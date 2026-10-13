Pavlovic rinnova col Milan: perché il difensore voluto da Ibrahimovic oggi è fondamentale per Amorim

A volere fortemente l'acquisto di Pavlovic ormai due anni e mezzo fa era stato Zlatan Ibrahimovic.

Ed era stato proprio lo svedese a presentarlo alla stampa spendendo parole importanti nei suoi confronti: "Pavlovic era il giocatore perfetto secondo il nostro team di scout. Lo abbiamo seguito per un bel po’, alla fine eravamo tutti convinti. È un giocatore aggressivo di piede sinistro. Ha l’atteggiamento giusto, che vogliamo. Serve un po’ di cattiveria e Pavlovic è giusto per questa squadra. Piace tanto a Fonseca, è giovane e ha tanti margini di crescita. Ha esperienza in Champions League e calcio internazionale. Abbiamo fatto di tutto per portarlo qui".

Mentre il difensore serbo su Ibrahimovic dichiarava: "È stato fondamentale per me. Dopo il primo contatto ha capito subito che il Milan è un grande club. Più parlavo con Zlatan e più mi convincevo a venire qui. Ho capito quanto mi volevano. Non è stato difficile dire sì".

Ad esaltare le qualità di Pavlovic in campo alla fine però sarà Massimiliano Allegri, che nella scorsa stagione lo utilizza stabilmente come braccetto sinistro della difesa a tre rossonera con ottimi risultati. Per lui trentaquattro presenze e ben cinque goal realizzati.