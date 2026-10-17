Perché Chivu non ha parlato dopo Bologna-Inter: ai microfoni il suo vice Kolarov

Aleksandar Kolarov, secondo di Cristian Chivu, ha parlato a DAZN dopo la vittoria di Bologna.
Chivu, infatti, ha deciso di non presentarsi ai microfoni lasciando il compito di commentare il match al suo vice.
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Aleksandar Kolarov, secondo di Cristian Chivu, ha parlato a DAZN dopo la vittoria di Bologna.
Chivu, infatti, ha deciso di non presentarsi ai microfoni lasciando il compito di commentare il match al suo vice.
Il tecnico dell'Inter non ha potuto parlare perché ha perso la voce al termine della partita del Dall'Ara.
"Noi cerchiamo di stare al passo con l'evoluzione del calcio, che va verso la verticalità e l'aggressività: non dobbiamo dimostrare nulla a nessuno se non a noi stessi. A volte andiamo in difficoltà ma c'è sempre tempo per riparare agli errori, anche l'anno scorso tenevamo una linea alta. La nostra forza è il gruppo, la qualità dei giocatori e quindi cerchiamo di essere intensi con la palla.
L'approccio non è stato del tutto sbagliato, c'è anche l'avversario in campo e il Bologna ha fatto bene. Abbiamo subito la loro aggressività e sofferto sulle seconde palle, poi nel secondo tempo abbiamo dominato in lungo e in largo".
"Lo vedo tutti i giorni ormai da un anno e mezzo, non ha mai sbagliato un allenamento ma in generale dà un grande contributo, non avevamo bisogno di nessuna conferma da parte sua".
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"Il Bologna ha fatto un grande primo tempo, poi nel secondo abbiamo noi alzato il nostro ritmo. Non penso che l'Inter stia faticando in Europa, forse per la mancanza di risultati sì ma per il gioco espresso no. Sia con il Bruges sia con il Real abbiamo creato moltissimo".
"Il Bologna ha messo tanta intensità, noi abbiamo solo alzato il ritmo, non è cambiato il nostro atteggiamento. I nostri giocatori sanno quanto sono importanti le partite fuori casa in Italia e non avevamo sottovalutato l'avversario. La nostra rosa è talmente forte che il loro valore dei singoli si vede durante i novanta minuti. I giocatori non smettono mai di allenarsi forte in e questa è una grande fortuna per noi".
"Gli errori fanno parte del gioco. La squadra ogni partita fa tre goal e va dato merito anche ai difensori per questo. Io oggi avrei firmato subito di vincere la partita 1-3 ma commettendo un errore. La squadra si sta applicando e vi assicuro che è ben consapevole del lavoro che stiamo facendo".