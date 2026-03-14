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Alessandro Bastoni Inter 2026Getty Images
Vittorio Rotondaro

Perché Bastoni non gioca titolare Inter-Atalanta: infortunio o scelta tecnica? È in panchina? Il motivo della scelta di Chivu

Bastoni non figura nell'undici titolare dell'Inter anti-Atalanta: perché il difensore di Chivu non gioca contro la sua ex squadra.

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Inter chiamata al riscatto dopo il k.o. rimediato nel derby che ha riavvicinato il Milan a sette lunghezze dalla vetta: a San Siro arriva l'Atalanta, a sua volta reduce dalla debacle casalinga contro il Bayern Monaco in Champions League.

Nella formazione titolare scelta da Cristian Chivu non è presente Alessandro Bastoni, finito ultimamente sulle prime pagine per il comportamento tenuto durante Inter-Juventus di un mese fa.

Ma perché il difensore classe 1999 non gioca dal primo minuto? Infortunio o scelta tecnica alla base di questa assenza?

  • FORMAZIONE UFFICIALE INTER: CHI GIOCA AL POSTO DI BASTONI

    Nel terzetto difensivo, sul centrosinistra, c'è Carlos Augusto: reparto completato da Bisseck e Akanji. Prima da titolare dopo l'infortunio per Dumfries, Zielinski in cabina di regia visto l'infortunio muscolare di Calhanoglu. Davanti è ancora assente capitan Lautaro: con Pio Esposito si rivede Thuram.

    INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Esposito. All. Chivu.
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  • BASTONI IN PANCHINA?

    Alessandro Bastoni figura comunque in panchina per Inter-Atalanta anche se non dovrebbe essere della partita.

    Il difensore verrà preservato in vista dei prossimi impegni.

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  • PERCHÉ BASTONI NON GIOCA TITOLARE INTER-ATALANTA

    Bastoni è uscito malconcio dalla stracittadina col Milan, conclusa anzitempo dopo un fallo commesso ai danni di Rabiot.

    Il difensore dell'Inter ha rimediato una forte contusione alla tibia che gli ha impedito di allenarsi assieme ai compagni nella marcia d'avvicinamento al calcio d'inizio del match odierno.

    Bastoni dovrebbe rientrare nell'undici di partenza nerazzurro sul campo della Fiorentina, ultima avversaria prima della sosta.

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