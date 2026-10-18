Perché Cisse non gioca titolare Milan-Atalanta: infortunio o scelta tecnica? Il motivo

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La grande sorpresa di Milan-Atalanta è l'esclusione di Alphadjo Cisse.
Dopo la grande prova offerta dal giovane talento rossonero in Europa League ci si aspettava che Amorim potesse schierarlo titolare anche in campionato.
Invece per Cisse non c'è spazio dal 1' contro l'Atalanta: ma qual è il motivo? Cosa c'è dietro la sua esclusione dall'undici titolare del Milan?