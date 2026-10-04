Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Argentina v Burkina Faso - International FriendlyGetty Images Sport
Redazione Goal

Palacios debutta con l'Argentina: come funziona il prestito all'Estudiantes, può tornare all'Inter?

Calciomercato
Inter
Estudiantes
Argentina
T. Palacios

Il centrale argentino si sta rilanciando in patria. Il prestito all'Estudiantes può essere definitivo

Pubblicità

Grazie a Tomas Palacios in Italia in tanti hanno imparato a conoscere la città di Rivadavia, praticamente al confine con il Cile e lontano dal giro metropolitano di Buenos Aires. Alzi però la mano chi si ricorda di lui con la maglia dell'Inter addosso e la alzi anche chi si ricorda che è ancora a tutti gli effetti un giocatore nerazzurro.

Il centrale classe 2003 è infatti da tempo lontano dalla Milano interista e sta cercando di rilanciare la sua giovane carriera, riuscendoci, tornando in prestito in Argentina. Oggi veste la maglia dell'Estudiantes e grazie ad essa è arrivata anche la convocazione con tanto di esordio ufficiale con la maglia della Seleccion dove ha ritrovato Lautaro Martinez. Ma qual è il suo futuro? E come funziona e quando scadrà il prestito?

  • ESORDIO ALBICELESTE

    Nel corso della scorsa notte italiana, durante l'amichevole disputata dall'Argentina contro il Burkina Faso e vinta per 7-0 dalla Scaloneta, Tomas Palacios ha trovato l'esordio ufficiale con la nazionale maggiore sostituendo nel corso dell'intervallo il più esperto Lisandro Martinez.

    Un'emozione unica per il difensore che ha poi commentato così il grande passo fatto per la sua carriera: "Felice di debuttare con la maglia più bella del mondo. Provo tante emozioni, oggi posso dire di aver realizzato uno dei miei sogni. Grazie a tutte le persone che mi sono sempre vicine, specialmente la mia famiglia. Vamos Argentina!”.

  • COME FUNZIONA IL PRESTITO

    Per rilanciare la sua carriera dopo il fallimentare prestito con il Monza, l'Inter e Palacios hanno concordato che la soluzione migliore per lui fosse quella di un ritorno in Argentina. E la scelta, nel corso del mercato invernale 2026, è ricaduta su un club con cui i nerazzurri hanno un rapporto privilegiato: l'Estudiantes.

    Palacios è passato nella squadra del grande ex-nerazzurro Juan Sebastian Veron con la formula del prestito con scadenza 31 dicembre 2026 con diritto di riscatto prefissato da 6,5 milioni di euro.

    I rapporti fra Inter ed Estudiantes sono ovviamente ottimi, il club biancorosso non sta attraversando un momento economico straordinario e, di conseguenza, se i nerazzurri volessero davvero riportare il classe 2003 a Milano una strada potrebbe tranquillamente essere trovata. Se invece Veron decidesse di investire davvero sul riscatto di Palacios allora l'Inter non potrebbe opporsi in quanto non esiste negli accordi alcun diritto di controriscatto.

  • Pubblicità
    Pubblicità

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google