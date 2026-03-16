Parla Bisseck: "All'inizio avevo l'impressione che Inzaghi non sapesse bene cosa fare con me"

“Non ho mai dubitato per un secondo che questo fosse il posto giusto per me. La scorsa stagione è stata la dimostrazione di come funzioni un gruppo, in cui nessuno si è mai considerato più importante del club e abbiamo raggiunto la finale di Champions League. Faccio parte di una squadra straordinaria e ne fanno parte anche i ragazzi che entrano dalla panchina, sono tutti importanti”.