Perché c'è il minuto di silenzio prima di Italia-Irlanda del Nord: il ricordo per Beppe Savoldi

Nel giorno in cui l'Italia si gioca la prima parte della qualificazione al Mondiale contro l'Irlanda del Nord, il calcio italiano piange per la scomparsa di Giuseppe Savoldi, ex attaccante che ha vestito le maglie di Napoli, Atalanta e Bologna.





Savoldi è morto all'età di 79 anni, se ne va uno dei giocatori che ha segnato per anni il calcio italiano. L'Italia scende in campo a Bergamo, proprio la città in cui è nato e ha giocato con l'Atalanta.





Al Gewiss Stadium un minuto di raccoglimento per ricordarlo.