimane precedenti?

Chivu ci pensa, l’opzione è nell’aria e appare molto concreta. A due giorni dalla gara del Dall’Ara, però, nulla è ancora pienamente deciso. Tanto che sia Martinez che Provedel, per diversi motivi, possono tenersi la speranza di partire dall’inizio.







