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Denzel Dumfries Inter GOAL ItalyGetty GOAL
Antonio Torrisi

Perché Dumfries ha lasciato l'Inter: l'offerta del Real Madrid, il contratto e chi sarà il suo sostituto in nerazzurro

Calciomercato
Inter
Real Madrid

L'olandese è ufficialmente un nuovo giocatore del Real Madrid e chiude la sua esperienza in nerazzurro con diversi trofei conquistati e la sensazione di aver legato in maniera importante con il mondo interista.

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Doveva succedere ed è successo: Denzel Dumfries si è trasferito al Real Madrid e ha lasciato l'Inter proprio come ci si aspettava. Senza rimpianti.

Senza rabbia, senza rancori: se n'è andato al momento giusto dopo cinque stagioni che lo hanno visto crescere e definire la sua figura di atleta e calciatore, dalle premesse intrise di dubbi (e un po' di diffidenza) all'epilogo dolce dei nuovi titoli conquistati.

Potrebbe, quindi, non essere così difficile comprendere perché Dumfries ha lasciato l'Inter, ma proviamo ad analizzare anche cosa ha lasciato l'olandese ai nerazzurri.

  • DUMFRIES AL REAL MADRID: IL CONTRATTO E IL COMUNICATO

    Partiamo dalla fredda cronaca: Denzel Dumfries lascia l'Inter perché il Real Madrid ha pagato la clausola rescissoria da circa 20 milioni di euro e offrendogli um contratto fino al giugno 2030.

    "Il giocatore olandese si trasferisce a titolo definitivo in seguito all’attivazione della clausola rescissoria", spiega con una nota ufficiale l'Inter.

    Che, tra l'altro, si era già espressa tramite la voce di uno dei suoi dirigenti, Piero Ausilio, nelle scorse settimane.

    "Posso confermare che Dumfries è andato, aveva questa clausola e il desiderio di andare. Lo ritengo legittimo, capisco che siano rimasti tanti tifosi delusi perché parliamo di un grande calciatore che ha dato tutto all'Inter. Io sono contento per lui: so com'è arrivato, so cos'ha dato all'Inter. Alla fine anche le bellissime storie come quella tra Dumfries e l'Inter possono finire ed è finita bene. Ora gli auguriamo il meglio al Real Madrid, poi non si sa mai: con un ragazzo che va via così, con il cuore pieno di Inter, magari un domani ci può essere anche la possibilità di rivedersi".

    E da queste parole, da quella frase, "ragazzo con il cuore pieno di Inter", possiamo partire.

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  • UN'EREDITÀ DIFFICILISSIMA

    Facciamo un passo indietro e ricordiamo le premesse del suo arrivo all'Inter.

    Denzel Dumfries è il post-Hakimi a tutti gli effetti. E se questa frase adesso vi può suonare "normale", nel 2021 ovviamente non lo era, se si considera che l'olandese era reduce da buone stagioni al PSV e da un ottimo Europeo, ma nulla più. Hakimi, invece, era Hakimi.

    I nerazzurri avevano appena ceduto al PSG il laterale destro più forte al mondo e stavano vivendo un cambio radicale e profondo: si passava, insomma, da Antonio Conte e dallo Scudetto vinto a Simone Inzaghi (che oltre ad Hakimi ha dovuto salutare, nella stessa estate, Romelu Lukaku).

    Dumfries arriva così a Milano. Arriva raccogliendo un'eredità pesantissima e difficilissima, ma affronta la sfida con umiltà e pazienza. Migliora con la squadra, supera delusioni complicate da spiegare a parole, come quella del titolo vinto dal Milan in rimonta, ma diventa sempre più una certezza sulla fascia destra.

    E non è un caso che adesso si parla del suo addio come, con le dovute proporzioni, si parlava di quello di Hakimi.

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  • I TITOLI VINTI DA DUMFRIES CON L'INTER

    Dumfries, insomma, lascia l'Inter da elemento fondamentale della rosa oggi allenata da Cristian Chivu, ma è stato lo stesso con Simone Inzaghi: la bacheca dell'olandese lo conferma.

    Sono 8 i trofei conquistati con i nerazzurri, in totale: 2 Scudetti (2023/24 e 2025/26), 3 Coppe Italia (2021/22, 2022/23 e 2025/26) e 3 Supercoppe Italiane (2021, 2022 e 2023).

    Un palmarès che, insieme alle 207 presenze (27 goal e 28 assist), riesce a definire tutto, ma non il legame con l'interismo.

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  • CHI SARÀ IL SOSTITUTO DI DUMFRIES

    Ovviamente, con Dumfries che lascia l'Inter ufficialmente, riprende corpo la questione legata al suo sostituto: originariamente doveva essere Marco Palestra, andato poi al Chelsea, e adesso, invece, i nerazzurri sembrano aver trovato la quadra identificando nell'israeliano Anan Khalaili il suo erede.

    Il giocatore dell'Union SG classe 2004 può giocare sia nel 3-5-2 che più avanti come esterno. Ovviamente non è Dumfries, ma è un inizio.

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  • DUMFRES, UNO DEI SIMBOLO INTERISTI

    Al termine della finale persa a Monaco di Baviera contro il PSG per 5-0, Denzel Dumfries si avvicina alle tribune occupate dai tifosi dell'Inter e va a salutare i tifosi. Li saluta, sta un po' con loro. È una brutta notte per tutti e l'olandese lo sa. Empatizza, interiorizza, trasmette la sua delusione. È interista come gli altri, in quel momento.

    In finale i suoi tifosi li ha portati con una rovesciata a Barcellona che, ancora oggi, rimane una delle immagini più iconiche della sua esperienza in nerazzurro. Eppure è lì, soffre, e non solo per i 5 goal subiti.

    Ausilio fa bene a definirlo un "ragazzo con il cuore pieno di Inter", perché così è.

    Non è di molte parole, nelle interviste: il suo è un personaggio "serio", ma non sono mancati i momenti in cui si è lasciato andare. Le feste Scudetto, gli occhiali da sole indossati nelle occasioni più strane e il confronto, rinnovato di Derby in Derby, con Theo Hernandez.

    Dumfries ha lasciato molto all'Inter, che infatti lo ha salutato in maniera semplice.

    "Per Denzel, San Siro e Milano saranno sempre casa. Quella in cui risuonerà, sempre e comunque, quel DEN-ZEL DUM-FRIES contagioso, che pare di sentirlo anche solo leggendolo".

    E, forse, anche per questo la ricerca del suo sostituto è così complessa. Perché va oltre: serve un laterale forte. Sì. Uno che sappia fare tutta la fascia come l'olandese sì. Ma all'Inter serve anche un interista.