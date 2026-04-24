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Orban VeronaGetty Images
Stefano Silvestri

Orban gioca Verona-Lecce? Convocato o no, la decisione di Sammarco e della società dopo l'episodio col tifoso

Fantacalcio
Hellas Verona
Hellas Verona vs Lecce
Lecce
Serie A
G. Orban

L'attaccante gialloblù si è reso protagonista di una lite con un sostenitore dopo Verona-Milan: cosa succede in vista dell'anticipo di sabato sera contro il Lecce.

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Gift Orban è finito su copertine e prime pagine di giornali e siti dopo quanto accaduto domenica scorsa dopo la partita persa contro il Milan. Non in campo: fuori dal terreno di gioco del Bentegodi.

Il riferimento va all'ormai celebre lite con protagonista l'attaccante del Verona, che, molto nervoso dopo essersi rifiutato di scattare delle foto con dei tifosi, è sceso dalla propria auto scagliandosi contro uno di questi, che aveva colpito l'abitacolo con una manata.

Ebbene, una settimana più tardi è arrivata la decisione del Verona in vista della prossima gara di campionato, che sabato sera vedrà i veneti sfidare il Lecce ancora una volta al Bentegodi.

  • ORBAN NON CONVOCATO

    Alla fine, Orban non sarà convocato. Questa è la decisione finale del Verona e del proprio allenatore, Paolo Sammarco, dopo quanto accaduto quasi una settimana fa. L'ex attaccante dell'Hoffenheim non sarà dunque a disposizione del proprio allenatore e non siederà neppure in panchina per la gara col Lecce.

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  • SAMMARCO: "GESTO LONTANO DAI MIEI VALORI"

    A confermare l'esclusione di Orban è stato lo stesso Sammarco, che in mattinata ha presentato la partita contro il Lecce nella classica conferenza stampa della vigilia:

    "Ha fatto un gesto troppo lontano dai miei valori. Questa settimana si è allenato a parte e non sarà convocato con il Lecce. Non è stata una settimana facile anche da quel punto di vista, ma soprattutto per i risultati che non stanno arrivando".

    Prima di Sammarco, il Verona stesso aveva già condannato il gesto di Orban tramite un comunicato ufficiale:

    "Hellas Verona FC in relazione ai fatti accaduti nel post partita Hellas Verona-Milan nel parcheggio adiacente allo stadio Bentegodi, che hanno visto coinvolti il giocatore Gift Orban e un gruppo di tifosi, prende le distanze e condanna con fermezza ogni comportamento violento. Il club si riserva, sin d’ora, ogni ulteriore valutazione in relazione ai fatti accaduti".

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  • CHI GIOCA AL POSTO DI ORBAN

    Praticamente scontata la coppia d'attacco del Verona che sabato scenderà in campo contro il Lecce: sarà formata da Kieron Bowie e Amin Sarr, entrambi assenti contro il Milan a causa rispettivamente di un risentimento muscolare e di uno stato febbricitante.

    "Sia Bowie che Suslov hanno fatto due allenamenti con noi, Sarr è stato bene fin da martedì ed è rientrato", ha confermato Sammarco in conferenza.

    Il tecnico gialloblù ha tenuto però la porta aperta anche al giovane Ioan Vermesan, attaccante della Primavera, considerandolo "un'opzione sia dall'inizio che a partita in corso".

  • IL PROBABILE 11 DEL VERONA COL LECCE

    Ecco dunque come dovrebbe scendere in campo il Verona contro il Lecce, gara in programma sabato 25 aprile con calcio d'inizio alle 20.45:

    VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Bowie, Sarr. All. Sammarco

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