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AC Milan v Venezia FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Lelio Donato

Pavlovic rinnova col Milan: perché il difensore voluto da Ibrahimovic oggi è fondamentale per Amorim

Serie A
Milan

La società rossonera ha deciso di blindare Strahinja Pavlović col rinnovo del contratto fino al 2031. Il difensore, fortemente voluto da Zlatan Ibrahimovic, è diventato fondamentale per il Milan dopo alcune difficoltà iniziali.

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La difesa del Milan oggi ha un punto fermo e si chiama Strahinja Pavlović.

Il centrale serbo, dopo alcune difficoltà iniziali, è diventato un leader della retroguardia rossonera tanto che la società ha deciso di blindarlo.

Pavlovic d'altronde era già stato fondamentale per Massimiliano Allegri nella scorsa stagione. E lo è anche di più in quella attuale con Ruben Amorim.

Da qui la scelta del Milan di prolungare il contratto di Pavlovic, destinato a guidare ancora a lungo la difesa del Diavolo.

  • IL RINNOVO DI PAVLOVIC

    Il precedente contratto che legava Pavlovic al Milan sarebbe scaduto il 30 giugno 2028.

    Ma la società rossonera ha deciso di anticipare i tempi e blindare il difensore con un rinnovo pluriennale, adeguando contestualmente il suo ingaggio.

    Secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport' infatti Pavlovic col nuovo accordo guadagnerà quasi il doppio rispetto agli 1,7 milioni di euro che percepisce attualmente.

    La nuova scadenza del contratto invece è stata fissata al 30 giugno 2031. Un attestato di stima importante, insomma, da parte del Milan nei confronti di un giocatore che non era partito benissimo in rossonero.

  • L'INIZIO COMPLICATO COL MILAN

    Acquistato dal Salisburgo nell'estate del 2024 per circa 20 milioni di euro tra parte fissa e bonus, Pavlovic non era partito benissimo col Milan.

    La sua prima stagione, condizionata anche dal cambio in panchina tra Paulo Fonseca e Sergio Conceiçao, non è positiva.

    Alla fine le presenze in campionato saranno solo ventiquattro con un lungo periodo trascorso in panchina tra novembre e gennaio.

    Poi un finale in crescendo e sette partite di fila da titolare che gli hanno permesso di prendersi il posto. Un posto che da quel momento di fatto non ha più mollato.

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  • VOLUTO DA IBRAHIMOVIC, ESALTATO DA ALLEGRI

    A volere fortemente l'acquisto di Pavlovic ormai due anni e mezzo fa era stato Zlatan Ibrahimovic.

    Ed era stato proprio lo svedese a presentarlo alla stampa spendendo parole importanti nei suoi confronti: "Pavlovic era il giocatore perfetto secondo il nostro team di scout. Lo abbiamo seguito per un bel po’, alla fine eravamo tutti convinti. È un giocatore aggressivo di piede sinistro. Ha l’atteggiamento giusto, che vogliamo. Serve un po’ di cattiveria e Pavlovic è giusto per questa squadra. Piace tanto a Fonseca, è giovane e ha tanti margini di crescita. Ha esperienza in Champions League e calcio internazionale. Abbiamo fatto di tutto per portarlo qui".

    Mentre il difensore serbo su Ibrahimovic dichiarava: "È stato fondamentale per me. Dopo il primo contatto ha capito subito che il Milan è un grande club. Più parlavo con Zlatan e più mi convincevo a venire qui. Ho capito quanto mi volevano. Non è stato difficile dire sì".

    Ad esaltare le qualità di Pavlovic in campo alla fine però sarà Massimiliano Allegri, che nella scorsa stagione lo utilizza stabilmente come braccetto sinistro della difesa a tre rossonera con ottimi risultati. Per lui trentaquattro presenze e ben cinque goal realizzati.

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  • LEADER CON AMORIM

    Strahinja Pavlović oggi ha ancora solo 25 anni ma è di fatto il leader tecnico e caratteriale della difesa rossonera insieme a Mario Gila.

    Amorim lo ha fin qui sempre schierato titolare nelle prime sette gare ufficiali giocate dal Milan tra campionato ed Europa League senza mai sostituirlo.

    E dopo il grave infortunio occorso a Gabbia sembra destinato a un ruolo sempre più centrale durante il prosieguo di stagione.

    Pavlovic d'altronde ha le caratteristiche che richiede Amorim ai suoi difensori. Il centrale serbo sa alzare la pressione e ama inserirsi anche nella metà campo avversaria col pallone tra i piedi.

    Senza ovviamente tralasciare le sue doti aeree che gli hanno già permesso di realizzare sette goal nelle ottanta presenze collezionate con la maglia del Milan in tutte le competizioni.

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