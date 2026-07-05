Perché Dumfries ha lasciato l'Inter: l'offerta del Real Madrid, il contratto e chi sarà il suo sostituto in nerazzurro

Al termine della finale persa a Monaco di Baviera contro il PSG per 5-0, Denzel Dumfries si avvicina alle tribune occupate dai tifosi dell'Inter e va a salutare i tifosi. Li saluta, sta un po' con loro. È una brutta notte per tutti e l'olandese lo sa. Empatizza, interiorizza, trasmette la sua delusione. È interista come gli altri, in quel momento.
In finale i suoi tifosi li ha portati con una rovesciata a Barcellona che, ancora oggi, rimane una delle immagini più iconiche della sua esperienza in nerazzurro. Eppure è lì, soffre, e non solo per i 5 goal subiti.
Ausilio fa bene a definirlo un "ragazzo con il cuore pieno di Inter", perché così è.
Non è di molte parole, nelle interviste: il suo è un personaggio "serio", ma non sono mancati i momenti in cui si è lasciato andare. Le feste Scudetto, gli occhiali da sole indossati nelle occasioni più strane e il confronto, rinnovato di Derby in Derby, con Theo Hernandez.
Dumfries ha lasciato molto all'Inter, che infatti lo ha salutato in maniera semplice.
"Per Denzel, San Siro e Milano saranno sempre casa. Quella in cui risuonerà, sempre e comunque, quel DEN-ZEL DUM-FRIES contagioso, che pare di sentirlo anche solo leggendolo".
E, forse, anche per questo la ricerca del suo sostituto è così complessa. Perché va oltre: serve un laterale forte. Sì. Uno che sappia fare tutta la fascia come l'olandese sì. Ma all'Inter serve anche un interista.