Perché Dumfries ha lasciato l'Inter: l'offerta del Real Madrid, il contratto e chi sarà il suo sostituto in nerazzurro

Facciamo un passo indietro e ricordiamo le premesse del suo arrivo all'Inter.

Denzel Dumfries è il post-Hakimi a tutti gli effetti. E se questa frase adesso vi può suonare "normale", nel 2021 ovviamente non lo era, se si considera che l'olandese era reduce da buone stagioni al PSV e da un ottimo Europeo, ma nulla più. Hakimi, invece, era Hakimi.

I nerazzurri avevano appena ceduto al PSG il laterale destro più forte al mondo e stavano vivendo un cambio radicale e profondo: si passava, insomma, da Antonio Conte e dallo Scudetto vinto a Simone Inzaghi (che oltre ad Hakimi ha dovuto salutare, nella stessa estate, Romelu Lukaku).

Dumfries arriva così a Milano. Arriva raccogliendo un'eredità pesantissima e difficilissima, ma affronta la sfida con umiltà e pazienza. Migliora con la squadra, supera delusioni complicate da spiegare a parole, come quella del titolo vinto dal Milan in rimonta, ma diventa sempre più una certezza sulla fascia destra.

E non è un caso che adesso si parla del suo addio come, con le dovute proporzioni, si parlava di quello di Hakimi.