Orban gioca Verona-Lecce? Convocato o no, la decisione di Sammarco e della società dopo l'episodio col tifoso

Gift Orban è finito su copertine e prime pagine di giornali e siti dopo quanto accaduto domenica scorsa dopo la partita persa contro il Milan. Non in campo: fuori dal terreno di gioco del Bentegodi.
Il riferimento va all'ormai celebre lite con protagonista l'attaccante del Verona, che, molto nervoso dopo essersi rifiutato di scattare delle foto con dei tifosi, è sceso dalla propria auto scagliandosi contro uno di questi, che aveva colpito l'abitacolo con una manata.
Ebbene, una settimana più tardi è arrivata la decisione del Verona in vista della prossima gara di campionato, che sabato sera vedrà i veneti sfidare il Lecce ancora una volta al Bentegodi.