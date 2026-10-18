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Lelio Donato

Perché Cisse non gioca titolare Milan-Atalanta: infortunio o scelta tecnica? Il motivo

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Milan vs Atalanta
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Nonostante la grande prova offerta in settimana a Salisburgo non c'è spazio per Cisse nell'undici titolare del Milan contro l'Atalanta. Ma cosa c'è dietro la scelta di Amorim?

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La grande sorpresa di Milan-Atalanta è l'esclusione di Alphadjo Cisse.

Dopo la grande prova offerta dal giovane talento rossonero in Europa League ci si aspettava che Amorim potesse schierarlo titolare anche in campionato.

Invece per Cisse non c'è spazio dal 1' contro l'Atalanta: ma qual è il motivo? Cosa c'è dietro la sua esclusione dall'undici titolare del Milan?

  • CISSE NON GIOCA TITOLARE: IL MOTIVO

    Nessun infortunio o problema fisico particolare per Alphadjo Cisse.

    Quella presa da Amorim è una scelta tecnica dettata dalla necessità di ruotare la rosa in vista dei tanti impegni che attendono il Milan in queste settimane.

    Cisse dunque parte dalla panchina contro l'Atalanta e può subentrare a gara in corso.

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