Palacios debutta con l'Argentina: come funziona il prestito all'Estudiantes, può tornare all'Inter?

Per rilanciare la sua carriera dopo il fallimentare prestito con il Monza, l'Inter e Palacios hanno concordato che la soluzione migliore per lui fosse quella di un ritorno in Argentina. E la scelta, nel corso del mercato invernale 2026, è ricaduta su un club con cui i nerazzurri hanno un rapporto privilegiato: l'Estudiantes.

Palacios è passato nella squadra del grande ex-nerazzurro Juan Sebastian Veron con la formula del prestito con scadenza 31 dicembre 2026 con diritto di riscatto prefissato da 6,5 milioni di euro.

I rapporti fra Inter ed Estudiantes sono ovviamente ottimi, il club biancorosso non sta attraversando un momento economico straordinario e, di conseguenza, se i nerazzurri volessero davvero riportare il classe 2003 a Milano una strada potrebbe tranquillamente essere trovata. Se invece Veron decidesse di investire davvero sul riscatto di Palacios allora l'Inter non potrebbe opporsi in quanto non esiste negli accordi alcun diritto di controriscatto.