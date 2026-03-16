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Stefano Silvestri

Parla Bisseck: "All'inizio avevo l'impressione che Inzaghi non sapesse bene cosa fare con me"

Il difensore dell'Inter rivela alcuni retroscena dell'arrivo in Italia: "Non riuscivamo a comunicare, solo in francese. Non volevo essere un birillo d'allenamento in mezzo a tante superstar".

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I primi tempi un po' complicati all'Inter, il rapporto non semplicissimo con Simone Inzaghi. Ma anche la storia recente, tra l'eliminazione dalla Champions League e uno Scudetto sempre più vicino. Di tutto questo ha parlato Yann Bisseck.

Il centrale nerazzurro lo ha fatto in un'intervista a Kicker, nella quale ha rivelato in particolare alcuni retroscena relativi alle prime fasi del rapporto con l'Inter: le settimane dell'arrivo in Italia dall'Aarhus, formazione danese.

Ecco dunque le dichiarazioni più interessanti rilasciate da Bisseck e Kicker.

  • "NON VOLEVO ESSERE CONSIDERATO UN BIRILLO"

    “Sono arrivato subito dopo l'Europeo Under 21 e, nonostante il club mi avesse offerto la possibilità di godere di qualche giorno in più di vacanza, ho deciso di anticipare il mio arrivo. Quando sei nuovo, provieni da una squadra della Danimarca e arrivi in una società di livello mondiale, devi sfruttare ogni singolo momento. Come calciatore pagato “solo” 7 milioni di euro, devi dimostrare il tuo valore per non essere considerato un birillo d'allenamento in mezzo a tante superstar”.

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  • "INZAGHI NON SAPEVA COSA FARE CON ME"

    “All'inizio non riuscivamo davvero a comunicare, a parte qualche parola in francese. Avevo l'impressione che non sapesse bene cosa fare con me. All'inizio era divertente, ma poi il fatto di non poter parlare per un difensore coi propri compagni non si è rivelato facile. Se non mi fossi impegnato ad imparare prima l'italiano, forse avrei dovuto aspettare più tempo per giocare. Mi ricordo quando arrivavo al bar e ordinavo tutto in italiano, cercavo di apprendere qualsiasi cosa da come si relazionava la gente e ha funzionato. Oggi parlo fluentemente”.

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  • "INTER IL POSTO GIUSTO PER ME"

    “Non ho mai dubitato per un secondo che questo fosse il posto giusto per me. La scorsa stagione è stata la dimostrazione di come funzioni un gruppo, in cui nessuno si è mai considerato più importante del club e abbiamo raggiunto la finale di Champions League. Faccio parte di una squadra straordinaria e ne fanno parte anche i ragazzi che entrano dalla panchina, sono tutti importanti”.

  • LA CHAMPIONS LEAGUE E LO SCUDETTO

    "Il ko col Bodo/Glimt? È stata una delusione, anche altre squadre hanno avuto difficoltà con loro ma questo non può essere un alibi. Non siamo riusciti a portare in campo la nostra qualità ed è davvero una brutta sensazione non essere riusciti a fare strada in questa competizione”.

    “Lo Scudetto? Nulla è ancora deciso ma siamo fiduciosi. Faremo di tutto per difendere questo vantaggio sino alla fine”.

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  • SUL FUTURO

    “Sto vivendo il mio sogno all'Inter, è la squadra che mi ha reso quello che sono oggi e di questo sono grato. Tutto il resto fa parte del business, ma non è qualcosa che mi preoccupa. All'Inter sto bene e sono felice”.

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