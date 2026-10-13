Pavlovic rinnova col Milan: perché il difensore voluto da Ibrahimovic oggi è fondamentale per Amorim

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La difesa del Milan oggi ha un punto fermo e si chiama Strahinja Pavlović.
Il centrale serbo, dopo alcune difficoltà iniziali, è diventato un leader della retroguardia rossonera tanto che la società ha deciso di blindarlo.
Pavlovic d'altronde era già stato fondamentale per Massimiliano Allegri nella scorsa stagione. E lo è anche di più in quella attuale con Ruben Amorim.
Da qui la scelta del Milan di prolungare il contratto di Pavlovic, destinato a guidare ancora a lungo la difesa del Diavolo.