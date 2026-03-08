Goal.com
Hakan Calhanoglu Inter NapoliGetty Images
Vittorio Rotondaro

Perché Calhanoglu non gioca titolare il derby Milan-Inter: infortunio o scelta tecnica? È in panchina? Il motivo dell'assenza del turco

Undici titolare dell'Inter privo di Calhanoglu nel derby: perché il turco non sfida il Milan nell'incrocio col suo passato.

Non sarà mai una partita banale, derubricabile a un semplice confronto tra due squadre della stessa città: Milan-Inter è il Derby della Madonnina e, stavolta, mette in palio un'enorme fetta di Scudetto per i nerazzurri.

Discorso valido soprattutto per Hakan Calhanoglu, che questa partita l'ha vissuta su entrambe le sponde del Naviglio: dal 2017 al 2021 in rossonero, ora con quelli che un tempo erano i suoi rivali.

Il metronomo turco non è però presente nell'undici titolare scelto da Cristian Chivu per il derby: il motivo dell'assenza.

  • FORMAZIONE UFFICIALE INTER: CHI GIOCA AL POSTO DI CALHANOGLU

    INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Esposito. All. Chivu


  • CALHANOGLU IN PANCHINA?

    Nessun problema fisico per Calhanoglu, convocato e a disposizione tra i giocatori che potrebbero subentrare dalla panchina nel corso del match.

    Quasi sicuramente il classe 1994 sarà dell'incontro ma non dal primo minuto, grazie alle rotazioni solitamente operate da Chivu per far rifiatare qualche titolare.

  • PERCHÉ CALHANOGLU NON GIOCA TITOLARE IL DERBY MILAN-INTER

    Ma quindi perché Calhanoglu non è uno degli undici titolari dell'Inter nel derby?

    Chivu aveva parlato in questi termini del suo giocatore durante la conferenza stampa tenuta alla vigilia in quel di Appiano Gentile.

    "Calhanoglu dà segni di miglioramento, l'ora fatta a Como gli è servita. Domani è a disposizione".

    Calhanoglu era tornato dal 1' al 'Sinigaglia' in Coppa Italia ma, evidentemente, non è ancora nelle condizioni ideali per sostenere il carico fisico ed emotivo di una partita così importante.

