Paul Mendy del Cagliari ha scelto un'unica vittima: in Serie A ha segnato solo all'Atalanta

13 gennaio 2007. 19 anni appena sulla carta d'identità, 20 li compirà tra pochi mesi. Eppure Paul Mendy è titolare in Serie A e titolare nell'attacco del Cagliari.
In attesa di Kevin Carlos, il giovanissimo senegalese è il punto di riferimento offensivo del 4-3-2-1 di Fabio Pisacane, che lo ha conosciuto e apprezzato nella Primavera sarda. E sta continuando a cavarsela benissimo anche con i grandi.
L'ultima perla? In serata, contro l'Atalanta. Adopo (un ex) è scattato alle spalle di Scalvini e ha servito un assist perfetto per Mendy, che da due passi ha superato Carnesecchi con l'aiuto della traversa.
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