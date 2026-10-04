Palacios debutta con l'Argentina: come funziona il prestito all'Estudiantes, può tornare all'Inter?

Grazie a Tomas Palacios in Italia in tanti hanno imparato a conoscere la città di Rivadavia, praticamente al confine con il Cile e lontano dal giro metropolitano di Buenos Aires. Alzi però la mano chi si ricorda di lui con la maglia dell'Inter addosso e la alzi anche chi si ricorda che è ancora a tutti gli effetti un giocatore nerazzurro.
Il centrale classe 2003 è infatti da tempo lontano dalla Milano interista e sta cercando di rilanciare la sua giovane carriera, riuscendoci, tornando in prestito in Argentina. Oggi veste la maglia dell'Estudiantes e grazie ad essa è arrivata anche la convocazione con tanto di esordio ufficiale con la maglia della Seleccion dove ha ritrovato Lautaro Martinez. Ma qual è il suo futuro? E come funziona e quando scadrà il prestito?