Paul Mendy del Cagliari ha scelto un'unica vittima: in Serie A ha segnato solo all'Atalanta

Già il fatto che Mendy sia titolare nell'attacco del Cagliari, a dire il vero, è di per sé una discreta sorpresa. Specialmente perché in estate un po' tutti si attendevano altro là davanti.

C'è curiosità per capire cosa potrà dare Kevin Carlos, preso dal Nizza. Ma lo spagnolo di origini nigeriane ha fin qui giocato pochissimo: uno spezzone contro l'Inter dopo la panchina iniziale di Parma e le due gare, contro Verona e Lecce, saltate per la scomparsa della madre.

Per il resto, il Cagliari ha operato una vera e propria rivoluzione in attacco. Ha venduto più che comprare: se ne sono andati Sebastiano Esposito e Borrelli, oltre a Kilicsoy.

Pisacane ha così fatto affidamento su Mendy, giovane qualitativo e dalle alte potenzialità ma ancora acerbo. E i frutti si stanno vedendo. Anche se andrà compreso come il senegalese se la caverà appena l'avversario tornerà a non essere più l'Atalanta.