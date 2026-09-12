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Paul Mendy CagliariGetty Images
Stefano Silvestri

Paul Mendy del Cagliari ha scelto un'unica vittima: in Serie A ha segnato solo all'Atalanta

Serie A
Atalanta vs Cagliari
Atalanta
Cagliari

L'incredibile statistica del giovanissimo attaccante dei sardi: tre goal su tre nella massima serie sono arrivati contro la Dea, l'ultimo stasera.

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13 gennaio 2007. 19 anni appena sulla carta d'identità, 20 li compirà tra pochi mesi. Eppure Paul Mendy è titolare in Serie A e titolare nell'attacco del Cagliari.

In attesa di Kevin Carlos, il giovanissimo senegalese è il punto di riferimento offensivo del 4-3-2-1 di Fabio Pisacane, che lo ha conosciuto e apprezzato nella Primavera sarda. E sta continuando a cavarsela benissimo anche con i grandi.

L'ultima perla? In serata, contro l'Atalanta. Adopo (un ex) è scattato alle spalle di Scalvini e ha servito un assist perfetto per Mendy, che da due passi ha superato Carnesecchi con l'aiuto della traversa.


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  • UN'UNICA VITTIMA

    La curiosità? Mendy era andato a segno altre due volte in Serie A prima dell'anticipo della New Balance Arena. E tutte contro lo stesso avversario, ovvero l'Atalanta.

    Il 27 aprile è una data che il senegalese difficilmente scorderà, anche in futuro. Il lunedì di Cagliari-Atalanta 3-2, il lunedì della sua prima doppietta in A.

    Due goal in 8 minuti: così Mendy aveva spaccato in due quella partita e aiutato il Cagliari a ottenere tre punti pesantissimi in chiave salvezza. Anche se all'intervallo era stato costretto al cambio per un problema fisico, sostituito da Borrelli.

    Quattro mesi e mezzo più tardi, Mendy si è ripetuto. Ha rotto il digiuno in A, poi si è recato sotto il settore dei tifosi del Cagliari per festeggiare con loro. E alla fine ha indicato il proprio numero di maglia: il 31.


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  • PURE UN GOAL ANNULLATO

    Non solo: all'inizio del secondo tempo Mendy si è pure visto annullare quello che sarebbe stato il goal della doppietta. Nonché il quarto in Serie A, tutti all'Atalanta.

    Romano lo ha servito perfettamente in profondità, di nuovo alle spalle della difesa di casa. O meglio: quasi perfettamente. Perché Mendy è partito in leggera posizione di fuorigioco. Ha battuto per la seconda volta Carnesecchi con la punta del piede, ma la rete è stata annullata per offside.

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  • A SEGNO ANCHE IN COPPA ITALIA

    In questa stagione, Mendy aveva già lasciato il segno anche in un'altra competizione prima di farlo in Serie A: la Coppa Italia.

    Il Cagliari ha abbandonato il torneo ben presto, già ai sedicesimi contro un avversario di B come il Verona. Ma l'unica rete della squadra di Pisacane in quella gara è stata proprio del baby Paul.

    Per la cronaca: proprio Cagliari-Verona ha rappresentato l'unica occasione in cui Mendy è stato schierato da Pisacane dall'inizio ed è rimasto in campo fino all'ultimo secondo di partita. Per il resto è sempre partito titolare venendo però rimpiazzato a gara in corso: è successo nelle prime tre giornate di campionato.

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  • TITOLARE A SORPRESA

    Già il fatto che Mendy sia titolare nell'attacco del Cagliari, a dire il vero, è di per sé una discreta sorpresa. Specialmente perché in estate un po' tutti si attendevano altro là davanti.

    C'è curiosità per capire cosa potrà dare Kevin Carlos, preso dal Nizza. Ma lo spagnolo di origini nigeriane ha fin qui giocato pochissimo: uno spezzone contro l'Inter dopo la panchina iniziale di Parma e le due gare, contro Verona e Lecce, saltate per la scomparsa della madre.

    Per il resto, il Cagliari ha operato una vera e propria rivoluzione in attacco. Ha venduto più che comprare: se ne sono andati Sebastiano Esposito e Borrelli, oltre a Kilicsoy.

    Pisacane ha così fatto affidamento su Mendy, giovane qualitativo e dalle alte potenzialità ma ancora acerbo. E i frutti si stanno vedendo. Anche se andrà compreso come il senegalese se la caverà appena l'avversario tornerà a non essere più l'Atalanta.

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