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Andrea Ajello

Perché c'è il minuto di silenzio prima di Italia-Irlanda del Nord: il ricordo per Beppe Savoldi

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
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Italia vs Irlanda del Nord

Prima dell'inizio di Italia-Irlanda del Nord ci sarà un minuto di silenzio in ricordo di Beppe Savoldi, scomparso a poche ore dal match.

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Nel giorno in cui l'Italia si gioca la prima parte della qualificazione al Mondiale contro l'Irlanda del Nord, il calcio italiano piange per la scomparsa di Giuseppe Savoldi, ex attaccante che ha vestito le maglie di Napoli, Atalanta e Bologna.


Savoldi è morto all'età di 79 anni, se ne va uno dei giocatori che ha segnato per anni il calcio italiano. L'Italia scende in campo a Bergamo, proprio la città in cui è nato e ha giocato con l'Atalanta.


Al Gewiss Stadium un minuto di raccoglimento per ricordarlo.

  • LA RICHIESTA DELLA FIGC

    La notizia della scomparsa di Savoldi è arrivata tramite l'annuncio del figlio a poche ore dalla partita tra Italia e Irlanda del Nord.


    La FIGC si è subito mossa quindi chiedendo alla UEFA la possibilità di omaggiarlo stasera con un minuto di raccoglimento.

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  • MINUTO DI SILENZIO PRIMA DI ITALIA-IRLANDA DEL NORD

    Una richiesta che è stata accolta dalla UEFA la quale ha disposto quindi il minuto di silenzio in onore di Savoldi.


    Prima del calcio d'inizio tra Italia e Irlanda del Nord il Gewiss Stadium si "fermerà" per ricordare l'ex attaccante.

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  • CHI ERA BEPPE SAVOLDI

    Beppe Savoldi è stato tra i più importanti attaccanti italiani degli anni ’70.


    Originario della provincia di Bergamo, ha mosso i primi passi nel calcio professionistico con l’Atalanta , per poi consacrarsi al Bologna, dove si è imposto come uno dei realizzatori più costanti del campionato.


    Sul campo era un centravanti moderno e completo: dominante nel gioco aereo, lucido sotto porta e sempre capace di capitalizzare le occasioni. Dopo gli anni di successo in Emilia, si è trasferito al Napoli, guadagnandosi anche lì l’affetto dei tifosi grazie ai suoi goal.

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