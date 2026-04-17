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Paolo Sorrentino AncelottiGetty Images
Francesco Schirru

Paolo Sorrentino starebbe pensando a un film sulla vita di Ancelotti secondo 'Calcio e Finanza'

Il regista de 'La Grazia' e 'Il Divo', premio Oscar con 'La Grande Bellezza', potrebbe realizzare un film sulla vita del tecnico italiano attualmente alla guida del Brasile.

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Un film su Carlo Ancelotti diretto da Paolo Sorrentino. L'indiscrezione arriva dal portale 'Calcio e Finanza', che riporta come il regista napoletano stia valutando di realizzare una pellicola sulla vita del tecnico italiano attualmente alla guida del Brasile.

Secondo quanto viene evidenziato, il pool di investitori sta finalizzando l’operazione e il via libera potrebbe arrivare a breve. Si tratterebbe così del terzo film di Sorrentino, premio Oscar con 'La grande bellezza', con protagonista il calcio, o comunque con lo sport più seguito d'Italia al centro delle vicende.

In passato, infatti, il regista napoletano ha realizzato 'L'uomo in più', il cui protagonista Antonio Pisapia era ispirato liberamente alla vita dell'ex capitano della Roma Di Bartolomei' e 'È stata la mano di Dio', in cui la storia del protagonista Fabietto Schisa si intrecciava con l'arrivo di Maradona a Napoli durante gli anni '80.

  • IL MONDIALE CON IL BRASILE

    Non è ancora chiaro quale parte della vita di Ancelotti verrebbe trattata nell'eventuale film di Sorrentino, considerando come il tecnico di Reggiolo sia riuscito a fare la storia del calcio sia come giocatore che come allenatore, giocando per il Milan e la Roma, per poi vincere tutto alla guida dei rossoneri e del Real Madrid.

    Ora Ancelotti proverà a conquistare il Mondiale come tecnico del Brasile, rappresentativa con cui ha comunque già prolungato il proprio contratto in vista della Coppa del Mondo prevista tra quattro anni in Spagna, Portogallo, Marocco e con alcune gare previste anche in Sudamerica.

    L'ultimo film realizzato da Sorrentino è 'La Grazia', con il collaboratore di lunga data Toni Servillo nuovamente protagonista.

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