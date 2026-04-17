Paolo Sorrentino starebbe pensando a un film sulla vita di Ancelotti secondo 'Calcio e Finanza'

Non è ancora chiaro quale parte della vita di Ancelotti verrebbe trattata nell'eventuale film di Sorrentino, considerando come il tecnico di Reggiolo sia riuscito a fare la storia del calcio sia come giocatore che come allenatore, giocando per il Milan e la Roma, per poi vincere tutto alla guida dei rossoneri e del Real Madrid.

Ora Ancelotti proverà a conquistare il Mondiale come tecnico del Brasile, rappresentativa con cui ha comunque già prolungato il proprio contratto in vista della Coppa del Mondo prevista tra quattro anni in Spagna, Portogallo, Marocco e con alcune gare previste anche in Sudamerica.

L'ultimo film realizzato da Sorrentino è 'La Grazia', con il collaboratore di lunga data Toni Servillo nuovamente protagonista.