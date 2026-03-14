Perché Bastoni non gioca titolare Inter-Atalanta: infortunio o scelta tecnica? È in panchina? Il motivo della scelta di Chivu

Inter chiamata al riscatto dopo il k.o. rimediato nel derby che ha riavvicinato il Milan a sette lunghezze dalla vetta: a San Siro arriva l'Atalanta, a sua volta reduce dalla debacle casalinga contro il Bayern Monaco in Champions League.
Nella formazione titolare scelta da Cristian Chivu non è presente Alessandro Bastoni, finito ultimamente sulle prime pagine per il comportamento tenuto durante Inter-Juventus di un mese fa.
Ma perché il difensore classe 1999 non gioca dal primo minuto? Infortunio o scelta tecnica alla base di questa assenza?