Perché Calhanoglu non gioca titolare il derby Milan-Inter: infortunio o scelta tecnica? È in panchina? Il motivo dell'assenza del turco

Non sarà mai una partita banale, derubricabile a un semplice confronto tra due squadre della stessa città: Milan-Inter è il Derby della Madonnina e, stavolta, mette in palio un'enorme fetta di Scudetto per i nerazzurri.

Discorso valido soprattutto per Hakan Calhanoglu, che questa partita l'ha vissuta su entrambe le sponde del Naviglio: dal 2017 al 2021 in rossonero, ora con quelli che un tempo erano i suoi rivali.

Il metronomo turco non è però presente nell'undici titolare scelto da Cristian Chivu per il derby: il motivo dell'assenza.