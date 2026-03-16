Parla Bisseck: "All'inizio avevo l'impressione che Inzaghi non sapesse bene cosa fare con me"

I primi tempi un po' complicati all'Inter, il rapporto non semplicissimo con Simone Inzaghi. Ma anche la storia recente, tra l'eliminazione dalla Champions League e uno Scudetto sempre più vicino. Di tutto questo ha parlato Yann Bisseck.
Il centrale nerazzurro lo ha fatto in un'intervista a Kicker, nella quale ha rivelato in particolare alcuni retroscena relativi alle prime fasi del rapporto con l'Inter: le settimane dell'arrivo in Italia dall'Aarhus, formazione danese.
Ecco dunque le dichiarazioni più interessanti rilasciate da Bisseck e Kicker.