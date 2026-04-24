Orban gioca Verona-Lecce? Convocato o no, la decisione di Sammarco e della società dopo l'episodio col tifoso

A confermare l'esclusione di Orban è stato lo stesso Sammarco, che in mattinata ha presentato la partita contro il Lecce nella classica conferenza stampa della vigilia:

"Ha fatto un gesto troppo lontano dai miei valori. Questa settimana si è allenato a parte e non sarà convocato con il Lecce. Non è stata una settimana facile anche da quel punto di vista, ma soprattutto per i risultati che non stanno arrivando".

Prima di Sammarco, il Verona stesso aveva già condannato il gesto di Orban tramite un comunicato ufficiale:

"Hellas Verona FC in relazione ai fatti accaduti nel post partita Hellas Verona-Milan nel parcheggio adiacente allo stadio Bentegodi, che hanno visto coinvolti il giocatore Gift Orban e un gruppo di tifosi, prende le distanze e condanna con fermezza ogni comportamento violento. Il club si riserva, sin d’ora, ogni ulteriore valutazione in relazione ai fatti accaduti".