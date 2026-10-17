Perché Chivu non ha parlato dopo Bologna-Inter: ai microfoni il suo vice Kolarov

"Il Bologna ha fatto un grande primo tempo, poi nel secondo abbiamo noi alzato il nostro ritmo. Non penso che l'Inter stia faticando in Europa, forse per la mancanza di risultati sì ma per il gioco espresso no. Sia con il Bruges sia con il Real abbiamo creato moltissimo".

"Il Bologna ha messo tanta intensità, noi abbiamo solo alzato il ritmo, non è cambiato il nostro atteggiamento. I nostri giocatori sanno quanto sono importanti le partite fuori casa in Italia e non avevamo sottovalutato l'avversario. La nostra rosa è talmente forte che il loro valore dei singoli si vede durante i novanta minuti. I giocatori non smettono mai di allenarsi forte in e questa è una grande fortuna per noi".

"Gli errori fanno parte del gioco. La squadra ogni partita fa tre goal e va dato merito anche ai difensori per questo. Io oggi avrei firmato subito di vincere la partita 1-3 ma commettendo un errore. La squadra si sta applicando e vi assicuro che è ben consapevole del lavoro che stiamo facendo".