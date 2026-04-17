Paolo Sorrentino starebbe pensando a un film sulla vita di Ancelotti secondo 'Calcio e Finanza'

Un film su Carlo Ancelotti diretto da Paolo Sorrentino. L'indiscrezione arriva dal portale 'Calcio e Finanza', che riporta come il regista napoletano stia valutando di realizzare una pellicola sulla vita del tecnico italiano attualmente alla guida del Brasile.
Secondo quanto viene evidenziato, il pool di investitori sta finalizzando l’operazione e il via libera potrebbe arrivare a breve. Si tratterebbe così del terzo film di Sorrentino, premio Oscar con 'La grande bellezza', con protagonista il calcio, o comunque con lo sport più seguito d'Italia al centro delle vicende.
In passato, infatti, il regista napoletano ha realizzato 'L'uomo in più', il cui protagonista Antonio Pisapia era ispirato liberamente alla vita dell'ex capitano della Roma Di Bartolomei' e 'È stata la mano di Dio', in cui la storia del protagonista Fabietto Schisa si intrecciava con l'arrivo di Maradona a Napoli durante gli anni '80.